«Армiя, мова, вiра»: Казарин о вопросе выживания Украины

Почему украинцы, не поддержавшие Порошенко, зря смеются над лозунгом «Армiя, мова, вiра»?

Перед Украиной в буквальном смысле стоит задача выживания, не только сохранения украинского государства в условиях российской агрессии, но и в пространстве украинской самоидентификации. Особую роль в это играют составляющие лозунга «Армiя, мова, вiра», рассказывает в своем видеоблоге на сайте «Крым.Реалии» журналист и публицист Павел Казарин.

«У нас почему-то принято смеяться на лозунгом «Армiя, мова, вiра». Возможно, причина в том, что этот лозунг был на знаменах проигравшего президента», – рассказывает публицист.

Именно этим обстоятельство объясняется столь злобно-саркастическое отношение общества к этому лозунгу.

«И те, кто голосовал против него, – привычно высмеивают его кампанию. Но только это ничего не меняет. В этом лозунге нет ни единого повода для иронии», – подчеркнул Казарин.

Но на самом деле эти лозунги, который предлагал пятый президент Украины Петр Порошенко – необходимое условие для защиты Украины. Это прежде всего защита пространства украинской идентичности и оборона против реально существующей российской агрессии.

«Армiя, мова, вiра – это всего лишь описание частокола, которым Украине не мешало бы себя окружить. Для защиты и самообороны».

При этом публицист предупреждает о негативных последствиях для Украины, если не окружить ее «частоколом» из «Армiя, мова, вiра».

«Можно сколько угодно иронизировать – но только если этот частокол исчезнет – всем будет не до смеха», – подытожил Казарин.