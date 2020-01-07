«Армія, Мова, Віра»: дело не в Порошенко, а в суверенитете и украинской идентичности

Публицист Казарин подчеркивает, что «Армия, вера, язык», – это речь не о Порошенко, а о национальной идентичности» Украины.

Владимиру Зеленскому надо понять, что консервативный триптих – «армия, язык, вера», который был на вооружении у его предшественника, – это не выдумка ленивых людей и не какой-то бессодержательный лозунг абстрактных националистов. Такое мнение в интервью высказал журналист и телеведущий Павел Казарин, сообщает «24 канал» опубликовав видео на YouTube.

Армия, язык, вера – это неотъемлемая часть создания национальной идентичности.

«По большому счету, сегодняшняя линия противостояния звучит очень просто: есть Украина, а есть Россия, и какое-то идеологическое чистое поле, по которому идет битва», – пояснил Казарин.

Он привел пример, что в начале 20 века в российской Карелии доля карелов составляла 73%, а сейчас она – примерно 17%. И это не следствие того, что их уничтожили или выселили в Сибирь – их просто ассимилировали. И такая история может повториться с кем угодно.

«Россия убедила их, что они не карелы, а россияне. И именно поэтому нужно понимать, что то время, которое выигрывают нам ВСУ, солдаты и офицеры, которые сейчас защищают нашу страну, нужно тратить, чтобы отстраивать украинское государство внутри украинского государства. Надо приватизировать эти территории», – подчеркнул журналист.

«Нужно понимать, что идентичность, этот триптих – армия, язык, вера – это не пустые слова. И что кроме экономических реформ и продвижения страны вперед именно в экономическом смысле, нужно продвигать ее и в смысле идентичности. Если ты не заполняешь вакуум, за тебя будет его заполнять кто-то еще», – подчеркнул Казарин.