Капитуляция начинается словами “Какая разница?”

Уничтожения всего украинского в Украине всегда сопровождалось словами – «А какая разница?».

Этими словами пытались остановить возрождение языка, забитой эмскими указами расслабленного германскими курортами царя Александра II и униженной до уровня – «фу, село» российскими коммунистами, пишет на своей странице в Facebook политик и журналист Владимир Арьев.

«С этими словами сопротивлялись дубляжу фильмов на украинский язык персонажи вроде продюсера Ткаченко из фракции «Слуга народа», а нынешний министр культуры Бородянский отвечал на мое возмущение показом сериала о героических российских военных, который не сняли с эфира СТБ в дни захвата Крыма», – пишет политик.

I. Этими словами оставляли улицы с именами палачей украинцев и памятники преступнику Ленину.

II.Этими словами приостанавливали европейской и евроатлантической интеграции: «Какая разница – сейчас или потом. Сейчас мы там никому не нужна».

III .Эти слова – постоянный спутник российской пропаганды, цель которой убить в нас способность упираться и желание решать свою судьбу: «Зачем сопротивляться, нужно жить дружно, эта все палитика, а люди хотят мира».

«Ага. Сто лет назад люди тоже хотели мира и разделить имущество и землю помещиков, а заплатили за это загоном людей в колхозное стойло, продразверсткою, выселением в Сибирь активных и трудолюбивых и Голодомором, который почти до нуля вычистил активное украинство в советский части Украины», – отмечает Арьев.

Капитуляция Украины начинается со слов «Какая разница» и принятие их за кредо отдельным человеком. Так нивелируют граждан.

«Такие сентенции категорически не принимают люди, которым Украина не является пустым звуком, и лишь территорией обитания», – подчеркнул Арьев.

Именно поэтому, слова текущего президента о единстве были лицемерием. Очень опасным. Настоящая суть сказанного Зеленским – углубление общественного раскола.

«Какаразницы не выйдут защищать государство от агрессора и его служак, а не будут гибнуть на Майдане Достоинства, не будут собирать помощь защитникам в критический момент», – отмечает Арьев.

Мир людей с клеймом «какаяразница» – это гэги вечернего квартала и равнодушие. Равнодушие ко всему ценного для граждан. А вот патриотические и активные круга это мотивирует. Потому что в призывы к единству после этого может поверить только дурак.

Нищення українського в Україні завжди супроводжувалося «Какая разніца?» Цими словами намагалися зупинити відродження… Geplaatst door Volodymyr Ariev op Dinsdag 31 december 2019

Оруэлловское оксюмороны, спрятанные в речи Зеленского, является подсознательным сигналом на раздел общества по маячком «friend or foe».

«Уверен, их создавали вполне сознательно и аплодировали не только местные адепты оливье, но и российские специалисты, которые знают примеры по химии – как взрываются сложенные вместе вещества, вполне безопасные по отдельности», – подчеркнул Арьев.

Призывы к единству на базе противоречий и является той взрывчаткой для общества.

«Противопоставление Граждан и Какаразниц было давно. Сегодня оно формализовалось президентом Какаразниц. Итак, далее – слово за Гражданами. Которым не все равно. И каким все становится все меньше терять», – подытожил Арьев.