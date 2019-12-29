Развалить дело о расстрелах Майдана: Казанский объяснил в чем фатальная ошибка Зеленского

При подготовке обмена пленных украинская сторона отпустила экс-«беркутовцев» обвиняемых в убийстве людей на Майдане. Это действие вызвало неоднозначную реакцию украинского общества, пишет на своей странице в Facebook публицист и блогер Денис Казанский.

«Сложно комментировать тему обмена, потому что в ней нет сейчас легких решений. Выбор очень тяжелый – либо отказаться от обмена и бросить наших в плену, либо отдать Путину «беркутню» и харьковских террористов, потому что он выдвинул такие условия», – пишет блогер.

В то же время, очень сложно давать однозначные оценки всем тем действиям, которые были проведены при подготовке к обмену удерживаемыми лицами. Нельзя забывать о тех издевательствах и унижениях которым подвергаются украинские военнопленные и гражданские заложники на оккупированном Донбассе.

«У меня не поворачивается язык выступать против обмена. Я не был на месте наших солдат и гражданских, которые несколько лет сидят на подвалах, подвергаются унижениям и издевательствам», – отмечает Казанский.

Далее публицист напомнил о недавней гибели в плену украинского бойца 53-й бригады Романа Беспалого. Его смерть за месяц до обмена пленными свидетельствует об ужасных условиях в которых находятся защитники Украины.

«Возможно, вы не в курсе, но наших пленников там постепенно убивают. К примеру, этой осенью в плену убили бойца 53-й бригады Романа Беспалого. Его тело передали семье в ноябре, издевательски сообщив, что Беспалый совершил суицид (якобы повесился). Но даже если это было так, можно представить себе, каким издевательствам подвергался пленный, если решил повеситься за месяц до обмена», – рассказал Казанский.

В такой ситуации сложно давать однозначные оценки всем действиям, которые направлены на вызволение из плена украинцев.

«Готов ли лично я обменять приговор «Беркуту» на еще один год страданий для наших и, возможно, еще чьи-то жизни? Нет, не готов», – подчеркивает Казанский.

Однако, даже в это ситуации весь этот процесс подготовки можно было провести иначе, предприняв ряд шагов которые позволили бы властям сохранить при этом лицо.

«Другое дело, что разрулить эту историю действующая власть могла бы более талантливо, но не воспользовалась этим шансом», – отмечает Казанский.

Речь идет о вынесении приговоров в отношение обвиняемых экс-«беркутовцев», особенно учитывая влияние команды президента Украины Владимира Зеленского на судебную систему Украины. Несомненно такой шаг снял бы многие вопросы, которыми задается общество сейчас.

«Например, раз уж у нас нет независимого суда, а есть просто некий декоративный орган, который штампует приговоры так, как нужно президенту и генпрокурору, то в таком случае следовало бы заранее побеспокоиться о том, чтобы «Беркуту» вынесли приговор. Ведь уже на нормандской встрече была договоренность по обмену», – подчеркивает Казанский.

И ведь есть пример, когда именно так и поступили отпустили людей для обмена из под стражи, только после вынесения в отношении них приговора. Речь о харьковских террористах, суд над которыми завершился буквально накануне.

«Если уж решили ломать через колено закон, так ломали бы так, чтобы меньше злить общество. С харьковскими террористами так и сделали», – отмечает Казанский.

А вот с экс-«беркутовцами» поступили по сути дела опрометчиво, не доведя дело до логического финала. Фактически подозреваемые в массовых убийствах на Майдане просто избежали наказания.

«С «Беркутом» же все сделали так, чтобы помочь нечисти, ответственной за расстрелы, избежать приговора. Доказательства вины «беркутовцев» очевидны. Расстрел зафиксирован на видео. Доказательная база достаточна», – подчеркивает Казанский.

Сложно комментировать тему обмена, потому что в ней нет сейчас легких решений. Выбор очень тяжелый – либо отказаться от… Geplaatst door Денис Казанский op Zondag 29 december 2019

И ведь это все страшный удар прежде всего по имиджу Зеленского и его команды. Еще раз следует подчеркнуть, что этот процесс можно было обставить таким образом, что это не вызывала негативной общественной реакции

«Ничто не мешало провести финальный суд, скажем, 22 декабря, а сегодня обменять преступников на наших. И то, что это не было сделано – огромный удар по имиджу Владимира Зеленского и его команды», – отмечает Казанский.

Властям следует помнить, что именно они несут персональную ответственность за развал дел по убийствам украинских активистов на Майдане. Украинская общества никогда нге забудет этого серьезного промаха.

«Именно Зеленский теперь останется в истории человеком, который развалил дело о расстреле Майдана и помог избежать ответственности убийцам. Этого ему не забудут», – подытожил Казанский.