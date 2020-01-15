Бандера преткновения: что стоит за новым дипломатическим спором Украины и Израиля

Разразился новый дипломатический спор между Украиной и Израилем из-за отношения к памяти председателя Провода ОУН (б) Степана Бандеры и обвинений в антисеметизме. Посмотрим, что думают на этот счет эксперты и представители еврейской общины.

Украина в очередной раз пришлось отвечать на обвинения в антисемитизме со стороны Израиля, пишет на страницах «Радио Свободы» журналист Дмитрий Баркар.

«Посольство этой стране вновь осудило практику публичного чествования деятелей украинского национально-освободительного движения первой половины ХХ века, в частности, Степана Бандеры, обвиняя их в проведении антисемитской политики. Ранее посол Израиля в Украине Джоэл Лион заявил, что «был шокирован» решением Львовского облсовета провозгласить 2019-й годом председателя Провода ОУН (б) Степана Бандеры», – пишет журналист.

«Министерство иностранных дел Украины в ответ на заявления Израиля отмечает, что государство осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма и отмечает, что «дискуссии в этой сфере должны продолжаться на уровне историков и экспертов, а не политиков. Впрочем, проблемным является именно уровень дискуссии не тему исторической роли деятелей украинского национально-освободительного движения», – добавил он.

Кроме того, проблем добавляет пропаганда России, которая подпитывает советские мифы, говорят украинские общественные деятели как украинского так и еврейского происхождения, опрошенные «Радио Свобода».

Украина не прилагает достаточных усилий для коренного изучения национального освободительного движения прошлого века и для истинного разъяснения роли его проводников. Поэтому в информационном пространстве чаще встречаются нарративы советских пропагандистов и их русских последователей, заметил в беседе с «Радио Свобода» участник боевых действий на Донбассе, основатель проекта «аэроразведка» и ексрадник начальника Генштаба ВСУ Натан Хазин.

«Мы должны понимать, что потери еврейского народа во Второй мировой войне были большими. Также должны понимать, что в советские времена украинский национальный освободительное движение изображали как антисемитский, что сподвижники Бандеры уничтожали евреев. Мы знаем и понимаем, что были и другие люди, немало евреев воевали бок о бок с воинами УПА. Этот вопрос историков Украины, государства вообще – сделать так, чтобы разъяснить, что украинское освободительное движение не было антисемитским. Для этого сейчас не делается достаточно. Российская пропаганда работает «24 на 7», а сопротивления этом мало. Поэтому уже не один год, из-за отсутствия необходимых разъяснений, героизация украинского национального освободительного движения делает больше бед. Нужна четкая разъяснительная программа не только для Израиля, но и для других », – говорит Хазин.

Политики и их эмоции в обсуждении исторической роли лидеров украинского национального освободительного движения приносят больше вреда, чем ведут к объективным ответов и примирения, отмечает в комментарии Радио Свобода исполнительный вице-президент Еврейский общественных организаций и общин (Ваад Украины), правозащитник Иосиф Зисельс. Он также отмечает, что ведущую роль в этом вопросе должны иметь специалисты.

«Я думаю, что в этом вопросе много эмоций. Этим следует заниматься как можно объективнее с исторической точки зрения. Надо, чтобы историки этим занимались и держались только фактов. Это – единственный способ, который может дать результаты в такой дискуссии. Здесь должно быть так много эмоций. Ответы должны найти ученые, а не политики и дипломаты, потому что это – история. Конечно, она влияет и на сегодняшний день, но это история и ею должны заниматься специалисты », – говорит Зисельс.

Отношение к личности Степана Бандеры и других деятелей национально-освободительного движения Украины прошлого века, которое выражают израильские дипломаты, является следствием инерционного подражания советским мифам.

Возможно деятельность украинского освободительного движения в первые половине ХХ века, действительно, противоречила интересам тогдашнего еврейского населения Украины, но это не значит антисемитизма, отмечает в беседе с Радио Свобода проректор Украинского католического университета Мирослав Маринович.

«Собственно почему инерция? Потому что сам Израиль в своей истории прибегал и к актам терроризма, и к жесткой борьбе с Британской империей за свое освобождение. Он считает, что эта борьба была оправдана тем, что им не давали провозгласить свое государство. Так что здесь не хватает понимания, не хватает того, чтобы встать на место другого человека, другого народа. К сожалению, будем еще долго иметь такое. Каждая сторона исходит из своих аргументов и не спешит становиться на точку зрения другого. Или украинцы спешат встать на точку зрения евреев? Я не думаю. А Израиль? Предполагаю, что также нет. То есть каждый народ понимает свою боль, но не понимает боли другого народа. Чтобы изменить ситуацию, следует попытаться понять боль другого », – считает Маринович.

Все точки над «і» о роли деятелей украинского национально-освободительного движения следует расставить с точки зрения времени, когда они действовали, исходя из тех условий и задач которые они имели. Сегодняшние стандарты не следует применять к событиям столетней давности, говорит в комментарии Радио Свобода бывший народный депутат Украины Борислав Береза.

«Я когда предложил, чтобы избавиться от этих проблем, нужно, чтобы появился круг ученых, которые могли бы исследовать и развеять все российские и советские фейки. К сожалению, и предложение так и зависла в воздухе и никто не захотел сотрудничать. Это можно объяснить тем, что каждая из сторон боится разочароваться в своей позиции. Надо, чтобы ученые ответили на главный вопрос: кто кем был в то время, в привязке именно к тому времени, а не к сегодняшним стандартам. Вот и все! В каждой стране есть свои национальные фигуры, которые, если мы будем их рассматривать сейчас, делали то, что соответствует определению «терроризм». Для одного народа фигура может быть героем, для другого терористом.Треба каждый раз разбираться, какие есть претензии у одного народа к другому. Есть лучшая формула: признать, простить и идти дальше », – отмечает Береза.

Поэтому общественные деятели и эксперты сходятся во мнении, что оценка фигуры проводника ОУН Степана Бандеры и других деятелей и лидеров национального освободительного движения Украины прошлого века – дело профессиональных историков, а эмоциональные заявления дипломатов и политиков только раздражают исторические раны различных народов и порождают раздор.