Верховная Рада против гомосексуализма: возглавит ли Зеленский депутатов?

Пока в стране идет война и появляется все больше экономических проблем, в парламенте занялись защитой традиционного брака. На днях в Верховной Раде объявили о создании крупнейшего межфракционного объединения «Ценности. Достоинство. Семья», пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп, политолог Вадим Денисенко.

«И что они могут сделать?», – пишет политолог.

В него вошло более 300 депутатов, невзирая на политические симпатии. «Хоть что-то объединило украинский парламент», – гордо написал на своей странице в «Фейсбук» инициатор создания этой группы Святослав Юраш. Нардеп от «Слуги народа» заявил, что «в молодости прошел через все стадии деконструвистских глупостей, релятивистских банальностей и прочих деструктивных фривольностей». Но, к счастью, вырос и теперь готов «работать, чтобы приумножить, защитить и укрепить вечное определение семьи, достойного жизненного выбора и ценностей, которые помогают прожить жизнь, достойную историю».

1. Они ни разу не смогут собраться. 300 депутатов никогда не придут вместе на одно совещание.

2. Можно принять закон о запрете гомосексуальных браков, но они и так запрещены.

Чи зможе Зеленський очолити боротьбу з гомосексуалізмом?300 депутатів об‘єдналися навколо сімейних цінностей і… Geplaatst door Vadym Denysenko op Maandag 20 januari 2020

«Вот и все», – подчеркнул Денисенко.

Однако, еще больше вопросов возникает относительно заявленной новым объединением цели работы: защита вечных ценностей украинского общества и противодействие попыткам уничтожить фундаментальное естественное право во имя политической моды. Как говорится, в этой фразе прекрасно все. Тут бы вспомнить, как, к примеру, в свое время прозападный Иран превратился в авторитарную теократическую страну, построенную именно на традиционных ценностях. И никаких тебе СМИ, университетов и коротких юбок.

«А жаль. Интересно было бы все-таки, вернуться к идее полиграфа и всех министров и депутатов пропустить через него на тему нетрадиционных отношений. Может тогда меньше люди бы п####ли?», – подытожил Денисенко.