Не допустить московского реванша. Открытое письмо в поддержку Андрея Юраша

Двух претендентов на пост главы Госслужбы по этнополитике и свободе совести исключили из конкурса. Таким образом конкурс закончился безрезультатно. Один из претендентов Андрей Юраш сообщил об этом на своей странице в Facebook.

По словам Юраша, три этапа конкурса он и его основной конкурент Юрий Решетников прошли с почти одинаковыми высокими баллами.

«Четвертый этап конкурса – собеседование, осталось только двое конкурсантов: Юраш – 6,25 баллов, Решетников – 6. Если какой-то вопрос оценивается в 0,5 баллов, то лицо дальше не проходит. Юраш получил за «достижения результатов» 0,5 баллов. То есть, три этапа были пройдены мной с самыми высокими среди кандидатов баллами. Выбивания меня на этапе собеседования – это совершенно манипулятивный маневр. Это именно тот этап, где можно было быть уверенным, что объем достигнутого и характер ангажированности к процессам вряд ли позволял бы сомневаться в результатах собеседования», – написал Юраш.

Більше двох діб мовчав і нічого не писав про ганебну ситуацію, пов‘язану з визначенням результатів конкурсу на посаду… Geplaatst door Andrii Yurash op Zondag 24 november 2019

«Однако по чьим-то неадекватным выводам к следующему этапу на Кабинет Министров не допущен ни Юраш, ни его уже единственный на то время конкурент: поскольку «пропустить вперед» этого оппонента не было никаких оснований и возможностей, то было решено «замочить» обоих», – рассказал Юраш.

Таким образом конкурс завершился безрезультатно.

По похожему сценарию по результатам собеседования с конкурса на должность главы Госкино исключили единственную претендентку Юлию Синькевич. Экс-глава Госкино Филипп Ильенко отреагировал, что конкурс довели до абсурда.

Госслужба этнополитики восстановлена Кабмином в июне 2019 года. Андрей Юраш с 2014 года возглавляет департамент по делам религий и национальностей Минкульта.

В сети Интернет опубликовано открытое письмо к властям Украины с призывом не допустить реванша Московского патриархата в религиозных вопросах Украины. Авторы письма обращаются к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Украины Алексею Гончарук и министру культуры, молодежи и спорта Украины Владимиру Бородянскому и просят назначить Председателем Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести Андрея Юраша.

«Украина по праву гордится высоким уровнем религиозной свободы и согласием между людьми разного этнического происхождения. В течение нескольких лет наше государство противостоит буквально ежедневным попыткой разыграть религиозную карту в войне против Украины, подорвать межнациональный мир и гражданское спокойствие внутри страны. Поэтому такое большое значение общественность, религиозное и экспертная среда, представители национальных обществ и объединений уделяют личности, возглавит Государственную службу по вопросам этнополитики и свободы совести», – отмечают в письме.

В письме отмечается, что далеко не случайным является кампания, которую подняли в связи с этим силы и отдельные персонажи, мечтающие о введении в Украине российской модели подавления свободы совести с ее запретами на все, что не является Московским патриархатом, с посадками миссионеров и пытками представителей религиозных меньшинств с жестокой дискриминацией меньшинств национальных.

«Мы не можем допустить превращения религии и этнической множественности в орудие дезинтеграции украинского общества, в инструмент, с помощью которого ликвидируется единство граждан страны и ее авторитет на международной арене. Мы убеждены, что возглавить Государственную службу по вопросам этнополитики и свободы совести имеет высокий профессионал, который не просто показал глубокие знания в сфере государственно-церковных отношений и этнополитики, но и продемонстрировал способность быть эффективным медиатором в этой области, решать на самом деле сложные проблемы, которые здесь возникают; обнаружил умение достойно и последовательно отстаивать интересы Украины на международных площадках, пользуется справедливым авторитетом в религиозной среде, среди национальных объединений страны, а также в международных организациях, отстаивающих свободу совести и права национальных меньшинств», – подчеркивают в письме.

Авторы письма также убеждены, что лицом, которое отвечает всем этим критериям и тем глобальным вызовам, стоящими перед страной в сфере этнополитики и свободы совести является именнно Андрей Юраш, чьи объективные достижения на посту директора Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры, молодежи и спорта являются неоспоримыми и действительно весомыми.

«Это подтвердил и конкурс на должность Председателя Госслужбы по вопросам этнополитики и свободы совести: Андрей Юраш оказался лучшим среди всех 18 претендентов по всем без исключения показателям и на всех конкурсных этапах. Тем более непонятно решение Конкурсной комиссии объявить, что фактический победитель Конкурса не набрал достаточного количества баллов и сорвать, по сути дела, конкурс», – отмечают в письме.

По иронии судьбы, недостаточный балл, как было объявлено после собеседования, оказался по показателю «достигнутые результаты».

«Мы авторитетно заявляем и готовы выдержать по этому вопросу дискуссию любой сложности и продолжительности, что именно по этому показателю Андрей Юраш заслуживает самой высокой из всех возможных оценок. Считаем, что не только специалистам, но и просто трезвомыслящим гражданам Украины трудно, как минимум, согласиться с низкой оценкой достигнутых результатов государственного служащего, который находился в центре и на острие непосредственной реализации государственной политики в сфере этнополитики и свободы совести, результатом которой, несмотря на беспрецедентные разрушительные усилия Российского государства, стало несомненное улучшение международных рейтингов религиозной свободы Украины – воюющей страны, признание церковной независимости и снятия клейма «безблагодатных раскольников» с миллионов наших сограждан, укрепление, опять-таки, несмотря на бесконечные и задокументированы правоохранительными органами провокации, межнационального согласия, реализация всех запросов, которые годами(!) ставили перед властью Церкви и религиозные организации Украины и которые только сейчас наконец решены», – подчеркивают в письме.

Поэтому авторы письма призывают принять взвешенное государственное решение по этому вопросу, а Национальное агентство по вопросам государственной службы отменить необъективные результаты собеседования и назначить Андрея Юраша Председателем Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести.