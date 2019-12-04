Въезд украинцев в Россию по “внутреннему” паспорту будет прекращен, – эксперт

Существующий упрощенный порядок въезда украинцев в Россию с помощью «внутреннего» паспорта (в форме книжечки) и свидетельства о рождении несет в условиях вооруженной агрессии РФ угрозу национальной безопасности Украины.

Поэтому с 1 марта 2020 Украина планирует разрешить использовать при пересечении границы с Россией только загранпаспорта с биометрической защитой и латинской транслитерацией данных лица-владельца паспорта, пишет на страницах «Обозревателя» аналитик «Агентства международных исследований» Игорь Соловей.

«Россия едва ли не единственная страна мира, куда граждане Украины могут въезжать, используя «внутренний» украинский паспорт старого образца (в форме книжечки) или свидетельство о рождении (это для несовершеннолетних). Правда, есть еще Грузия и Турция – туда тоже в последние два года можно въехать по внутреннему паспорту, но исключительно по биометрической ИД-карте», – пишет эксперт.

Низкая степень защиты «внутреннего» паспорта (в форме книжечки) и свидетельства о рождении приводит, как рассказывают в Государственной пограничной службе Украины, к тому, что ежегодно растет количество случаев выявления во время пограничного контроля подделок указанных документов .

«В первую очередь этой ситуацией пользуются конфликтные супруги чтобы вывезти несовершеннолетних детей – ведь свидетельство о рождении не содержит фотографии, поэтому идентифицировать ребенка практически невозможно», – отмечает Соловей.

Также это положение на руку тем из родителей, кому ограничен выезд из Украины из-за неуплаты алиментов на содержание ребенка: просто едешь в Россию со старым внутренним паспортом.

«Ведь свериться с базой неплательщиков алиментов пограничники могут только в ручном режиме – электронного чипа или машиносчитываемой зоны в таком паспорте нет. А уже в России берешь свой обычный заграничный биометрический паспорт и спокойно едешь куда угодно за границу», – подчеркивает Соловей.

Нынешняя ситуация тем более парадоксальна, учитывая что Россия – государство-агрессор, а выезд в нее практически неконтролируемый. Если пограничник не может автоматически считать старый внутренний паспорт, то значит и проверить личность по базам международного розыска практически невозможно.

«А в последние несколько месяцев определилась еще одна особенность – несколько украинцев после пересечения границы были задержаны российскими пограничниками, поскольку по представлению России были внесены в базу данных Интерпола», – подчеркивает Соловей.

Эксперт указывает, что если бы пограничная служба Украины их идентифицировала еще на украинской границе (а для этого нужно автоматическое считывание паспорта – тогда данные автоматически накладываются на базы розыска, и латинская транслитерация фамилии и имени), то эти люди не оказались бы в руках российских силовиков, ведь Украина не выдает своих граждан иностранным государствам.

«Ну и наконец, тысячи бланков внутренних паспортов в форме книжечки остались в оккупированном Крыму, Донецке и Луганске. В эти бланки российские спецслужбы могут вклеить любое фото и вписать любую фамилию. Такой паспорт – уже с измененной фотографией, может использоваться для пересечения госграницы лицами, совершившими (или намеренными совершить) противоправные действия, угрожающие государственной безопасности и общественному порядку. То есть, для создания широкой сети российской агентуры в Украине лучшего способа не придумаешь», – отмечает Соловей.

Понимая всю серьезность ситуации соответствующие министерства и ведомства Украины разработали схему остановки с 1 марта 2020 права путешествий в Россию по «внутреннему паспорту».

«Так, согласно проекту, будет приостановлено действие соответствующих приложений к Соглашению от 16.01.1997 г. между Правительством Украины и Правительством РФ «Об условиях безвизовых поездок граждан» и Соглашения от 18.10.2011 между Кабмином Украины и Правительством РФ «О порядке пересечения российско-украинской государственной границы жителями приграничных регионов Украины и РФ. «Эти документы относят «внутренний» паспорт гражданина Украины и свидетельство о рождении в перечень документов, предоставляющих гражданам Украины право на въезд, выезд, пребывание и передвижение по территории РФ», – подчеркивает Соловей.

Дата 1 марта 2020 начала применения новых правил – это «мягкий сценарий», поскольку такая отсрочка на 3-4 месяца позволит провести надлежащую информационно-разъяснительную работу. И своевременно выдать загранпаспорта всем заинтересованным гражданам.

«Новая процедура – пересечение российско-украинской границы исключительно по заграничному паспорту позволит и идентификацию граждан проводить, и въезд-выезд честных украинцев не ограничивать», – отмечает Соловей.

«По моей информации, принятие соответствующего правительственного решения может произойти уже в течение ближайших дней. Если, конечно, у нынешнего высшего политического руководства хватит понимания критичности ситуации», – подытожил он.