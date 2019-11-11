Прощальное письмо на Донбасс: Непогодин объяснил глубину пропасти между ОРДЛО и Украиной

В свете последних событий пришло время высказать свое отношение к Донбассу и тому, что происходит на оккупированых территориях последние пять лет. О глобальной ментальной пропасти между украинцами и жителями ОРДЛО, пишет на страницах информационно-аналитического портала «Хвиля» писатель Всеволод Непогодин.

«Мне, гражданину Украины, тридцать четыре года, и я ни разу не был в Донецке и Луганске. С детства мне запомнились строки из песни «Прощальное письмо» группы «Nautilus Pompilius»: «Goodbye Америка, о, где я был никогда. Прощай навсегда», – пишет писатель.

С учетом сложившихся геополитических реалий Непогодин прекрасно понимаю, что ему уже никогда не попасть в Донецк и Луганск, поэтому он решил написать свое прощальное письмо, обращенное к жителям ОРДЛО и спикерам, выступающим в публичном пространстве от имени этих территорий. Непогодин считаю необходимым проговорить болезненные и спорные моменты между нами без штампов, клише, ярлыков и языка ненависти.

«Со стороны ОРДЛО и поддерживающей эти территории Российской Федерации имеются две основные претензии в адрес Украины – историческая и языковая. Т.е. разный взгляд на события Второй Мировой войны и статус русского языка в Украине. Российская Федерация все постоянно сводит к культу 09 мая и подписанию акта о безоговорочной капитуляции Германии. Я же считаю, что деды, воевавшие в РККА, полегли за ялтинско-потсдамский миропорядок, ставивший высшей и неоспоримой ценностью неприкосновенность границ в Европе», – отмечает Непогодин.

Захватив Крым, в одностороннем порядке нарушив границы и территориальную целостность Украины, Российская Федерация окончательно обнулила ялтинско-потсдамский миропорядок, тем самым наплевав на память дедов, воевавших в РККА за спокойное сосуществование государств на континенте. После марта 2014 года все разговоры о памяти дедов-красноармейцев стали бессмысленны. И когда кто-то в ОРДЛО и РФ возмущается демонтажу в Одессе барельефа с Жуковым, позабыв о рухнувшей после оккупации Крыма системе ценностей и отношений ялтинско-потсдамского миропорядка, то это, как выражается нынче молодежь, самая настоящая биполярочка.

«Россияне и сочувствующие им в ОРДЛО воспринимают себя как наследников тех, кто победил нацизм и дошел до Берлина в 1945 году. Мы же воспринимаем россиян и лднровцев как наследников тех, кто наматывал венгров на траки танков в 1956 году и по пражской брусчатке размазывал колесами бронетранспортеров чехов со словаками в 1968 году. Россияне навязали ОРДЛО проблему языковой дихотомии «русский/украинский». Для меня же как славянина языки делятся на две группы – кириллические и все остальные», – подчеркивает Непогодин.

И русский, и украинский языки относятся к кириллическим языкам. Молдавский язык уже тридцать лет как официально перешел с кириллицы на латиницу, но президент Молдовы Додон приезжает постоянно в Москву на парад 09 мая и никто из российских властей почему-то его не критикует по этому поводу. Казахстан, партнер РФ по ЕАЭС, переходит с кириллицы на латиницу, но почему-то прокремлевская пресса не атакует власти в Нур-Султане за это решение. Переход с одного кириллического языка на другой в Украине россияне обсуждают ежедневно, а вот о переходах с кириллицы на латиницу в странах-сателлитах умалчивают – избирательная оптика.

«Проблематика взаимоотношений между Украиной и ОРДЛО лучше всего характеризуется старинным вопросом: «Вам шашечки или ехать?». ОРДЛО нужны шашечки в виде законодательно закрепленных статуса русского языка в Украине, неприкосновенности памятников ВОВ и выходного дня 09 мая. Нас же устраивает возможность ехать, заключающаяся в свободе где и сколько угодно говорить на русском языке, а также публично отмечать те праздники и ходить к тем мемориалам, которые считаем нужными», – отмечает Непогодин.

Украина ведь не Россия. Здесь несовершенство законов компенсируется необязательностью их исполнения. Нынешний исторический момент для меня схож с девяностыми – приватизируй все подряд, что под руку попадется, а дальше оно для чего-нибудь пригодится. Отдать России русский язык – это такое же преступление, как и отдать России Крым.

