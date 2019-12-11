Мошенничество в Зе-команде: как Мыкола Богославец визы индусам продавал

В результате его действий гражданин Индии лишился более 10 тысяч долларов и остался спустя несколько месяцев без вида на жительство и рабочей визы в Канаду.
«Слуги народа» из президентской команды Владимира Зеленского оказываются вовлечены в большое количество различных скандалов. На сей раз в центре такого скандала оказался Николай Богославец, которого обвинили в мошенничестве. На своей странице в Facebook гражданин Индии Риншад Рину заявил, что Николай Богославец обманул его, обещая ему оформление вида на жительство в Украине, а также помощь в оформлении рабочей визы в Канаду.
«После взятия денег он не сделал то, что до этого пообещал. Я несколько месяцев ожидал результатов, Когда я связался с представителем Канады, то узнал, что это поддельный письмо предложения по оформлению визы», – пишет пострадавший.
Риншад Рину последние пять месяцев находится в Украине в ожидании оформления вида на жительства и рабочей визы в Канаду. При этом Николай Богославец получил от гражданина Индии 12 тысяч долларов за помощь в получение вида на жительство и рабочей визы.
«Николай Богославец обманул меня на 12 тысяч долларов, предложив мне вид на жительство в Украине и рабочую визу в Канаду. Для этого он отправил мне подельнгое письмо с таким предложением», – подчеркивает Риншад Рину.
Опаньки….
Geplaatst door Crazy News UA op Woensdag 11 december 2019
Свою скандальную известность сотрудник Офиса президента Украины – Николай Богославец получил, когда в сети его пост высмеяли за большое количество ошибок.
Напомним, что 24 июня на своей странице в Facebook он написал пост о том, что поступил на работу в Офис президента Зеленского и описал задачи, которыми он будет заниматься. Всего в нескольких предложениях он сделал около 10 ошибок.
В первоначальных вариантах поста Богославец писал: «мижнародне спивробітництво», «тихнічна допомога», «инвестиції в Україну». Также были сделаны ошибки в словах «акредитованими», «зв’язки» и допущены пунктуационные неточности.
Запись претерпела шесть редакций, пока все же не была опубликована в окончательном варианте, в котором, однако, тоже была ошибка – пробел после апострофа.
На вопрос о том, как Богославец «влез» в ОПУ, он ответил, что прошел прозрачный конкурс, но не уточнил, какой именно.
Пост нового сотрудника Администрации президента Владимира Зеленского разлетелся по сети в считанные часы. Некоторые пользователи сочли Богославца безграмотным и удивились, как при этом он смог устроиться на такую работу.
«Представляю, как выростет уровень «спИвробітництва», еще и с «акрИдитованими» в Украине диппредставительствами. Вы только документы вычитывайте после него, а то еще войну развяжет ненароком», – высказался журналист Игорь Соловей на своей странице в Facebook.
Вітаю дипломатичний корпус МЗС та АП Зеленського, в ваші ряди прибув черговий "фахівець". Уявляю як виросте рівень "…
Geplaatst door Solovey Igor op Maandag 24 juni 2019
В комментариях к посту Соловья Богославец выразил готовность «освободить место», если найдут другого человека.
«Ну как можно брать в АП на важные направления такие кадры? Ну должен же быть какой-то элементарный уровень грамотности», – возмутился гражданский активист Алексей Захарченко.
Позже сотрудника Офиса президента Николая Богославца высмеяли за неграмотность в очередной раз в сети. Пользователи шутят, что, кроме обучения будущих депутатов от партии «Слуга народа», нужно учить и работников ОП.