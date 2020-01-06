“Мальдивы” Зеленского: все что известно о поездке президента в Оман

Новостью взбудоражившей Украину стала информация о отдыхе Зеленского на «новогодних каникулах» в Омане. Чем примечательна эта поездка главы Украины?

Как стало известно накануне президент Украины Владимир Зеленский на новогодние и рождественские праздники отдыхает в роскошном 5-звездочном отеле на берегу Омана, что уже расценивается общественностью, как персональные «Мальдивы» нынешнего президента, по аналогии со скандально известным отдыхом Петра Порошенко в период его президентства. Офис президента официально подтвердил, что глава государства сейчас в Омане.

Все началось с опубликованных в масс-медиа фотография президента Зеленского на отдыхе. Эти публикации и заставили отреагировать Офис президента, который начал быстро «лепить версию» об официальном визите в Оман.

Фото с место отдыха Зеленского. Фото с место отдыха Зеленского. Фото с место отдыха Зеленского. Фото с место отдыха Зеленского. Пред 1 из 4 След

Пользователи соцсетей тут же начали активно обсуждать поездку президента.

Не обошлось и без создания галереи фотожаб высмеивающих известные обстоятельства отдыха Зеленского в Омане. В частности его встреча с ми министром иностранных дел султатната Омана.

Фотожабы на поездку Зеленского в Оман. Фотожабы на поездку Зеленского в Оман. Фотожабы на поездку Зеленского в Оман. Фотожабы на поездку Зеленского в Оман. Фотожабы на поездку Зеленского в Оман. Фотожабы на поездку Зеленского в Оман. Фотожабы на поездку Зеленского в Оман. Фотожабы на поездку Зеленского в Оман. Пред 1 из 8 След

Почти все сравнивают его с Порошенко, который улетел на Мальдивы во время своего президентского срока. Другие отмечают, что лететь с семьей на Ближний Восток, туда, где разворачиваются военные действия, для «первого лица государства», мягко говоря, странно.

По информации журналистов, поездка главы государства полностью конфиденциальная. «Остановилась семья президента в одном из самых роскошных отелей Омана – Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Стоимость одной ночи доходит до 4000 евро (если жить в президентском люксе)».

Фото с место отдыха Зеленского. Фото с место отдыха Зеленского. Фото с место отдыха Зеленского. Фото с место отдыха Зеленского. Пред 1 из 4 След

Политическая партия «Европейская солидарность» готовит запросы в Офис президента и Министерство иностранных дел по поводу поездки президента Владимира Зеленского в Оман, сообщила на своей странице в Facebook нардеп от партии «ЕC» Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Готовим запрос от «Европейская солидарность» на ОПУ и МИД – кто именно из представителей этих ведомств будет сопровождать главу государства на этих ответственных встречах, какие конкретно вопросы и с кем будут обсуждаться, каких результатов ожидать…», – пишет Климпуш-Цинцадзе.

Ні хвилини спокою..Допоки ми своїм коштом поїхали на Гуцульщину на Різдво, Президент своїм коштом полетів розбудовувати… Geplaatst door Ivanna Klympush-Tsintsadze op Zondag 5 januari 2020

Одним из первых, кто опубликовал новость о том, что Владимир Зеленский тайно улетел отдыхать в Оман, в один из самых престижных отелей – быстро разлетелся по интернету, было пророссийское агентство «Страна». Коллектив этого агентства «выдал на гора» и первые оценки поездки Зеленского на новогодние каникулы

Также в Сети обсуждают реакцию Офиса президента на публикацию «Страны». Ведомство сообщило, что у «Зе в этом курортном государстве запланированы важные государственные встречи», на которые он полетел почему-то за свой счет и никому об этом не говоря. И даже опубликовали фото президента с оманским чиновником.

Однако эта запоздалая реакция вызвала скепсис – после опубликованных «Страной» фотографий мало кто поверил в то, что данный визит был задуман как рабочий.

Посмотрим на реакции украинцев в соцсетях на вояж Зеленского.

