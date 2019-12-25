Один братский народ: украинцы по сути являются монолитной нацией

При всей нынешней разделенности и наличии линии фронта на востоке украинцы близки к тому, чтобы стать монолитной нацией.

В этом убедились социологи проекта SeeD, опросившие жителей всей Украины, включая оккупированный Донбасс, пишут на страницах «Нового Времени» журналисты Максим Бутченко и Иван Верстюк.

«Современные украинцы как народ подобны застрявшему в болоте человеку: руки и голова почти дотянулись до Европы, а ноги утопают в ностальгии по СССР. Но есть и хорошие новости – страна все чаще ощущает себя единым организмом. Люди на западе и на востоке хотят мира и все больше склоняются в сторону евроинтеграции. А традиционное и общее для всех регионов недовольство любой властью еще больше их сближает», – говорится в статье.

К таким выводам пришли аналитики европейской организации SeeD, которые исследовали украинское общество в рамках проекта SCORE (Social Cohesion and Reconciliation Index – Индекс социальной сплоченности и примирения).

Ранее SeeD проводил аналогичные исследования на Кипре и в Боснии, разделенных военными конфликтами регионах, подобных нынешней Украине.

SCORE показал, что у украинцев улучшается отношение к интеграции в Евросоюз, растет гражданская активность, соотечественники избавляются от стереотипов по отношению друг к другу. И если раньше жители запада Украины остро ощущали свою отличность от восточных украинцев – «ватников», а те, в свою очередь, считали галичан отпетыми «бандеровцами», то сейчас поляризация сглаживается.

«Открытость к диалогу неплохая», – подчеркивает Оксана Лемишка, координатор SeeD в Украине.

Причем речь идет обо всей стране: проект SCORE, осуществленный при поддержке ООН и американского фонда USAID, затронул каждый регион, включая оккупированные территории Донбасса.

«Правда, там интервьюерам пришлось использовать бумажные опросники вместо электронных планшетов во избежание эксцессов – проверок со стороны «правоохранителей» «ДНР» и «ЛНР», а также обычного разбоя. Все собранные данные прошли два этапа проверки на соответствие действительности», – отмечают в статье.

Киев и его окрестности

Ключевая характеристика, которая объединяет все регионы страны, – традиционное недоверие к центральной власти.

«Лишь 2,2 балла по 10-балльной шкале – именно таков сред­ний для Украины уровень веры в решения президента и органов власти со столичной улицы Грушевского – Кабмина и Верховной Рады», – подчеркивают в статье.

В своем исследовании SeeD в основном использовал именно 10‑балльную систему, когда полное одобрение некоего тезиса – это максимальные 10, а 100‑процентное его неприятие – 0.

«Хуже всего к власть имущему Киеву относятся обитатели центральных областей страны. В Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской областях уверены: правительство о них совершенно не заботится, живя своей особой столичной повесткой дня», – отмечают в статье.

При этом уровень доверия к местным властям в среднем по стране повыше – 3,3 балла.

«Успешная реформа децентрализации должна искоренить недоверие. У людей должно быть понимание, что их проблемы решаются на местах, а не в Киеве», – считает Анатолий Октисюк, политический аналитик экспертного центра Дом демократии.

К слову, спикер ВР Дмитрий Разумков недавно заявил, что децентрализация будет завершена в 2020 году. И к ее концу все области – от Закарпатской до Харьковской – должны получить финансовые планы, чтобы стать самоокупаемыми. А оккупированные территории Донбасса, если процесс умиротворения региона пойдет удачно, смогут рассчитывать на дополнительную поддержку из Киева.

Октисюк считает, что это правильный шаг. Мол, в той же Донецкой области люди поймут, что это «местные жулики» в территориальных общинах разворовывают бюджет, а не Кабмин в Киеве где‑то недорабатывает.

«Сейчас в «ЛНР» и «ДНР», которые в официальных документах Киев называет «отдельными районами Донецкой и Луганской областей» (ОРДЛО), люди тоже не сильно верят в то, что украинское правительство и президент старательно их опекают. Впрочем, здесь присутствуют региональные нюансы», – подчеркивают в статье.

