Московский патриархат борется за должность “религиозного министра” Украины

Вместо ликвидированного в министерстве культуры департамента по делам религий, создается профильный комитет, который может возглавить адепт Московского патриархата.

Пока внимание общественности приковано к дебатам вокруг земли и подготовки к встрече с Путиным, под ковром решается судьба государственной религиозной политики Украины. А именно – происходит битва за должность «религиозного министра», пишет на страницах издания «Антикор» журналист Руслан Якушев.

Еще 6 сентября в министерстве культуры было ликвидирован соответствующий Департамент по делам религий и национальностей, который возглавлял Андрей Юраш. Зато в новом министерстве планируется создать новый комитет по вопросам религии.

«На председателя комитета было представлено более 18 кандидатов. Они подавали свои резюме, в то время, как к ним предъявлялись требование по знанию украинских законов, а также английского языка. В конце концов осталось только два претендента: Андрей Юраш и Юрий Решетников», – пишет журналист.

Юраш – известный и уважаемый в мире религиовед. Его роль в создании и признании автокефальной церкви Украины – огромная.

«Решетников же является представителем российского крыла церкви. Он известен своей скандальностью (в свое время его исключили из Экспертного совета при Департаменте как деструктивный элемент) и откровенным лоббизмом УПЦ МП. По слухам в среде религиоведов, он последние 4 года получает зарплату у сторонника Московского патриархата Вадима Новинского», – подчеркивает Якушев.

Интересный момент: Решетников по вероисповеданию является баптистом (долгое время курировал кадры в этой церкви – а с какого ведомства туда относились свои люди напоминать думаю, не надо). Ревностным православным Решетников же стал в 2010-11 году, когда встал вопрос о его снятии с должности главы Госкомнацрелигий.

«Тогда Решетников прибежал в Киево-Печерскую лавру и попросил поддержки у Павла Лебедя – тот поставил условие перекреститься. Что Решетников и сделал. Сейчас Лебедь и Решетников – верные друзья, часто встречаются», – отмечает Якушев.

Итак, история с назначением руководителя нового органа тянется уже более двух месяцев. Такое затягивание объясняется тем, что Новинский продолжает скупать голоса членов комиссии по отбору.

«Результаты уже есть: к удивлению многих, Решетникову, который английским владеет чуть поставили оценку выше чем ЮраШ (который языком владеет в совершенстве, год учился в США)», – подчеркивает Якушев.

Еще одна опасность – к лоббированию Решетникова присоединился Офис Президента Украины. Новинский нашел союзника в лице Сергея Трофимова. Тот, как выяснилось, учился в духовной академии при УПЦ МП – но это скрыто в его автобиографии. Поэтому он поддерживает Онуфрия.

«А уже Трофимов дал команду главе партии «Слуга народа» Александру Корниенко протянуть Решетникова. Сейчас оба (Трофимов и Корниенко) думают как протянуть кадра Новинского, минуя недовольство общественности и руководителей религиозных конфессий», – отмечает Якушев.

Последствия избрания Решетникова председателем религиозного комитету– катастрофические. Тогда Украина точно получит отрицательный информационный фон на международной арене – адепт русской церкви будет рассказывать на международных площадках о «религиозные притеснения».

«А еще получит углубления религиозного раскола – потому Решетников точно будет саботировать решение местных общин о переходе с УПЦ МП в ПЦУ, тем самым уничтожая украинскую церковь», – подчеркивает Якушев.

«Судьба религиозной политики Украины будет решена, скорее всего, на заседании Кабмина на этой неделе», – подытожил Якушев.