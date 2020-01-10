Везение или знание: что известно о пропустившем рейс из Тегерана Андрее Бузарове

Чудом избежавший гибели в авиакатастрофе в небе над Тегераном Андрей Бузаров оказался весьма любопытным гибридным персонажем.

В сети сейчас очень активно тиражируется история и комментарии ситуации в Иране с украинским самолетом таким себе экспертом-международником Андреем Бузаровым, который 8 января решил не лететь злополучным рейсом МАУ из Тегерана и еще на день решил погулять по иранской земле.

«Изначально я планировал вылететь 8-го числа, поскольку конференция (участником которой был Бузаров – ред.) заканчивалась 7-го числа. Но я решил взять билеты на более позднюю дату, в самой МАУ мне посоветовали взять на 9-е число, поскольку билеты были дешевле. Да и я хотел еще день побыть в Тегеране, посмотреть достопримечательности», – сказал Бузаров.

Андрей Бузаров – уроженец Донецка и очень занимательный товарищ – адвокат, правозащитник, публицист, журналист, международный обозреватель, политический аналитик и востоковед, а также теле- и радиоведущий, кандидат философских наук.

Ведущий программы «Внешний фактор» на «Радио Вести», цикла программ на политическую тематику на «Селектор ТВ». На телеканале 112 периодически ведет обзор иностранной прессы по основным вопросам международной жизни.

Был помощником народных депутатов от «Партии регионов» в Верховной Раде Украины VI, VII, VIII созывов.

Также довольно интересные факты были предоставлены в 2016 году на сайте Цензор.НЕТ:

«Родом Андрей Игоревич из Донецка, где его отец, как пишет автор бестселлера «Донецкая мафия», в 90-е годы промышлял в рядах рэкетирской группы известного бандита Гены «Узбека». Во время одного из наездов на рэкетира, Игорь Бузаров по прозвищу «Барабака» был убит».

«Но «наезды»Узбека не прекращались. Коммерсанты предприняли контрмеры. В результате был убит один из основных людей Узбека – Игорь Бузаров по прозвищу «Барабака» (получил свое прозвище по роду деятельности – по молодости играл в кабаке на ударных)», – говорится в книге.

В публичных выступлениях и Facebook у Андрея Бузарова имидж ярого патриота. Но выявить натуральную суть хамелеона достаточно легко, почитав его страницу в российской социальной сети «ВКонтакте». Здесь он советует своим друзьям и подписчикам посмотреть видео, где «украинская армия развернула карательную операцию против ополченцев в Славянске» или почитать «интересный сайт» официальной страницы «ДНР».

Что касается постов Андрея Бузарова 2013 – 2014 года, то он и почистил.., но как вы знаете рукописи не горят.

Посты Андрея Бузарова с осцсетях. Посты Андрея Бузарова с осцсетях. Посты Андрея Бузарова с осцсетях. Посты Андрея Бузарова с осцсетях. Пред 1 из 4 След

Также в историях его пабликов были у него и интересные друзья Паша Губарев и Деня Пушилин.

Также в 2010 году Бузаров получил почетную грамоту от самопровозглашённой Республики Южная Осетия за «участие в восстановлении пострадавшего вследствие грузинской агрессии города Цхинвал…».

Статья об Андрее Бузарове в осетинском издании. Статья об Андрее Бузарове в осетинском издании. Пред 1 из 2 След

Вообщем очень и очень гибридненький товарищ запоребрикового покроя, который 8 января решил не лететь роковым рейсом…

Совпадение?…