84% людей в «республиках» считают, что больше всех о них заботятся в администрациях так называемых «ДНР» и «ЛНР». Но эксперты SeeD дали возможность местному населению выбирать несколько вариантов ответов. И вторым по популярности – его указали 67% респондентов – стал такой: забота о «республиках» проистекает из российских госинститутов. Месседжу, что о жителях оккупированных территорий печется официальный Киев, верят лишь 36%.

«При этом жители ОРДЛО больше, чем украинцы в целом, довольны эффективностью получаемых ими от местных властей услуг. Общенациональная оценка этого показателя – 6,3 балла из 10 возможных. А вот «республиканцы» поставили 7», – отмечают в статье.

Лемишка из SeeD без труда объясняет этот парадокс: «Жители оккупированных территорий даже минимальное инфраструктурное улучшение, вроде строительства одной дороги, воспринимают с намного большим энтузиазмом, нежели прочие украинцы целую инфраструктурную реформу».

Евгений Головаха, замдиректора Института социологии, считает, что этот момент необходимо использовать для реинтеграции Донбасса.

«В первую очередь потребности людей в ОРДЛО связаны с материальным обеспечением, с инфраструктурой. Если Украина будет думать о ее восстановлении, то это, конечно, будет оценено», – говорит он.

Большая разница

Среди жителей оккупированных областей, по оценкам SeeD, установился консенсус: дальше жить так, как сейчас, уже нельзя. В этом уверены более 65% обитателей ОРДЛО.

«Но единство заканчивается уже при ответе на вопрос: а что дальше? 16% жителей Донецка и Луганска хотят жить в составе единой Украины в том статусе, который их регион имел до начала военных действий в 2014 году. А вот четверть желают войти в состав РФ», – подчеркивают в статье.

Однако детальный анализ показывает, что порой одни и те же люди в ОРДЛО видят свое будущее и там, и там, – просто потому, что они растеряны и им надоела нынешняя непредсказуемость. В «республиках» с нетерпением ждут Нормандского саммита 9 декабря, где Владимир Зеленский встретится со своим российским визави Владимиром Путиным в присутствии лидеров Франции и Германии и обсудит донбасское урегулирование.

«Уровень поддержки мирных переговоров довольно высок по всей Украине. Среднее его значение по стране – 7,4. При этом Луганская область дает 8,3 балла поддержки, а, например, Львовская – 7,3», – отмечают в статье.

Но вот особого желания вести диалог с ОРДЛО среди украинцев не наблюдается: средняя оценка таких действий по стране – лишь 3,3 балла. Это же значение и для Донецкой и Луганской областей (отдельно для «республик» оно не замерялось) невелико: 4 балла в первом регионе и 3,8 – во втором.

«Но и на войну участники соц­опросов не настроены. «Главное, чего хотят люди на Донбассе, это прекращение военных действий», – говорит Инна Волосевич, замдиректора социологической компании InfoSapiens. Согласно имеющимся в ее распоряжении данным, большинство тамошнего населения готово принять компромиссный вариант политического решения в формате децентрализации. Многие мечтают о том, чтобы получить больше автономии, чем они имели до 2014‑го», – отмечают в статье.

Региону достаточно будет нескольких толчков, чтобы склонить местное население в сторону «большой» Украины. Например, стоит дать жителям ОРДЛО доступ к украинскому медийному контенту, считает Волосевич.

«Уже в феврале 2020‑го на «республики» начнет свои трансляции специальный телеканал, работающий под эгидой Минкультуры, – именно это пообещал глава ведомства Владимир Бородянский. Вещателя создадут на базе существующего проекта UATV, финансируемого из бюджета в размере 440 млн грн. Контент для нового канала, вероятно, предоставят крупные частные телеструктуры – Украина, 1+1 и ICTV», – подчеркивают в статье.

Однако политолог Владимир Фесенко предупреждает: одной лишь госпропагандой настроения в ОРДЛО не изменить. Необходимо, чтобы сама Украина стала успешной страной. «Десятки тысяч жителей этих регионов посещают украинскую территорию, – говорит Фесенко. – И если они будут видеть позитивные изменения, которые происходят в Украине, то это будет действовать лучше, чем любая пропаганда».

«Еще один риск от телевизионного вещания на ОРДЛО – плюрализм мнений: если украинские телеканалы привыкли работать в условиях свободы слова, то в ОРДЛО есть запрос на единственно правильную политическую позицию. Поэтому в демократическом медийном продукте крупных украинских каналов обитатели «республик» могут разглядеть пугающие их признаки нестабильности», – отмечают в статье.