«Порошенко – на Сейшелы, Зеленский в Оман»

Главный редактор «Страны» Игорь Гужва говорит о том, что по поездке Зеленского возникает немало вопросов.

«В распоряжении «Страны» оказались фото отдыха Зеленского в Омане. Крутой отель, дорогие номера (от 340 евро за самый дешевый двухместный номер до 4000 евро за президентский люкс в день). После нашей публикации Офис президента оперативно отреагировал – мол, запланированы у Зеленского там встречи на высшем уровне. Но почему тогда об этом сказали только сейчас, после публикации «Страны»? Да еще и добавили, что полетел он туда за личный счет. Если это государственный визит ради «встречи на высшем уровне», то почему за свой счет? Смешно. Явно похоже на спешно придуманную «отмазку». Хотя казалось бы – к чему это все придумывать? Ведь официально задекларированный доход Зе позволяет ему отдыхать в таких отелях.

Но вопрос в другом. Официальный доход мультимиллионера Порошенко позволяет ему отдыхать и на Сейшелах, и на Мальдивах. О чем армия порохоботов и кричит после каждого известия о дорогущем отдыхе Петра. Но тут вопрос не в налоговых декларациях. Вопрос этический. Может ли президент страны, в которой идет война, отдыхать в отеле, где сутки проживания в самом дешевом номере стоят больше, чем учитель в месяц зарабатывает? Формально – почему нет? А реально – Порошенко уже на этом обжегся с Мальдивами.

И потом долго еще не понимал – а что не так-то? В чем проблема? Выборы показали в чем.

Потому у Зеленского и побоялись признаться в том, что президент отправился на отдых, а решили это оформить как «визит за свой счет».

Все-таки Зе креативнее Порошенко. Был бы тот умнее, тоже бы заявил поездку как визит за свой счет с целью изучения последствий глобального потепления. Для Мальдив вопрос не праздный – острова могут уйти под воду», – написал журналист.

«Патриотические Рождественские гуляния в украинских Карпатах отменяются. «Вова инкогнито» улетел в Оман – акватория Индийского океана – курсом Петра Алексеевича. Все тайно, под грифом секретности», – пишет заместитель главного редактора «Страны» Светлана Крюкова.

По ее мнению, Банковая, с ее версией про встречи «на высшем уровне» для привлечения инвестиций, затянула президента в информационный узел.

«Кто готовил эти встречи с украинской стороны? И почему об этом заблаговременно не анонсировали на официальном сайте Офиса?

ОП уточняет, что президент улетел за свой счет привлекать инвестиции. Вопрос: теперь президент во все официальные командировки будет летать за свой счет? Или эта – исключение, тогда почему? А если неофициальная, тогда по какой причине?

…Из всех медийных скандалов именно лакшери отдых во время войны больнее всего удалил по рейтингу Порошенко. Кстати, тогда, как и сейчас, первыми про Мальдивы сообщила «Страна». И тогда порохоботы тоже рассказывали про «может себе позволить». Но это не сработало.

Потому что, к сожалению, у многих семей по-прежнему не хватает денег накрыть вкусно стол к Рождеству. Им бы все-таки теплее было видеть своего честного и народного президента где-нибудь в Карпатах, или в Трускавце на худой конец».

«Владимир «инкогнито» Зеленский запилил пару селфи в Карпатах для лохов и улетел греть пузо на Индийский океан, в Оман. Он же не лох. Интересно, Путин за 20 лет отдыхал хотя бы раз за пределами России, или как лох – то по курортам Краснодарского края, то по тайге?», – задает вопрос эксперт Александр Скубченко.

«Зеленский не бедный человек, претензий нет по Оману, но есть одно «но». Если ты хочешь по Оманам, да по Европам, занимайся бизнесом, снимай фильмы и катайся. Стал президентом – строй Оманы и Европы здесь, в Украине. Таки пока не запретим чиновникам и их семьям развлечение, обучение и лечение за пределами Украины, будущего у страны не появится. Они будут Украину воспринимать как территорию, где можно украсть денег на Оман и Европу», – пишет Скубченко.

