Представитель “Азова” Коротких испугался защищать девушек-волонтеров на канале Медведчука

На «NewsOne TV» обсуждают ситуацию с волонтерами, которых высадили из автобуса, когда водитель отказался выключить российский сериал. На экране только 8% людей поддержали девушек. 92% на стороне водителя. Собственно, такая же ситуация была и в студии, пишет на своей странице в Facebook журналист телеканала «Украина» Владимир Горковенко.

«У меня нет вопросов к экс-регионалке Елене Лукаш, депутату от ОПЗЖ Александру Качному и двум «слугам» Александру Качуре и столь одиозному Алексею Устенко (он, кстати, до сих пор считает, что Украина потеряла Крым из-за закона о языке). В последнее время нет вопросов и к анархисту Михаилу Чаплыге», – пишет журналист.

У Горковенко в очередной раз возник вопрос к другому участнику ток-шоу. Ведущий Василий Голованов зачитал информацию о том, что другой «слуга» Евгений Брагарь пообещал написать заявление в полицию за «дискриминацию» русского языка.

Голосовани. Представитель «Азова» Сергей Коротких Сергей Коротких и Валерий Дымов. Пред 1 из 3 След

«Также озвучил реакцию Ярины Чорногуз, которая и попросила выключить российский сериал, потому что она едет с похорон своего любимого, убитого российским снайпером», – подчеркнул Горковенко.

Ведущий передал слово Сергею Коротких, очевидно, в надежде, что этот представитель «Национального Корпуса» заступится за волонтерок.

«Но этот мужик сказал «Я для себя потерял интерес к этому разговору поскольку есть другие проблемы в стране» и назвал «говорящим чучелом» своего соседа, Валерий Дымов за то, что он единственный, кто защищал волонтерок. Я только могу поаплодировать выдержке философа Дымова», – отметил Горковенко.

На NEWSONE TV обговорюють ситуацію з волонтерками, які вийшли з автобуса, водій якого відмовися вимкнути російський… Geplaatst door Володимир Горковенко op Woensdag 29 januari 2020

Далее Горковенко возмущается, что «вот это рыжее хамло и является настоящим лицом Нацкорпуса Андрея Билецкого».

«Не удивлюсь, если на следующих выборах это чучело по жизни увижу рядом с коллегой по уму Ильей Кивой», – подчеркнул Горковенко.