Совок против Европы

5,5 – именно столько баллов по 10-балльной шкале получил параметр Советская ностальгия в исследовании SeeD. В большей степени к вектору Back in USSR склонны обитатели Донбасса, без учета линии фронта. Однако и оценка киевлян пусть слегка, но превышает общенациональный уровень. Да что там столица: весьма активно поминает добрым словом СССР едва ли не вся центральная Украина.

«И в этом вопросе, как выяснили исследователи, есть прямая корреляция с уровнем доверия к центральной власти: чем оно меньше, тем сильнее ностальгия по СССР», – отмечают в статье.

Волосевич из InfoSapiens не удивлена: «Центральная и восточная Украина прожили в СССР на 20 лет дольше западной». Кроме того, центр страны – это достаточно бедные регионы, которые хотят возврата времен, когда государство «всех обеспечивало» и вроде как не надо было думать о том, как заработать на жизнь.

«Ностальгия по Союзу связана еще и с долей этнических русских в общей массе населения. В регионах, где она больше, – в Крыму, Донецкой и Луганской областях, – тяга к советскому раю сильнее. Да и официальная Москва упорно насаждает культ возврата к ценностям и институтам СССР, подчеркивает Волосевич», – отмечают в статье.

Прошлое привлекает еще и ощущением мощного государства, уточняет Октисюк. «Это травма времен Советского Союза – нарратив сильной страны, – говорит эксперт. – В России это работает: люди готовы не получать нормальную медицинскую помощь, лишь бы понимать, что у правительства есть ядерная бомба, которой можно шандарахнуть».

«Но далеко не все население Украины повально увлечено советским прошлым. Общенациональный уровень поддержки идей европейской интеграции даже выше ностальгической оценки – 5,9 балла. Максимума – 8,9 – он достигает в Волынской области, граничащей с Польшей и активно с ней взаимодействующей в экономической сфере», – отмечают в статье.

Лишь в ОРДЛО необходимость евроинтеграции оценили заметно ниже среднего: 4,4 балла в «ДНР» и 4,5 – в «ЛНР». Но социологи уточняют: все равно это достаточно много.

Все пройдет

«В поляризации виновато не только современное украинское общество, но и Россия, которая долгие годы делала ставку на то, чтобы разделить украинцев», – считает американский политолог Френсис Фукуяма.

Но болезнь излечима. Эрик Дженсен, директор программы верховенства права в Стэнфордском университете, напоминает, что 2019‑й – это год празднования 30‑летия падения Берлинской стены. А дальнейшая история Германии показала, что даже разные полюсы в состоянии стать единым целым.

«Ведь до 1989‑го западные и восточные немцы не могли найти общий язык и верили в противоположные вещи. ФРГ была основой того, что позднее стало Евросоюзом, а ГДР жила в коммунизме и на товарных субсидиях из СССР. Однако правильная политика ФРГ, которая, как уточняет Дженсен, направила существенные финансовые средства на улучшение качества жизни Восточной Германии, привела к тому, что тамошние жители полностью изменили взгляды», – подчеркивают в статье.

А ведь современные украинские тенденции уже указывают: мировоззренческая разница в стране постоянно сглаживается.

«Чтобы активизировать этот процесс, Лемишка предлагает повышать качество предоставляемых государством услуг и экономическую безопасность населения, а также больше заботиться о нуждах обычных граждан», – отмечают в статье.

Примерно о том же говорит и Фукуяма. По его мнению, Украина станет более политически однородной страной, если государство улучшит политические институты. Он советует не слишком бояться пророссийских и просоветских настроений, но активнее привлекать граждан к участию в общих экономических и социальных проектах. «Демократия – это история не только о выборах, но и о гражданской активности», – резюмирует Фукуяма.

В американской социо­логии есть концепция melting pot, или плавильного котла. Ее суть в том, что в долгосрочной перспективе полярные настроения в обществе сглаживаются и устанавливается средняя температура по палате в смысле общего социально-политического мировоззрения. Что и происходит в Украине.

«Общество постепенно становится единым целым. Очень разные люди учатся жить друг с другом в одной стране», – говорит Лемишка.

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