«Стоило «Стране.юа» опубликовать фотки Зеленского из отпуска в Омане, как ОП сразу же сообщил, что таки да. Полетел за свой счет решать государственные вопросы. Видите, опыт Мальдив Порошенко чему-то научил. Хотя ОП в идеале должны были сообщить до того, как Зе спалили журналисты», – считает блогер Денис Гороховский.

Директор и основатель Свободной школы журналистики Дмитрий Раимов говорит о том, что должность президента – долг, а не почесть и что глава государства не может улетать на такой дорогой отдых тогда, когда идет война на Востоке Украины.

«Имеет ли право президент отправиться в другую страну на отдых? Сомнительно. Президент – это долг служить своей стране. Самопожертвование ради людей. Допускаю другую точку зрения. Понимаю, все живые люди. Но если прямо сейчас произойдет военное обострение или противник перейдет в наступление? Президент не успеет прибыть в ставку и дать первые, важнейшие, команды. Эта же глупость погубила и рейтинг президента Порошенко, который по данным журналистов тоже сейчас на морях. Конечно же объяснения о рабочих встречах на отдыхе – глупость. Также, как и то, что он поехал туда за собственный счет. Так рабочий визит или отдых за свои? Он, как гражданский, имеет право. Но имеет ли право парламентарий, которому в экстренном порядке нужно будет собраться на экстренное собрание Парламента, если военный конфликт? Сомнительный вопрос. Политики забыли, что служить своему народу во времена крайнего напряжения – это долг, а не привилегия», – выражает опасение пользователь.

«Пишут, что Зеленский уже в… Омане! (финансовый сейф для бандитов всех мастей) Тихонько… на нычку… аки «мальдивский». Грустно нынче в Гутах. Привез лохам Хакамаду и Албана, а сам – в Оман! Ну а чьо? Все нормальные украинцы – по «оманам»! Аваков перекрасил Космолоты в «симпл геймз» и «ВИП караоке» и укатил к себе домой – в Италию – шлет лохам фотки из дома в Сорренто… А Зеленский чем хуже? Порошенко – на Сейшелы, Зеленский в Оман! Он богатый – может себе позволить… Как и Аваков и Порошенко…

Как и член наблюдательного совета УЗ с зарплатой более полмиллиона в меcяц Сережа Лещенко, который встретил Новый Год на площади Праса-ду-Комерсиу, что в Португалии… Одно забыл он – Порошенко сгорел именно на «мальдивах», а не на оборнпроме. И сгорел не потому, что не мог себе позволить финансово, а потому, что не мог себе этого позволить морально! Хотя… какая там мораль у Зеленского с Мендель?

Отдыхай, зайчик… Пока Третьякова будет убивать Трудовой Кодекс и протягивать на комитете Закон о рабстве! Тебе ж в Омане нужно денег – чем больше рабов тут продашь – тем сытней отдых.

Пока мушаки (ранее от порошенко) будут от твоего имени гадить на публичные меморандумы (типо пацан сказал – пацан кинул) и двигать распродажу Земли… Оман – не дешевый… Денег очень нужно… Отдыхай, зайчик. Ты богат. Вопрос ведь не в Омане… вопрос в морали. В том, как ты это сделал… и когда. Также как и Порошенко… Но «мораль» это видимо не о тебе… С Рождеством!», – «поздравил» президента политолог Михаил Чаплыга.

«Господин президент, зрители сериала «Слуга народа» говорят, что конечно не верят, что вы тайно полетели в Оман. Поэтому ждут на восьмом пути. Вам сканворды взять в дорогу?», – иронизирует журналист Михаил Ткач и публикует фото с железнодорожного вокзала на фоне времени отправления поезда на Кривой Рог.

«Нельзя сравнивать с Порошенко»

Впрочем, юрист Андрей Портнов считает, что отдых Зеленского в Омане нельзя сравнивать с нынешним отдыхом Порошенко на Сейшелах.

«Расходы на отдых в Омане – страны, в которой номер в отеле стоит в несколько раз дешевле, чем в Дубаи и Абу-Даби никак нельзя сравнивать с арендой яхты с недельной стоимостью 360 тысяч долларов, плюс полет чартером из Катара на Сейшелы стоимостью туда и обратно – еще около 80 тысяч долларов, плюс позерские расходы на полет из Киева в Катар.

