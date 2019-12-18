Преследование ПЦУ в Крыму: архиепископ Климент объявил голодовку в знак протеста

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент объявил голодовку. Он заявляет, что «такое впечатление, что украинские чиновники покинули всех нас и мы остались одни».

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент (Кущ) во вторник (10.12) объявил бессрочную голодовку у здания Кабинета Министров Украины из-за затягивания передачи здания кафедрального храма Святых Владимира и Ольги Крымской епархии в Симферополе в собственность Православной церкви Украины (ПЦУ). Евгения Сливко побеседовала архиепископом, взяв у него интервью для издания «Цензор.НЕТ».

Сейчас имущество является арендованным – его трудно защищать юридически, прежде всего на международном уровне. И россияне пользуются этим. Годами проекты решений и их обоснования бесперспективно «гуляют» из кабинета в кабинет.

Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний отметил, что Климент «годами просит простую вещь – чтобы государство Украина передала здание кафедрального храма святых Владимира и Ольги в Симферополе в собственность Крымской епархии ПЦУ».

– Владыка, почему голодовка?

Я борюсь за этот вопрос, начиная с 2014 года. Такое впечатление, что украинские чиновники покинули всех нас и мы остались одни. С нами был Бог, и поэтому мы не пропали. Моя позиция остается неизменной – я буду продолжать голодовку до тех пор, пока не будет правительственного документа, который бы регламентировал вопросы ПЦУ в Крыму.

– Как отнеслись к вашему решению в Церкви? Не пытались отказать?

Я сообщил руководству Церкви о своих намерениях. Все прекрасно понимают, в каком я состоянии – Блаженнейший Митрополит Епифаний использовал весь ресурс, чтобы поддержать меня: было совещание Синода по этому вопросу, и Епифаний обращался к Президенту и правительству Украины.

Все обещали ему, что этот вопрос будет решен, но это всегда оставалось на кабинетном уровне – как только люди выходили из кабинета, то забывали обещания, которые они давали Митрополиту.

Церковь все, что могла, сделала, поэтому остаются только непопулярные методы в этой борьбе.

– Возникает ощущение, что украинская власть в очередной раз проявит свое бездействие, какие последствия это повлечет?

– В таком случае украинское правительство всему миру покажет, что оно предал Крым и предало украинскую Церковь вместе с теми гражданами, которые там остались.

Не бывает временно нашей, или временно не нашей территории!

Если мы защищаем интересы государства, то она – наша, если государство бездействует, то территория – не наша.

– Как власть реагирует на ваши требования?

– Украинская власть говорит, что нет решения этой проблемы и одновременно создает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий. У меня возникает вопрос, а чем занимается это министерство, если не защитой своих граждан на захваченных территориях? Если Крым – Украина, то Правительство должно приложить усилия и общество должно чувствовать поддержку такого государства как Украина. Иначе откровенно заявите, что полуостров нам не принадлежит и мы будем знать, что нам надо искать другие пути для нашего выживания.

Зато нам говорят, что лучше эту тему вообще не трогать, чтобы ничего не случилось. Это официальная позиция украинской власти.

– Вы спокойно могли бы служить в украинском Киеве, а не в аннексированном Россией Крыму. Почему вы остаетесь там?

Я коренной крымчанин в шестом колене, я украинец и из Крыма не поеду. Это моя родина. Большая часть общины в Крыму сохранилась и никто не собирается переезжать, иначе не было бы украинской Церкви в Симферополе.

Мы не можем посчитать, сколько верующих насчитывает наша парафия. К Церкви приходит всегда много людей, поэтому сотни это или миллион – посчитать сложно. К Церкви люди идут.

– Есть изменилось количество верующих в вашей прихода после 2014 года?

– Количество людей к конфликту и после не уменьшилась, а даже немного увеличилось.

Если до 2014 года человек мог какой– то раз прийти, а другой – нет, то сейчас семьи идут к нам, потому что есть понимание, что Церковь может быть закрыта. Люди стремятся ходить в украинскую Церковь.