«Надеюсь, что холодный разум и жесткий расчет со временем победят во внутриукраинском дискурсе и Украина отберет у России монопольное право на русский язык. В США английский язык и в Великобритании официально английский язык, но он не является фактором, сближающим страны – на этот пример давно пора обратить внимание Украине. Пока все препоны для функционирования русского языка это действия из серии «Пойду пешком на зло кондуктору», – подчеркивает Непогодин.

Первостепенным политическим вопросом для нас является как и кем распределяются ресурсы здесь и сейчас. Первостепенный политический вопрос для жителей ОРДЛО «Как и за кого воевали чьи-либо предки?», т.е. доминирует давнее утверждение, что история – это политика, обращенная в прошлое. Для нас важнее экономическая проблематика, для ОРДЛО – идеологическая.

«Глядя сейчас на происходящее в ОРДЛО и РФ мне постоянно вспоминаются строчки замордованного советской властью гения Шпаликова: «…и на валенках уеду в сорок пятый год». Украина – это про здесь и сейчас. Россия нынче – это про сорок пятый год. ОРДЛО не хочет в будущее с Украиной, а хочет в сорок пятый год с Россией – мы разновекторные. Противоречие между Украиной и ОРДЛО сродни противоречию между Южной и Северной Кореей. Нам ближе по духу Сеул, для ОРДЛО ближе Пхеньян», – отмечает Непогодин.

Для Западной Украины победа Януковича в 2010 году была столь же катастрофической, как и для Донбасса государственный переворот в Киеве в 2014 году. Только вот западенцы оказались смекалистее донетчан и не взяли в руки оружие. Один галицкий общественный деятель объяснил Непогодину западенское политическое мышление: «Зачем воевать?! Когда победил Янукович мы массово пошли вступать в «Партию Регионов» чтобы разъедать власть изнутри как короеды!». А вот на востоке в сознании масс победил тезис «Донбасс никто еще на колени не ставил» и поэтому ОРДЛО имеет то, что имеет – серую зону, комендантский час, милитаризацию и полнейшую бесперспективность.

«Дончанам в марте 2014 году надо было не сколачивать шайки-лейки для политических протестов, а дипломатично расшаркиваться перед Турчиновым, демонстрируя почтение и уважение новым властям. Летом 2014 года ОРДЛО надо было воевать не с ВСУ, а между собой за право создать и возглавить региональные ячейки «Блока Петра Порошенко». Специально разжевываю для непонятливых на сленге циррозно-гнилозубых сторожей, убивающих время на вахтах за разгадыванием кроссвордов: «Надо было переобуваться». Не готовы демонстрировать гибкость позвоночника?! Тогда расхлебывайте что заварили!», – подчеркивает Непогодин.

Настоящие политики не переобуваются – они всего лишь корректируют риторику в зависимости от изменившихся обстоятельств. Курцио Малапарте после Первой Мировой вступил в фашистскую партию к Муссолини, а после Второй Мировой стал членом итальянской коммунистической партии и ничего зазорного в этом нет, только наверняка народ в ОРДЛО никогда и не слыхивал о Малапарте, не говоря уже об изучении его творческого наследия. Вот пример Одессы, столь же негативно как и Донбасс воспринявшей события в Киеве в феврале 2014 года.

«Воевать не стали, а договорились и частично перекрасились. В 2015 году прошли выборы в городской совет. Из шестидесяти четырех мест лишь пять получили кандидаты в депутаты от партии мэра Львова «Самопомощь», которые не смогли в итоге ни на что влиять. Остальные пятьдесят девять мест разделили между собой четыре фракции, созданные из осколков развалившейся «Партии Регионов», – отмечает Непогодин.

За пять лет правления Порошенко в Одессе не появилось ни одного памятника Бандере. Мирным путем и хитросделанностью Одесса гораздо эффективнее отстояла свою самобытность, чем Донецк и Луганск, взявшие в руки оружие. Жители ОРДЛО так обеспокоились памятью о дедах, что в итоге угробили будущее свое, детей и внуков. Излишняя озабоченность прошлым приводит лишь к проблемам в настоящем.

«Четверть века назад Самуэль Хантингтон написал: «Линии разлома между цивилизациями – это и есть линии будущих фронтов». Линия фронта на Донбассе сейчас потому, что именно там проходит цивилизационный разлом между Европой и Азией. Украина тянется к западной цивилизации. Россия и ОРДЛО вместо славянско-православной общности сливаются с исламской цивилизацией. Я еще помню времена, когда русские в России переживали подъем национального самосознания, услышав, как главный герой фильма Алексея Балабанова безапелляционно заявлял кавказцу: «Не брат ты мне, гнида черножопая!», – подчеркивает Непогодин.

