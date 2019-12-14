“Агенты кремля” и “агенты запада”: как менялись обвинения украинских расследователей

Нынешним властям нет смысла обвинять журналистов-расследователей в работе на Кремль, с которой они сами связаны, поэтому сменилась концепция навешивания ярлыков.

Всего лишь за последние четыре года для журналистов-расследователей в Украине сменили ярлыки с «агентов кремля» на «агентов запада». О метаморфозах отношения власти к независимым журналистским расследованиях пишет на своей странице в Facebook журналист-расследователь Михаил Ткач.

«При президенте Порошенко, который держал власть, подпитывая в людях страх к российскому, с независимыми журналистами боролись, называя агентами кремля. Я был «агентом Кремля» когда мы сняли материал о Мальдивах Порошенко и о других случаях связанных с сомнительными действиями властей. Власть не могла заставить владельца это не выдавать поскольку владелец не зависит от решений власти как олигарх, не могла заставить зрителя это не смотреть – потому пыталась повлиять на восприятие того, что видел зритель», – пишет журналист-расследователь.

С другой стороны после смены власти в Украине, сменилась и концепция отношения к журналистам-расследователям. Теперь на них массово вещают другие ярлыки.

«При президенте Зеленском, который еще год назад сам получал деньги из российского бюджета на производство фильмов, а ключевые бенефициары нынешней власти торгуют с Россией и планируют торговать еще больше, пытаться позорить журналистов придумывая Кремль – нет смысла. Это наоборот может добавить доверия к журналистам в глазах определенного круга избирателей Зеленского и слуги народа», – подчеркивает Ткач.

Именно поэтому наблюдается смена концепции навешивания ярлыков на украинских журналистов-расследователей.

«Поэтому вы не могли не заметить, рупоры власти сегодня пытаются дискредитировать независимых журналистов называя их агентами влияния Сороса, Макдональдса и т.д.», – отмечает Ткач.

За президента Порошенка, який тримав владу, підживлюючи в людях страх до російського, з незалежними журналістами… Geplaatst door Mykhailo Tkach op Vrijdag 13 december 2019

Журналист Ткач подчеркивает, что всего за какие-то 4 года, по мнению властей он сменил своего «работодателя», продолжая трудится в одном и том же месте, с «Кремля» на «Запад».

«Таким образом за 4 с половиной года работы на Радио Свобода я успел побыть «агентом Кремля» и «агентом мероприятия», – подытожил Ткач.