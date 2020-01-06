Русское лобби в Украине: почему лоббисты Кремля готовы пить за здоровье Бандеры?

Давайте еще раз разберем «феномен ватничества» опираясь на данные социологии.

«Что осталось российского лобби в Украине? Как оно умирает и почему скоро даже оно начнет пить за здоровье Бандеры» – эти и другие вопросы о русском лобби отображенные в пяти маркерах современной Украины. Давайте посмотрим внимательно на факты и цифры, пишет на своей странице в Facebook глава социально-политического отдела издания «ЛІГАБізнесІнформ» журналист Перт Шуклинов.

«Читай, делись, не страдай», – пишет эксперт.

Украинский парламент. Итоги выборов: СН – 43%, ОПЗЖ – 13%, Батьківщина – 8%, ЕС – 8%, Голос – 6%. Если выборы завтра (в основе опрос группы Рейтинг на конец 2019 года): СН – 48%, ОПЗЖ – 11%, ЕС – 9%, Батьківщина – 8%, Голос – 4%.

«Запомните цифру: партия Медведчука – 11%. Теперь давайте узнаем, что в голове избирателей каждой из этих партий. Очень внимательно читайте и считайте», – подчеркивает Шуклинов.

Первый маркер – отношение к Путину. Украина терпеть не может этого орка (72%). По избирателям: СН – 87%, ЕС – 99%, Голос – 96%, Батьківщина – 93%. А кто любит Путина? Только избиратель Медведчука (62% поддерживает). Но даже среди них 38% считают Путина чертом.

Второй маркер – отношение к России. Россия – страна-агрессор. Мы все так считаем в Украине (70%).

«По избирателям: СН – 74%, Батьківщина – 82%, ЕС – 97%, Голос – 94%. Кто не считает? Избиратель Медведчука (66%). Но даже среди них 22% называют русских агрессором», – отмечает Шуклинов.

Третий маркер – отношение к Донецку. Большинство в Украине против особого статуса (за только 22%). Большинство хочет заморозить войну (38%), лупить русских дальше (16%), либо вообще отделить нахер (8%).

«По избирателям (воевать / заморозить / дать статус / отделить): СН – 13%, 43%, 23%, 7%. Батьківщина – 17%, 37%, 23%, 10%. ЕС – 47%, 24%, 3%, 9%. Голос – 29%, 35%, 16%, 13%. Кто в Украине хочет выполнить хотелки Москвы? Избиратель Медведчука (51% за статус для гоблинов). Но даже среди них 34% хотят заморозки», – подчеркивает Шуклинов.

Четвертвый маркер – Евросоюз. Мы все в Украине хотим стать частью Евросоюза и проголосуем за это на референдуме (60% за, 22% против).

«По избирателям (за / против): СН – 63% / 21%. Батьківщина – 68% / 11%. ЕС 96% / 1%. Голос – 90% / 6%. Кто проголосует против? Избиратель Медведчука (55%). Но даже среди них 22% проголосуют «за», – отмечает Шуклинов .

Пятый маркер – НАТО. Мы в Украине хотим быть частью европейской системы коллективной безопасности и проголосуем за это на референдуме (52% за, 30% против).

«По избирателям (за / против): СН – 53% / 32%. Батьківщина – 62% / 21%. ЕС – 97% / 3%. Голос – 81% / 13%. Кто на референдуме проголосует против НАТО? Избиратель Медведчука (74%). Но даже среди них 10% проголосуют «за», – подчеркивает Шуклинов.

– Русское лобби в Украине 2020. Что от него осталось, как оно умирает и почему скоро даже оно начнет пить за здоровье… Geplaatst door Petro Shuklinov op Vrijdag 3 januari 2020

Итоги. За время после выборов рейтинг ОПЗЖ упал на 2%. Даже в среде русского гетто 20% за ЕС, 10% за НАТО, 38% против Путина. То есть реальная квота «за Россию» меньше 10%.

«Мы 20 лет загоняли русских в гетто. Московские гоблины, политические блоггеры из Телеграмов с накрученными подписчиками/ботами – все это меньше 10%. Маргиналы без политической перспективы», – отмечает Шуклинов.

«Сейчас набежат комментаторы. Скажут, что цифры ничего не значат. А меня они жесть как радуют. Столько людей погибли, чтобы «нет» для НАТО стало «да», а Россия – «пошла нахер». Политпортрет Украины: за ЕС/НАТО и против России/Путина. Вот вам единство. У нас его никогда не было. Хватит ссориться друг с другом. Идем дальше», – подытожил он.