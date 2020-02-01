Хлеба нет, но зрелищами обеспечим: «Слуги народа» превращают политику в комедийный фарс

Турборежим закончился, «чертей» во власти больше не ловят, хуже того, их все чаще видят на Банковой. Пора что-то менять, иначе скоро «новые лица» станут «старыми».

Сериал «Слуга народа», особенно его последняя часть, показ которой подгадали под президентские выборы, сделал для победы Владимира Зеленского точно не меньше, чем все штабные диджитал-штучки – гражданам показали мечту, и они уверовали в ее реальность, пишет Сетевой Оракул на страницах «Деловой Столицы».

«Получив всю полноту власти, новые кормчие начали радовать своих избирателей новыми политическими шоу, особенно под куполом парламента, где «слуги» оказались, будто за стеклом – в объективах фотографов и видеоблогеров. И понеслись скандал за скандалом. Но ближе к Новому году они стали надоедать своей однотипностью: ну, поймали очередного «слугу» за перепиской, ну, «слили» в сеть очередные разговоры топ-чиновников о неформальных выплатах или удивительных кадровых назначениях. Народу-то от этого слаще жить не стало», – пишет Сетевой Оракул.

Сначала зрелища обеспечивал и президент: публичное изгнание «черта» – местного чиновника в Броварах – точно не оставило равнодушными избирателей Зеленского. Как и обращения к народу из «Теслы», и короткие видосики.

«Но в последнее время, кажется, гарант начал бронзоветь. А после сюжета «Схем» о гостях Офиса президента, у граждан может сложиться впечатление, что глава государства и его соратники быстро теряют «новые лица», превращаясь в своих предшественников. То есть что-то надо менять в сюжете. Причем срочно», – отмечает Сетевой Оракул.

Есть несколько вариантов.

Первый вариант – снова включить турборежим в парламенте. Однако сделать это уже чрезвычайно сложно, поскольку в повестке дня не популистские законы о снятии депутатской неприкосновенности и импичменте президента, который по нынешнему закону невозможен, а документы, касающиеся интересов ФПГ либо же рискованные для рейтингов.

Второй вариант – выезжать за счет пиара антикоррупционных органов. Но и здесь проблема: как и при прежней власти, после громких задержаний подозреваемые выходят на свободу.

«Потому что сажать по беспределу бояться, а по закону – сложно и долго. В итоге остается третий вариант – снять новый сериал, в котором уже реальные «слуги» будут служить реальным, а не киношным гражданам», – подчеркивает Сетевой Оракул.

К примеру, можно сделать многосерийное шоу «Соревнование регионов». Возьмем нынешних глав областей. Как их назначение, так и снятие уже назначенных с должностей и замена новыми – тайна для граждан. И это неправильно, ведь непонятно, почему тот или иной руководитель вылетел из кресла.

«Другое дело, устроить соревнование между областями. Разработать критерии, установить понятные правила (например, как в «Рассмеши комика»: удивил шуткой, рассмешил арбитров – проходишь в следующий раунд). Смог глава облгосадминистрации привлечь инвесторов, получилось создать новые рабочие места или снизить долги населения за коммунальные услуги – вот тебе портфель в правительстве. Ну, или повышение зарплаты. А не смог – до свидания», – отмечает Сетевой Оракул.

Тем паче, у Зеленского есть огромный опыт развлекательных программ. Когда он еще работал на «Интере» в 2011 г., студия «Квартал 95» совместно с компанией Star media делали танцевальное шоу «Майдан’s», которое даже занесли в «Книгу рекордов Гиннесса» благодаря масштабности.

«Тогда за победу соревновались танцевальные команды из 12 городов. Сейчас пусть «танцуют» главы регионов, демонстрируя разительный контраст с «попередниками». Огромное количество зрителей и участников – обеспечено. Ведь в каждой области Зеленский и «слуги» получили сотни тысяч голосов, значит, смогут мобилизовать своих избирателей на всевозможные подвиги ради права называться лучшими», – подытожил Сетевой Оракул.