А сейчас в России повсеместно тиражируют цитаты Магомеда Нурбагандова «Работайте, братья!» и Дамира Юсупова «Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы» – все перевернулось с ног на голову! За последние двадцать лет русских в России принудительно отмногонационалили в хвост и в гриву, заставив пресмыкаться перед всякой «нерусью».

«Все это маразматически-абсурдное многонациональное лицемерие сразу видно незамутненным взглядом как у Конора Макгрегора, недавно четко подметившего: «Вы видели, чтобы Хабиб поднимал российский флаг? Я ни разу не видел, чтобы он делал это». А когда в России русские закипают от нашествия чужаков вокруг и пытаются поставить зарвавшихся приезжих на место, то их сажают в тюрьму как Мамаева и Кокорина, навалявших некоему Паку», – отмечает Непогодин.

Россию положение русских в Украине почему-то на словах заботит гораздо больше, чем положение русских в самой России. Я ведь не приезжаю в Душанбе или Дербент и не рассказываю тамошним жителям как следует жить и что делать. Соответственно я не хочу, чтобы уроженцы Душанбе и Дербента приезжали в мою страну, навязывая свои нравы и порядки.

«Все обвинения в расизме, шовинизме и ксенофобии сразу отметаю. Индусы и африканцы, приезжающие в Украину чаще всего на учебу, быстро и легко адаптируются в обществе, принимая язык, культуру и менталитет. С ассимилировавшимися индусами и африканцами порой проще коммуницировать, чем с коренными украинскими болгарами или гагаузами. А вот закрытый исламский мир – это вещь в себе и чужеродный элемент для Украины», – подчеркивает Непогодин.

России и ОРДЛО ментально ближе азиатские практики – коллективизм, превалирование государственных интересов над личными. Украине ментально ближе европейские ценности – индивидуализм, превалирование частных интересов над государственными. Минувшие выборы в Украине продемонстрировали именно триумф хатаскрайности сиречь индивидуализма. Практически повсеместно победила политическая сила, де-факто лишенная малейших идеологических оттенков.

«Оценочные суждения о том, что на Донбассе сформировалась новая историческая общность «советский народ», являются ярчайшим подтверждением ментальной несовместимости ОРДЛО и Украины. Сильнейшая скрепа, объединяющая сегодняшние Львов, Одессу и Киев, – это презрение к СССР, неприятие ценностей советского народа. Советский человек – это безумец, убого живший в коммуналке или вообще в землянке, но при этом радовавшийся полету Гагарина в космос. Советский человек – это терпила, покорно наблюдавший как генсеки миллиардами спонсировали Кубу и режимы самых настоящих людоедов в Африке, когда на прилавках магазинов были только трехлитровые банки с березовым соком, пыжиковые шапки и ботинки «Скороход», – отмечает Непогодин.

Советский человек радовался победе в войне, по итогам которой проигравшие стали жить лучше победителей. Одессит, смотря на любое событие, первым делом задается вопросом: «А что я с этого буду иметь?». Всех волнует только личное обогащение, радением за государственные интересы наелись еще при СССР на пять поколений вперед. И если в Одессе в семидесятые-восьмидесятые годы кто-то толкал речи об успехах пятилеток, преимуществах плановой экономики и загнивающем капитализме на Западе, то делалось это опять же только ради личного обогащения.

«Все все прекрасно понимали и пытались нажиться на недостатках советской системы. Ментальная близость с Западом для нас важнее, чем языковая, историческая и конфессиональная близость с Россией. При президентстве Ющенко одесситы шутили про галичан: «Я украинець. Я ничого не хочу робити. Я хочу пишатися!» («Я украинец. Я ничего не хочу делать. Я хочу гордиться!»). А ныне россияне и пророссийские дончане давно уже переплюнули галичан в желании ничего не делать и только гордиться дедами», – подчеркивает Непогодин.

Украина пытается избавиться от остатков советского наследия, а Россия, к которой эстетически тяготеет ОРДЛО, наоборот, вбирает в себя самые худшие черты СССР. Российскую действительность с каждым годом становится все легче объяснять через старые советские анекдоты. Вот самый характерный:

Внук спрашивает у генерала:

– Дедушка, а я смогу стать генералом?

– Сможешь, конечно.

– А министром обороны?

– Нет. У министра обороны свой внук есть…

Превентивно отправить российскую армию в Сирию, чтобы джихадисты не проникли на Кавказ с нашей точки зрения это безумие и антигуманность. Украинцы привыкли решать проблемы по мере их возникновения, превентивность – это не наш метод.

