К чему приведет новый Майдан: Портников дал прогноз

Украина оказалась в очень опасной ситуации из-за растущего недовольства политикой Зеленского и его команды. Ослабление или разрушение государственных институтов может привести к ослаблению Украины и новым территориальным потерям.

Недовольство украинских граждан политикой Владимира Зеленского может обернуться новым Майданом в Украине. При этом из-под контроля Киева, под влиянием Москвы могут быть утрачены новые территории, вслед за оккупированными Крымом и Донбассом, заявил в эфире телеканала «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«Если начнется большой Майдан – я вам гарантирую, мы потеряем еще часть территорий. Но это зависит не от нас с вами и не от людей, которые выйдут на Майдан, а от власти», – заявил публицист.

«Власть должна понимать, что если она провоцирует такие события, то не просто потеряет власть, и, возможно, на Банковой кто-то потеряет свободу и перспективы, это тоже может быть итогом Майдана. Но мы еще на Украине потеряем какие-то территории», – подчеркнул он.

Портников отмечает, что осознание угрозу потери территорий Украины не способно предотвратить катастрофических последствий новой революции. Да же те, кто осознает все угрозы вынужден вынуждены будут присоединится к этим процессами, или даже возглавить их.

«Но это зависит не от тех, кто выйдет на Майдан, потому что этим невозможно управлять. Даже мы, люди, которые говорят: «Ой, мы потеряем территории», мы либо их возглавим, либо присоединимся. У нас не будет выбора, как его у нас не было в 2013-2014 годах», – отметил Портников.

«Хочу, чтобы вы поняли: мы все, кто здесь находится, и кто был на Майдане, не было выбора. Мы что, имели какой-то выбор? Мы что, не понимали последствий?» – подытожил он.