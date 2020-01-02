Русский телеканал показал у себя украденный у Леонида Канфера фильм о городе Николаев

Любой крутой вызов в жизни и большая круглая дата заставляют оглянуться назад, подвести промежуточный итог, чтобы понять, что делать дальше, пишет на своей странице в Facebook журналист и кинорежиссер-документалист Леонид Канфер.

«Скоро два года, как я снимаю фильм «#натрибуквы». Мой онкологический диагноз заставил меня обернуться назад и посмотреть на «двадцать лет в профессии» – во что за это время превратились мы, мое поколение журналистов 40+, и наша профессия. Эти выводы очевидны. Но не очевидно, что делать и как жить дальше», – пишет журналист.

Журналист отмечает, что все «мы живем в так называемую эпоху «постправды»: когда нет одной правды, а она у каждого своя. Или когда она одна, но рассыпается на множество граней, и каждый берет только то, что хочет.

«Такая избирательность называется пропагандой. Она всегда в чьих-то интересах», – подчеркивает Канфер.

В какой-то момент и Канфер понял, что какой бы продукт не сделал – какой бы отстраненный, какой бы независимый – он всегда в копилку чьих-то интересов. За последние пять – шесть лет он сделал больше десятка фильмов.

«Они выходили на очень разных телеканалах – от немецкого ARD до «России-24» и «Эспресо». Лишь последние два – три из них – со своей четко выраженной авторской позицией. Остальные пытался в меру сил и опыта делать максимально нейтрально, отстранено», – отмечает Канфер.

Как учили, когда независимость журналиста так же важна, как независимость судьи, или врача. А ведь «многие даже не поймут, если им начать говорить, что журналистика может быть ради журналистики». И это – все о нас.

«И каждый раз фильмы не только толковались с разных сторон со своих устоявшихся политических пристрастий, но и использовались в политических целях, в политической и идеологической борьбе. Нейтральные фильмы вообще хороши тем, что любая из сторон может приписать те смыслы, которые нужны ей», – подчеркивает Канфер.

Недавний пример: в октябре – ноябре мы начали снимать новый цикл к 30-летию независимости Украины: 30 фильмов – 30 украинских городов – 30 лет жизни в условиях независимости. Даже на такую малобюджетную историю с точки зрения производства каждой серии, найти инвестора тоже было непросто.

«Я хотел поставить эксперимент: разместить фильмы на нейтральной площадке – на своем ютюб канале – с предложением буквально ко всем медиаменеджерам ставить эти фильмы в свой эфир бесплатно. ЧП случилось с первой же серией про Николаев: инвестор слил «налево» предмастер фильма, и он вышел на одном из российских телеканалов до премьеры в моем ютюбе, которая должна состояться завтра», – рассказывает Канфер.

И все это был его фильм – с авторскими кадрами, архивами, монтажем, сценарием, только переозвученный другим человеком. И ведь ничего не исказили. Фильм-очерк о городе, история которого определяет его сегодняшние настроения и предпочтения, его облик, история, которая объясняет их, легко вписался в формат российского тв.

«И это несмотря на то, что мы показывали николаевский Майдан, новых людей в местной власти, борцов с коррупцией, свободно работающий русский драмтеатр без гонений на русский язык – все то, что по идее, не вписывается в привычные рамки того, что мы называем российской пропагандой. И это еще одна грань «постпрпавды»: уже не нужно врать. придумывать фейки», – подчеркивает Канфер.

Просто фильм, уточняет Канфер, предназначенный в первую очередь для украинского зрителя – чтобы он увидел, почему на смену одному не пришло другое, почему люди голосуют так, как голосуют – на минувших выборах Николаев с подавляющим перевесом проголосовал за Зеленского – нашел место в эфире канала, которую люди с публично декларируемой патриотической позицией называют рупором Кремля.

«И наоборот: если я рассказываю очевидные факты – да, создавался город, как база строительства кораблей для русского Черноморского флота, да, совместная история, да, двести лет в составе Российской империи – меня обвиняют в «зраде». Логика железная: «наш – не наш». Прямая, как лозунги», – отмечает Канфер.