«Не факт, что джихадисты появились бы на Кавказе, но вот сотни российских семей потеряли сыновей и мужей в Сирии точно так же, как СССР десятилетиями ранее бросало солдат на погибель в горнило войны в Афганистане. Украинцы и россияне на простейшие бытовые ситуации смотрят совершенно по-разному», – отмечает Непогодин.

Пару лет назад с россиянкой Непогодин обсуждал медицинские моменты – у нас было одинаковое хирургическое вмешательство. Россиянка поинтересовалась у меня: «Тебя предоставили на руки заверенный печатью план лечения?».

«Я ответил, что не предоставили. Мое поведение вызвало у нее сильнейшее недоумение. Я ей объяснил, что клиника частная и врач прекрасно понимал, что лечит медиаперсону, любая его ошибка стала бы достоянием общественности. Иными словами, на кону стояла репутация врача и поэтому никакие бумажки от него не требовались. Россиян поразила бюрократизация сознания, украинцы же привыкли обходиться без излишних документальных формальностей», – подчеркивает Непогодин.

Бандера – символ региональной идентичности в Галичине. Точно такой же символ идентичности как Артем на Донбассе. Памятник Артему работы Кавалеридзе как стоял в Святогорске, так и стоит – никто его не посмел тронуть за пять лет войны. Не страшен украинский национализм и памятники Бандере на Галичине. Страшно, если приструнят украинских националистов и снесут памятники Бандере. Ультраправые сегодня защищают Украину от нашествия беженцев из стран третьего мира. Благодаря публикациям в российской и европейской прессе о разгуле украинских националистов к нам не едут сирийцы, курды и ливанцы.

«Убери украинских националистов с глаз долой и у нас начнется такой же кошмар как в Германии, где распоясавшиеся арабы насилуют местных девушек, убивают детей и сталкивают коренных немцев под составы метрополитена. Еще раз повторюсь: конфликт носит цивилизационный характер. И третьего не дано – либо ты отгонишь чужаков от порога собственного дома, либо пришлые иноверцы сотрут твою идентичность и сожрут тебя с потрохами; либо ты всеми правдами и неправдами подведешь средневековых дикарей к мысли о нежелательности переезда в твою страну, либо коллективная Гюльчехра Бобокулова придет в твой город и отрежет голову твоему ребенку», – отмечает Непогодин.

Чем еще Украине пугать чужеземцев? Вием?! Ну нет в Украине больше страшилок кроме Бандеры и националистов, потому что украинцы в большинстве своем добрые, улыбчивые и легкие в общении люди. Украина тяготеет к порядкам старой Европы, нежели к современным континентальным нравам с мультикультурализмом и правами ЛГБТ. Те, кто пять лет назад были по разные стороны баррикад на Майдане, теперь порой вместе сплоченно пытаются помешать проведению «Маршей равенства».

«Толерантная Европа погрязла во лжи двойных стандартов, о чем лучше всего сказал бывший футболист сборной Германии Месут Озил: «Когда мы выигрываем я немец, когда мы проигрываем – турок». Мечта украинских националистов по примеру Польши построить моноэтническое и моноязыковое государство несбыточна», – подчеркивает Непогодин.

Агрессивное желание всех и вся насильно украинизировать вид Сяну до Дону может привести только к тому, что площадь Украины сократится до размеров территории, подконтрольной сейчас Додону.

«Насильно мил не будешь – Украину можно полюбить только в добровольном порядке. А так, конечно, Украина сейчас больше всего похожа на Вторую Речь Посполитую времен Пилсудского. Сегодня с украинскими националистами у меня гораздо больше общего, чем с жителями ОРДЛО», – отмечает Непогодин.

Есть еще один актуальный анекдот про русских:

Европейская журналистка специально прилетела в Москву 04 ноября в День народного единства чтобы своими глазами увидеть «Русский марш». Приехала в Люблино на традиционное место маршей, а там совсем никого нет. Спрашивает она местного жителя:

– Простите, куда делись все русские националисты?

Местный ей отвечает:

– Все русские националисты уехали служить в батальон «Азов» и воюют за единую Украину против многонационалии и недобитых коммунистов!

К заявлениям о том, что Украина должна покаяться перед ОРДЛО и выплатить компенсации Непогодин относится точно так же, как к требованию психбольного в смирительной рубашке, требующего покаяния от санитаров и денежной компенсации за вколотый в него же галоперидол. ОРДЛО, на мой взгляд, это буйно помешанные, для усмирения которых используется артиллерия вместо галоперидола.