Главная разница в том, что предыдущий бизнес Владимира Зеленского понятен. И бизнес Порошенко тоже понятен, – он почти всю жизнь работал на государственной службе и торговал влиянием, используя фасад таких компаний, как Roshen для создания ощущения успешного бизнесмена, в это время аккумулируя в офшорах сотни миллионов долларов доходов от незаконного обогащения в газовой, нефтяной, угольной и других сферах.

В этом разница между Сейшелами и Оманом, – вор должен ходить на допросы и собираться в тюрьму, а не тратить деньги, украденные у собственной армии».

«Оттуда не так просто улететь будет»

Журналист Иван Яковина говорит о том, что если в регионе начнется война, оттуда будет сложно улететь.

«Зеленский обнаружился в гостинице в Омане. В ресторане его там сфоткали. В этой новости меня удивило место отдыха: через залив Иран, где почти наверняка сейчас начнется война, на юго-западной границе Омана – Йемен, где абсолютно жуткая война идет уже сейчас, а на западной – Саудовская Аравия, которую Иран недавно бомбил, и которая наверняка тоже примет участие в американской операции. Как только все это дело начнется, воздушное пространство региона будет кишеть военными самолетами, вертолетами и разного рода ракетами. Оттуда не так просто улететь будет», – подчеркивает журналист.

Журналист Александр Васильев иронизирует по поводу того, что первый человек государства полетел на отдых в страну, где может начаться война.

«Президент Украины очень смелый человек. В то время как всякие американцы и британцы массово покидают Ближний Восток, опасаясь попасть под перекрестный огонь иранцев и американцев Владимир Зеленский прибыл в регион с тайной миссией. Возможно именно от него зависит станет ли Трамп воевать с Ираном или забоится», – иронизирует журналист.

Дипломат Андрей Телиженко также обеспокоен тем, что президент полетел на Ближний Восток.

«На Ближнем Востоке разворачиваются военные действия, а Владимир Зеленский решил там отдохнуть … Он вообще слушает доклады руководителя Внешней разведки Украины или прислушивается с фейсбука ..?»

Встреча с министром

Отдельно в Сети обсуждают встречу Зеленского и чиновника из Омана, которую спешно, после нашей публикации, организовал Офис президента. Заявлено, что Зе встретился с министром, ответственным за иностранные дела Султаната – Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.

Политолог Чаплыга считает, что этот чиновник – не по рангу Зеленскому.

«Сперва написали, что по работе рейсовым самолетом улетел, прервав внезапно отдых в Гуте… теперь бедного шейха местного в воскресенье в авральном порядке потревожили…

Имхо Зеленский и его администрация запутались во лжи и усугубляют ситуацию.

При этом втянули в скандал членов правящей семьи Омана. Просто потому, что Зеленский решил так же как и Порошенко скрытно уехать на Индийский океан. Отдохнуть как простой учитель…

Султанат Оман — абсолютная монархия. Султан Омана является не только главой государства, но и главой правительства, верховным главнокомандующим, министром обороны, иностранных дел и финансов. Султан также назначает кабинет министров. Пост главы государства передается по наследству.

Нет никакого «министра, ответственного за…» тем более иностранные дела… Там есть секретарь монарха в приемной для странных иностранцев – именно так это называется по простому.

И МИД это знает. Как знает и разницу!

Просто Султан уже старенький и болеет и не может по вызову в воскресенье каждого иностранца из гостиницы проводить двусторонние встречи. Соответствующие рангу и протоколу.

Максимум это уровень встречи министра МИДа».

Обстоятельства этой поездки президента Украины Зеленского в Оман и встречу с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой разбирает в своем аккаунте в Twitter экс-заместитель главы Администрации президента Петра Порошенко, украинский дипломат Константин Елисеев.

Дипломат дает свою оценку этого визита Зеленского в Оман.

