Мошенничество в Зе-команде: как Мыкола Богославец визы индусам продавал

В результате его действий гражданин Индии лишился более 10 тысяч долларов и остался спустя несколько месяцев без вида на жительство и рабочей визы в Канаду.

«Слуги народа» из президентской команды Владимира Зеленского оказываются вовлечены в большое количество различных скандалов. На сей раз в центре такого скандала оказался Николай Богославец, которого обвинили в мошенничестве. На своей странице в Facebook гражданин Индии Риншад Рину заявил, что Николай Богославец обманул его, обещая ему оформление вида на жительство в Украине, а также помощь в оформлении рабочей визы в Канаду.

«После взятия денег он не сделал то, что до этого пообещал. Я несколько месяцев ожидал результатов, Когда я связался с представителем Канады, то узнал, что это поддельный письмо предложения по оформлению визы», – пишет пострадавший.

Опубликованные свидетельства мошенничества Николая Богославца. Опубликованные свидетельства мошенничества Николая Богославца. Опубликованные свидетельства мошенничества Николая Богославца. Опубликованные свидетельства мошенничества Николая Богославца. Опубликованные свидетельства мошенничества Николая Богославца. Опубликованные свидетельства мошенничества Николая Богославца. Опубликованные свидетельства мошенничества Николая Богославца. Опубликованные свидетельства мошенничества Николая Богославца. Опубликованные свидетельства мошенничества Николая Богославца. Опубликованные свидетельства мошенничества Николая Богославца. Опубликованные свидетельства мошенничества Николая Богославца. Опубликованные свидетельства мошенничества Николая Богославца. Опубликованные свидетельства мошенничества Николая Богославца. Опубликованные свидетельства мошенничества Николая Богославца. Опубликованные свидетельства мошенничества Николая Богославца. Опубликованные свидетельства мошенничества Николая Богославца. Опубликованные свидетельства мошенничества Николая Богославца. Опубликованные свидетельства мошенничества Николая Богославца. Опубликованные свидетельства мошенничества Николая Богославца. Пред 1 из 19 След

Риншад Рину последние пять месяцев находится в Украине в ожидании оформления вида на жительства и рабочей визы в Канаду. При этом Николай Богославец получил от гражданина Индии 12 тысяч долларов за помощь в получение вида на жительство и рабочей визы.

«Николай Богославец обманул меня на 12 тысяч долларов, предложив мне вид на жительство в Украине и рабочую визу в Канаду. Для этого он отправил мне подельнгое письмо с таким предложением», – подчеркивает Риншад Рину.

Свою скандальную известность сотрудник Офиса президента Украины – Николай Богославец получил, когда в сети его пост высмеяли за большое количество ошибок.

Напомним, что 24 июня на своей странице в Facebook он написал пост о том, что поступил на работу в Офис президента Зеленского и описал задачи, которыми он будет заниматься. Всего в нескольких предложениях он сделал около 10 ошибок.

В первоначальных вариантах поста Богославец писал: «мижнародне спивробітництво», «тихнічна допомога», «инвестиції в Україну». Также были сделаны ошибки в словах «акредитованими», «зв’язки» и допущены пунктуационные неточности.

Свидетельство безграмотности Николая Богославца. Свидетельство безграмотности Николая Богославца. Свидетельство безграмотности Николая Богославца. Пред 1 из 3 След

Запись претерпела шесть редакций, пока все же не была опубликована в окончательном варианте, в котором, однако, тоже была ошибка – пробел после апострофа.

На вопрос о том, как Богославец «влез» в ОПУ, он ответил, что прошел прозрачный конкурс, но не уточнил, какой именно.

Пост нового сотрудника Администрации президента Владимира Зеленского разлетелся по сети в считанные часы. Некоторые пользователи сочли Богославца безграмотным и удивились, как при этом он смог устроиться на такую работу.

«Представляю, как выростет уровень «спИвробітництва», еще и с «акрИдитованими» в Украине диппредставительствами. Вы только документы вычитывайте после него, а то еще войну развяжет ненароком», – высказался журналист Игорь Соловей на своей странице в Facebook.

Вітаю дипломатичний корпус МЗС та АП Зеленського, в ваші ряди прибув черговий "фахівець". Уявляю як виросте рівень "… Geplaatst door Solovey Igor op Maandag 24 juni 2019

В комментариях к посту Соловья Богославец выразил готовность «освободить место», если найдут другого человека.

«Ну как можно брать в АП на важные направления такие кадры? Ну должен же быть какой-то элементарный уровень грамотности», – возмутился гражданский активист Алексей Захарченко.

Позже сотрудника Офиса президента Николая Богославца высмеяли за неграмотность в очередной раз в сети. Пользователи шутят, что, кроме обучения будущих депутатов от партии «Слуга народа», нужно учить и работников ОП.