У нас нет украинского радио, украинского телевидения, украинской школы, но сохраняется Церковь … Именно в Церковь украинские крымчане приходят, чтобы сохранить свою национальную идентичность и культуру.

– Сколько ячеек насчитывает ПЦУ в Крыму?

– Церковных ячеек в Крыму у нас сейчас девять, там постоянно проходят богослужения и расположены они в разных местах АР: в центральной части Крыма, на севере и на юге, поэтому только благодаря Церкви украинцы имеют возможность ходить к своей Церкви.

– Поговоримо не только о верующих, но и о крымском населении. Они имеют доступ к украинским СМИ или образованию, например?

– К сожалению, газета «Крымская Светлица» с большим трудом реализуется и фактически исчезла, ее позволил уничтожить бывший министр культуры – Нищук. Я вообще считаю его государственным вором: все дальнейшие действия связаны с хищением украинских ценностей и наследия напрямую связаны с его бездействием.

То, что не удалось сделать России в 2014 году, – завершила украинская власть: ничего не сделано для онлайн-образования, ведь дети хотят сдавать экзамены в украинских вузах и получать дипломы или сертификаты украинского образца. Многие вопросы остаются нерешенными именно потому, что прошло шесть лет и за это время не подготовлено ни одного документа, который бы регламентировал, как воплотить в жизнь защиту культуры украинского народа на полуострове.

– Как украинцам в описанных вами условиях удается жить в Крыму?

– Вся поддержка культуры делается только при поддержке общества и общественных организаций, и благодаря усилиям тех неравнодушных людей, которые уехали, но продолжают помогать нам быть на своей земле.

Сейчас меня могут обвинять, что я говорю против правительства что–то не то, но мы провели три круглых стола и рабочие встречи с участием директоров музеев, чьи филиалы находятся на территории Крыма.

Также на встречах присутствовали ученые, которые должны контролировать сохранение археологических раскопок на территории Крыма. И после этих разговоров мы не имеем реестра и оценки икон, которые находятся в украинских церквях. Мы не имеем никаких результатов.

– А как московская церковь относится к вашему присутствию в Крыму, ведь в Украине они называют себя украинской?

– Не влияет. Мы говорим исключительно об украинской церкви, не надо нам московского. Из московской церкви бегут, там Церковь превращается в политкружок. Но в отличие от украинского, россияне позаботились о своем культурном наследии на территории Крыма.

– РФ заботится о культурном наследии, действительно?!

– Первых, что сделала российская власть, зайдя в Крым – операцию «Скиф». Эта операция выполнялась МВД.

Правоохранителей обязали предоставить всю информацию об иконах и предметах, имеющих историческое значение и находящихся на территории их церквей для внесения этих данных в реестры. Эти реестры они сформировали сразу в 2014 году. Украина этого не сделала по сей день.

– А наши памятники хотя бы охраняются и как?

– Мы нанимаем сейчас охранную фирму. Это местная фирма, но в договоре есть условие о том, что к ее ответственности относится сохранение украинских культурных памятников, если будет зафиксирован факт кражи или умышленного уничтожения предметов, то именно эта фирма будет нести ответственность за эти действия.

– На охрану, как и на элементарные коммунальные услуги, нужны средства. Где вы их находите сейчас?

– Мы живем на пожертвования. За шесть лет я получил из материковой Украины помощь один единственный раз и то… от общественной организации. В судебных процессах наши интересы защищают адвокаты за счет пожертвований и взносов верующих Церкви.

Я еще раз приехал в Киев для решения нашего наболевшего вопроса, но для того, чтобы привлечь внимание к проблеме, приходится прибегать к голодовке и редким акциям, поэтому вопрос сложный, но надежда должна оставаться всегда в сердце. Я устал и истощен, однако, пути назад нет. Мой выбор – это Украина и наша Церковь.