«Встречи президента в Омане – дымовая завеса. Почему не принимают участие члены правительства, глава МИД, где представители украинского бизнеса? Это первый визит в 2020 году! Вот наши амбиции! Мне стыдно, что украинскуюдипломатию сделали «придворной», вместо государственной. Сочувствую МИД», – пишет Елисеев.

https://t.co/sq9YiAYMWC Зустрічі президента в Омані – димова завіса. Чому не беруть участь члени уряду, глава МЗС, де представники укр бізнесу? Це перший візит в 2020 році! Ось наші амбіції! Мені соромно, що укр дипломатію зробили «придворною», замість державної. Співчуваю МЗС. — Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) January 6, 2020

Вместе с тем украинский дипломат отмечает, что фактический срыв процесса мирного урегулирования на Донбассе не вызвал никакой реакции лично президента и его офиса. Украина не воспользовалась возможностью поставить острые вопросы перед нацлидером России Владимиром Путиным используя визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Россию.

«Мы едем в Оман, а Меркель – с визитом в РФ. Вот и вся разница в подходах и амбициях новой украинской власти. Хотя бы на примере Меркель надо учиться. Следует немедленно обеспечить контакт Зеленского с Канцлером. Где обещанный режим прекращения огня на Донбассе?», – особо подчеркнул.

https://t.co/3oaeRBNLdM Ми їдемо до Оману, а Меркель – з візитом до РФ. Ось і вся різниця в підходах і амбіціях нової укр влади. Хоча б на прикладі Меркель треба вчитися. Слід негайно забезпечити контакт Зеленського з Канцлером. Де обіцяний режим припинення вогня на Донбасі? — Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) January 6, 2020

В то же время у блогера Антона Швеца другое мнение.

«Надо признать что Зеленский действительно встретился с самым высоким чуваком в Омане с которым можно встретиться публично по теме – Yusuf bin Alawi bin Abdullah, Sultanate of Oman’s Minister Responsible for Foreign Affairs.

Пусть вас не смущает наименование его должности. Она действительно называется – міністр відповідальний за закордонні справи Султанату Оман, потому что должность министра иностранных дел в султанате Оман по совместительству занимает сам султан, а его людям не показывают.

И судя по фоткам из инета, этот Юсуф-Йозеф реально и регулярно в время официальных встреч принимает людей за какими-то всратыми столиками и без государственных символов и флагов.

Отмазка защитана», – написал Швец и опубликовал фото министра, с которым встретился Зе, в компании других мировых лидеров.

В тоже время, телеграм-канал «Политика Страны», отмечает, что ранее о визите и о встречах ничего не говорилось. И ничего неизвестно о том, что с Зеленским поехал еще кто-то из официальных лиц для переговоров. Также, по данным «Страны», отлет президента из Киева не сопровождали сотрудники Управления госохраны. То есть, этот визит был организован максимально тайно с целью не допустить его огласки.

А встреча с чиновником из Омана выглядит просто как знак вежливости в адрес руководителя другого государства, который прибыл на отдых в его страну.

С другой стороны, Оман – очень интересное государство в геополитическом смысле.

«Это бывшая британская колония, которую по-прежнему патронируют британцы, – рассказал «Стране» эксперт-востоковед Игорь Димитриев. – Оман считается центром работы британских спецслужб во всем регионе. Сейчас в региональных раскладах на Ближнем Востоке есть три крупные группировки. Первая – это условно говоря проамериканская (но более ориентированная на республиканцев) группа во главе с Саудовской Аравией и примкнувшим к ней Египтом. Вторая – это Иран и его союзники (Асад в Сирии и хуситы в Йемене, а также шиитские группы в Ираке). Третья – это ориентированная на глобалистские круги (Британия, Демпартия США) группа, в которую входит Катар и Оман. Сейчас с ними в союзных отношениях находится Турция. Также на почве нелюбви к саудитам, эта группа устаналивает коммуниацию и с Ираном».

Еще один интересный факт – Оман внесен ЕС в черный список государств, которые, по мнению Брюсселя, прилагают недостаточно усилий для борьбы с отмыванием денег.