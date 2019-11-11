Муж Пугачевой шокировал Россию: Галкин прошелся по Путину и его политике

Гламурный пародист Максим Галкин, известный как муж Аллы Пугачевой, во время своего выступления в Новосибирске неожиданно перешел на политические темы, и достаточно резко пошутил по поводу Владимира Путина, пишет на своей странице в Facebook житель Новороссийска Владимир Цилюрик.

Запись выступления Галкина опубликована на YouTube, приводим несколько цитат:

1) «Засилье» Украины в масс-медиа

«Нам все время рассказывают про Украину. Меня уже так это достало. Я же не в Украине живу. Вы про нас расскажите! Как будто у нас все наладилось, понимаете, и осталось только украинцам помочь».?», – заявил пародист.

2) Абсолютный возврат в совок

«С точки зрения телевидения советские времена вернулись в худшем смысле слова. Нам не дают времени обмозговать. Нам разжевывают: это враги, это вот это, вы сюда… Но пока хотя бы на концертах можно говорить что хочешь», – отмечает Галкин.

3) О политическом юморе в путинской России

«Раньше больше показывали политического юмора. Сейчас у нас есть цензура. Не все можно говорить с телевизионного экрана. Ну, я их понимаю, потому что сейчас такая обстановка, знаете, сложная… А когда она была простая? Конечно, Владимир Владимирович – он молодец, почти 20 лет уже у власти, он уже Брежнева обогнал. Конечно, он соображает лучше нас, потому что он так давно там. Естественно, ему скучно с этими мировыми лидерами, которые, наивные люди, меняются каждые четыре года. Кроме Ангелы Меркель, про которую немцы забыли, и она так и сидит. Они меняются, а он же соображает лучше всех», – подччеркивает Галкин.

4) «Вечность» Путина

«У нас родилось целое поколение людей, отучилось, и они сами родили уже, и все это было при Путине. Они даже не знают, что есть другой президент. Они думают, что это сама должность так называется – Путин. […] У нас вообще, в принципе, всегда народ тянулся к царю. Нам никогда из этого рабства не вылезти. При царе был царь, при коммунистах был генсек – тот же царь. Немножко мы перешатались при Ельцине и опять обрели очередного царя. Это нормально… Не снимайте, не шейте мне дело, мне еще в Москву возвращаться», – отмечает Галкин.

5) «Альфа-самец» кремлевский мачо

«У него [у Путина] такой опыт. Он знает, как дороги проложить и когда пенсионерам выходить на пенсию. Он все соображает, он даже знает, где журавлям надо яйца было отложить. Журавли не знали, а он не поленился, оделся как журавль, сел на какой-то драндулет, и журавли говорят: наш альфа-самец летит, полетели за ним!», – подчеркивает Галкин.

6) О невозможности «дебатов» с Путиным

«Я представляю, если бы наш Путин хоть раз вышел на дебаты. Он же не ходит, мы ему надоели все. Вот если бы он вышел, хотя бы сам против себя. Мы бы ему две трибуны поставили. Он бы с левой трибуны сказал: «Я считаю так». Перебежал на правую – возразил. Перебежал на правую – «Я все-таки думаю так»… И между ними в костюме Мао Цзэдуна Соловьев стоит. То одному Путину улыбнется, то другого похвалит. Вот это было бы шоу», – отмечает Галкин.

7) Пора затягивать поясок на шее

«А Путину самому уже скучно с нами. Мы скучные, у нас проблемы, у нас пенсии не те, тут не то, там не то. А он другими масштабами, он уже Марс мысленно завоевывает. А мы тут: «Ну, как нам дальше жить?». А он: «Потерпите, затяните поясок». Мы все затягиваем, кто на поясе, кто на шее… Потому что он совершенно другого масштаба уже личность», – подчеркивает Галкин.

НЕЖДАЧИК: Гламурный пародист Максим Галкин, известный как муж Аллы Пугачевой, во время своего выступления в… Geplaatst door Vladimir Tsilyurik op Zondag 10 november 2019

8) О «бутербродном» политике Навальном

«И эти оппозиционеры его не устраивают. Ну, Навальный вообще не устраивает, какой он оппозиционер, он все время сидит. Его и не видно. Почему он разнообразил тусовку Собчак? Ну потому что нужна уже была какая-то свежая кандидатура. И она всем понравилась. Понятно, за нее никто не проголосует. Они, конечно, немножко просчитались с Грудининым. Народ его полюбил. А вы сами не могли понять, что его полюбят? Усы как у Сталина, колхоз как у Сталина. Клубника как у Сталина. Люди живут как при Сталине. Но тут же, как власти поняли, что люди за него, его начали мочить», – подытожил Галкин.