«Жители ОРДЛО это простофили, которых российские политические наперсточники постоянно обманывают, манипулируя идеологическим шариком. Российская пропаганда постоянно лукавит, говоря о том, что большинство украинцев хочет мира. На самом деле украинцы не хотят воевать собственноручно и волнует их мир лишь в своих личных жилищах. «Моя хата с края, в ней мир и благополучие, а дальше хоть трава не расти!» – вот преобладающая точка зрения. ОРДЛО, взяв в руки оружие и противопоставив себя всей остальной Украине, не должны в итоге получить никаких преференций», – отмечает Непогодин.

Украинцам следует вести себя точно так же, как ФРГ вела себя по отношению к ГДР – смириться с наличием временно неподконтрольных земель и дожидаться появления в Кремле нового Горбачева, готового вернуть эти территории на приемлемых для Украины условиях. Сейчас надо заморозить ситуацию по примеру Приднестровья. Непогодина как гражданина Украины в первую очередь волнует, чтобы сократились расходы на усмирение ОРДЛО и перестали гибнуть солдаты ВСУ.

«В Донецке и Луганске мало кто задумывается о том, что выкрутасы ОРДЛО слишком дорого обходятся украинским налогоплательщикам. За средства, потраченные на успокоение буйно помешанных из ОРДЛО, Украина могла бы построить сотни новых больниц, школ, дорог и мостов. Это жители ОРДЛО должны выплачивать компенсацию Украине, а не наоборот! Если жители ОРДЛО хотят узнать кто виновен в их бедах, то советую посмотреть в зеркало!», – подчеркивает Непогодин.

Когда на федеральных каналах появляются спикеры из ОРДЛО (Родион Мирошник, Анна Ревякина, Иван Приходько, Даниил Безсонов, имя им легион), то кажется будто это ожили персонажи из фильма «Груз-200» – они словно прибыли на машине времени из СССР эпохи застоя и упадка, говоря только примитивными газетно-плакатными лозунгами. Да, мы изъясняемся по-русски, но больше нет никаких точек соприкосновения. Разные культурные коды, несовместимые ценностно-личностные ориентиры, диаметрально противоположное мировосприятие.

«Русофобом» российская пропаганда называет любого, кто осмеливается критиковать и сопротивляться сложившейся в России политической системе. «Бандеровцем» российская пропаганда именует каждого украинца, не желающего плясать геополитический гопак под дудку Кремля, исполняя мечты чинуш со Старой площади о внеблоковом статусе Украины», – отмечает Непогодин.

Годами Непогодин собирался приехать на Донбасс, но как-то не складывалось. Хотелось увидеть живьем «Донбасс – Арену». Но больше интересовали мои донецкие корни – бабушка пережила войну в депо в Дебальцево.

«А потом покопался в родословной и узнал, что прадед с семьей в тридцатых бежал с бывшей Елисаветградщины на Донбасс, потому что усатый пида… ой, простите, «эффективный менеджер» Сталин устроил голод на территории центральной Украины и моим предкам нечего было есть. Выражаясь современным украинским канцеляритом, мой прадед был временно перемещенным лицом и вынужденным переселенцем. Нет у меня донецких корней и не суждено мне побывать на Донбассе из-за войны. По крайней мере в этой жизни…», – подчеркивает Непогодин

Переход с одной разновидности кириллицы на другую и развенчание искусственно созданного в СССР культа Великой Победы – вполне приемлемая плата для славянина за сменяемую электоральным путем власть и жизнь на территории без неруси. В декабре 2016 года мне пришло сообщение от друга из Санкт-Петербурга: «Привет. Тебя разбирают на «Вести-FM».

«Мля такой ад. Ведущие с фамилиями Гаспарян и Саралидзе рассказывают, как ты неправ касаемо национального вопроса». Сначала не поверил, но потом нашел подкаст. Послушал и прозрел – пара ведущих, недавно слезших с гор, критикуют меня, русскоязычного до мозга кости человека, за возмущение засильем мигрантов в Москве. И понял тогда я, что мне не по пути с Россией, где нерусь дорвалась до общегосударственных ретрансляторов и костерит русских за желание оставаться русскими», – отмечает Непогодин.

Русь для Непогодина – это Киевская Русь. Москва же – это азиатский мегаполис, все больше цивилизационно устремленный на восток. Мы идем на запад в европейское будущее с песнями, плясками, хороводами, драками, сварами, тыном, млыном, глечиками, Бандерой, Петлюрой и Мазепой. ОРДЛО и РФ идут правее на солнце вдоль рядов кукурузы и на валенках в сорок пятый год, т.е. вместе с Нурбагандовым отправляются в азиатское прошлое.

«И как преодолеть этот усиливающийся с каждым днем цивилизационный раскол у меня лично рецепта пока нет», – подытожил Непогодин.