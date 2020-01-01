Европейским политикам не стоит себя пятнать связями с Путиным, – Портников

Хозяин Кремля недавно призвал европейских политиков, на историческом примере Гитлера не пятнать свою репутацию. Путин абсолютно прав, особенно с учетом собственной токсичности.

Ставший можно сказать под конец жизни сталинистом, нацлидер России Владимир Путин активно защищает своего кумира. В частности он недавно подчеркнул, что «нет смысла пятнать свою репутацию личными встречами с одиозными политиками», намекая на взаимоотношения Сталина и Гитлера, пишет на страницах «Грани.Ru» журналист и публицист Виталий Портников

«Владимир Путин утверждает, что Иосиф Сталин не запятнал себя прямым общением с Адольфом Гитлером, а вот «первые лица крупнейших европейских государств» – запятнали», – пишет публицист.

Оставим на совести Путина его вечные попытки оправдать Сталина, пакт Молотова – Риббентропа и прочие зловещие зигзаги советской внешней политики, во многом предопределившие начало Второй мировой войны и стоившие жизни миллионам подданных большевистского диктатора.

«Сравнивать усилия тех, кто пытался войну предотвратить, с действиями того, кто делил с Гитлером Европу, – это отказаться даже от приблизительного представления о нравственности», – отмечает Портников.

И тем не менее в одном Путин прав – европейские политики действительно встречались с Гитлером в надежде предотвратить войну и эскалацию. Приблизительно так же, как они сейчас встречаются с Путиным.

«Европейские политики действительно могли одновременно осуждать гитлеровскую политику и пытаться договориться с фюрером о сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве. Примерно как с Путиным», – подчеркнул Портников.

Европейские, да и американские политики действительно считали, что нужно не забывать об интересах родной промышленности и можно закрыть глаза на то, что национал-социалисты вытворяют в Германии. Разве с Россией не так сегодня?

«На Западе возмущались аншлюсом Австрии, но все же в частных беседах не забывали подчеркнуть, что и там и там – немцы, так что Гитлер проглотит Австрию и успокоится, ведь немцев нигде больше нет. Разве с Крымом было иначе?», – отмечает Портников

Западные политики были готовы жертвовать интересами малых держав, как в Мюнхене, только бы предотвратить новую войну – тем более что малые державы сами виноваты, не организовали цивилизованный диалог с русскоязычным, простите, с немецкоязычным населением.

«Так что западным политикам стоит прислушаться к словам Путина. Не надо себя пятнать», – подчеркивает Портников.

Если государственный деятель примеряет политический костюм Гитлера, выступает с реваншистскими речами, не боится угрожать оккупацией соседним странам и даже осуществляет эту оккупацию, если он с помощью пропаганды развращает собственных сограждан шовинистическими лозунгами и старается заменить естественный страх перед войной и кровопролитием людоедским «можем повторить», не стоит убаюкивать себя иллюзией, что он успокоится, взволнуется из-за экономических трудностей, подавится Крымом или Донбассом и больше ничего не захочет.

«Не стоит рассчитывать, что даже если сто раз повторить, что Россия – не враг НАТО, она при Путине станет другом альянса. Не стоит Макрону превращаться в Даладье, а Трампу – в Чемберлена. Не стоит себя обманывать и, как точно замечает Владимир Путин, не стоит себя пятнать», – подытожил Портников.