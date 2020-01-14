Крымскотатарский телеканал ATR оказался под угрозой закрытия

Из-за недофинансирования и задолженности за трансляцию и аренду помещений крымскотатарский телеканал «ATR» был вынужден практически полностью свернуть свою деятельность. Будущее телеканала остается под очень большим вопросом.

Единственный в мире крымскотатарский телеканала «ATR» столкнулся с угрозой своего полного закрытия из-за недофинансирования и отключения спутниковой трансляции. В настоящее время телеканал вынужден был практически полностью свернуть производство своих программ, пишет на своей странице в Facebook заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала «ATR», блогер и журналист Айдер Муждабаев.

«Сегодня был очень трудный день. Пожалуй, первый такой – с момента, когда русские оккупанты отключили Телеканал «ATR» в Крыму и выгнали его из дома», – пишет зпамгендиректора телеканала.

Несмотря на то что ситуация с телеканалом сложная, Муждабаев поблагодарил настоящих друзей крымских татар и патриотов Украины за поддержку телеканала «ATR». Без этого телеканал не удалось бы возродить, после его закрытия оккупантами в Крыму.

«Благодарю всех настоящих друзей крымских татар, патриотов Украины, благодаря которым удалось восстановить вещание «ATR» через спутники на оккупированный Крым. Отдельно – главного раввина Украины Якова Блайха и министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского», – отмечает Муждабаев.

Трансляция телеканала была отключена из-за не вовремя оплаченных услуг перед израильской спутниковой компанией. Средства из бюджета были перечислены в самом конце прошлого года, когда уже невозможно было провести валютные операции и закрыть задолженность перед провайдером спутниковой трансляции.

«Трансляцию нам отключили утром из-задолженности «ATR» перед израильской спутниковой компанией, которую мы должны были закрыть до Нового года. Но деньги на это были выделены из бюджета в субботу 28 декабря 2019 года. Никаких валютных операций уже было провести невозможно, и мы вернули деньги в бюджет. После чего они для нас «обнулились», – подчеркивает Муждабаев.

Зам гендиректора уверен, что если бы деньги на счет телеканала хотя бы на сутки раньше, то нынешнего тяжелого положения телеканала удалось бы избежать. Но все сложилось иначе.

«Мы бы все успели, если бы деньги пришли ну хотя бы в пятницу, но нет, кто-то решил иначе… Как бы там ни было, мы продолжаем борьбу за возвращение Крыма в Украину и благодарим всех, кто нам в этом помогает, кто нас смотрит, кто ценит нас», – заверил Муждабаев.

Сегодня был очень трудный день. Пожалуй, первый такой — с момента, когда русские оккупанты отключили Телеканал ATR в… Geplaatst door Ayder İzzet-oğlı Muzhdabaev op Dinsdag 14 januari 2020

В целом телеканал «ATR» недофинсировали на полтора десятка миллионов гривен. Теперь это превратилось в задолженность за трансляцию и аренду помещений по производственные нужды.

«Недофинансирование «ATR» за прошлый год составило 15 млн грн. Это висящие теперь на нас долги за доставку сигнала в Крым и аренду помещения для канала в Киеве. Что с этим делать, пока, честно сказать, неясно», – отмечает Муждабаев.

В результате телеканал оказался в очень тяжелом положении положение и вынужден практически полностью свернуть производство своих программ. Будущее телеканала остается под очень большим вопросом.

«Производство программ пока сокращено на 90%. Выживет ли единственный в мире крымскотатарский телеканал, оказавшийся изгоем в своей стране, – покажет ближайшее время», – подытожил Муждабаев.