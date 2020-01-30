«Малороссия – это второе название Украины»: в Италии разгорелся скандал на телешоу

Начать следует с предыстории: в воскресный прайм-тайм 26 января суперпопулярного итальянского телешоу с без преувеличения миллионной аудиторией, ведущий так объясняет ответ на загадку, которую не смог отгадать финалист: «Малороссия – это второе название Украины», пишет на своей странице в Facebook журналист Ирина Кащей.

Сама история – тут же украинская община в Италии, насчитывающая до полумиллиона человек, взрывается негодованием в соцсетях.

«Страница телеканала «РАЙ» заполняют не всегда сдержанные комментарии от украинцев и просто образованных людей», – отмечает Кащей.

Посольство Украины в Италии направляет письмо в редакцию телешоу с требованием извинений.

«Редакция сутки не реагирует, поэтому посольство публикует письмо, которое сразу расходится сотнями репостов», – продолжает Кащей.

Передісторія: у недільний прайм-тайм (26.01) суперпопулярного телешоу з мільйонними без перебільшення аудиторіями… Geplaatst door Irina Cascei op Woensdag 29 januari 2020

Пост-история: сегодняшняя программа началась с реакции шоу “Eredità”. А именно – ее ведущий произнес вот такой текст, (даю перевод как можно ближе к тексту):

«Мы нашли и прочитали в интернете письмо – подумайте только – самого Посла Украины в Италии, и это письмо касается нашей программы. И поэтому нам кажется, что это наша обязанность, словом, нам приятно сделать важное уточнение. Наша игра – игра лингвистическая, и как всегда происходит, мы базируемся на авторитетных, позвольте мне сказать, надавторитетних библиографических источниках, в которых, в этом конкретном случае определение «Малороссия» («Piccola Russia») является исторически применяемым в отношении Украины.

Посол, однако, пишет нам, что это определение очень оскорбительным для украинского народа, для замечательного края … Надо сказать, что – ну, в конце концов, атмосферу программы вы все знаете – она ​​абсолютна мирная, игровая, праздничная, очень гостеприимная .. . Это было невольным упущением.

Мы вам, однако, спасибо за то, что Вы обратили на это наше внимание, так как одним из наших лозунгов является: на «Eredità» и в жизни никогда не поздно учиться. Мы узнали еще одну вещь. Самые теплые поздравления господину Послу и замечательном украинскому народу … »