А ведь это не попытка Канфера представить Николаев – «русским городом». Это попытка объяснить: «откуда это, почему так?». Почему коррупция и клановость мешают утверждению украинской повестки, почему очень многие люди от безысходности смотрят назад, в сторону совка, где хоть заводы работали, почему разочарование даже у майдановцев, почему, почему, почему…

«Так что, не критиковать то, что сегодня происходит в Украине только потому, что это использует российская пропаганда? Она если захочет, и так использует – что до премьеры, что после», – подчеркивает Канфер.

«Все это я говорил о себе. А вот что действительно стало невольным обманом, что герои фильма, кто общался со мной и давал интервью, никак не рассчитывали, что их покажут по российскому ТВ», – добавил он.

Они почувствовали себя обманутыми: Кафнер честно говорил всем своим героям, что фильм будет размещен на YouTube-площадке, что он для украинского зрителя. Более того Кафнер рассчитывал, что в первую очередь им заинтересуются украинские телеканалы. Как и всем другим.

«И хотя я сам оказался заложником этой ситуации, мне пришлось извиниться перед ними за это. Включая командующего ВМС Игоря Воронченко, которого я использовал из своего личного архива и он уж точно никак не мог дать интервью российским журналистам», – отмечает Канфер.

Но дело даже не в этом, уточняет Канфер. Можно сказать что в итоге получаем следующее: на объективность и отстраненность запроса больше нет.

«Есть запрос на самоопределение: с кем вы, господа журналисты? Один и тот же фильм выходит на разных площадках, и его оценка зависит не от нейтральности и профессионализма авторов, а от самой медийной площадки, от сложившейся аудитории. Информация, как таковая,не нужна. Есть запрос на толкование информации определенных позиций», – подчеркивает Канфер.

Почему спасать родину должны опять журналисты, а не государство, которое мы избираем и которому платим налоги? Если так, давайте журналисты будут асфальт класть, стоять за пулеметами в окопах, голосовать в парламенте… Почему стрелочники – всегда журналисты, кто еще помнит вообще, что это такое? Их уже столько же, сколько мамонтов.

«Я еще как-то трепыхаюсь, ищу щели, чтобы куда забиться, делать свое дело и чтобы меня не трогали с вашей гребаной цензурой. Она что в патриотических интересах, что в империалистических – все равно цензура», – отмечает Канфер.

И тут Кафнер возвращаюсь к вопросу: «А как быть лично ему, если он с точки зрения профессии не готов становиться ни в чьи ряды?». Да, у Кафнера есть гражданская позиция и по своими постами в том же Facebook она она очерчена самым очевидным образом.

«Скажу крамольную мысль: у Украины отнимают шанс на будущее не те, кто критикует происходящее, а кто ворует на дорогах, реконструкции мостов и т.д. Просто они не делают это публично. Вот и все», – подчеркивает Канфер.

В какой-то момент Кафнер решил для себя: «ОК! Если нет запроса на журналистику, я буду заниматься пропагандой, исходя из своей гражданской позиции».

Правда Кафнер честно подчеркивает, что только не станет называя это журналистикой.

«Как это? А примерно так же, как действуют российские телеканалы, показывая в России не проблемы России, а Украины. Почему бы Украине не ответить тем же? Знаете что, нет запроса. Есть запрос на болтовню об этом, а на реальную информвойну – нет», – отмечает Канфер.

Любой крутой вызов в жизни и большая круглая дата заставляют оглянуться назад, подвести промежуточный итог, чтобы… Geplaatst door Леонид Канфер op Woensdag 1 januari 2020

«Что делать… Я для себя решил, главное – не врать. От меня в этом мире мало что зависит. В том числе, мой продукт всегда будут снова использовать с разных сторон. Это не моя зона ответственности», – добавил он.

В этом смысле, Кафнеру очень близка позиция доктора Преображенского: «революции революциями, а операции и обед по расписанию». Хотя, кого этот профессор не любил – было очевидно.

«Фильм о Николаеве появится, как и планировалось, на моем YouTube-канале завтра. После чего будет пауза в месяца два, поскольку я прохожу облучение и мне нужно время и силы вернуться к работе», – подытожил Канфер.