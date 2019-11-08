Реванш русского мира: украинский язык сдает свои позиции

Украинский язык доминирует в образовании, кинопрокате, книгоиздании и на радио, однако на телевидении и в сфере услуг сдает позиции, свидетельствуют данные аналитического обзора «Положение украинского языка в Украине в 2019 году», обнародованные движением «Пространство свободы» на пресс-конференции в «Укринформе».

«Доля украинского языка в прайм-тайме ведущих телеканалов за год уменьшилась с 64% до 40%, а русского – возросла с 7 до 27%. Остальное время занимают двуязычные русско-украинские программы. Такой регресс возможен благодаря компромиссным формулировкам в законе «О телевидении и радиовещании», которые создают лазейки для русификации телеэфира», – говорится в исследовании.

Согласно материалам обзора, 56% всех песен, которые звучат в эфире общенациональных радиостанций, являются украиноязычными. Более того, радиопрограммы 90% времени ведутся на украинском языке.

«Оба показателя выросли за год и значительно превышают установленные законом квоты (35% для песен и 60% для языка ведения). Можно констатировать, что украинский язык стал естественным для радиоэфира во всех регионах страны», – констатируют авторы исследования.

По их данным, украинский язык укрепила позиции в образовании и книгоиздании. Доля школьников, получающих образование на украинском языке, за год выросла с 91% до 92%, а первоклассников – с 95% до 96%. Доля газет, издаваемых на украинском языке, составляет 33% от суммарного тиража. В то же время количество украиноязычных книг растет как в абсолютном, так и в относительном измерениях и составляет 85% от совокупного тиража.

Как свидетельствуют результаты исследования, традиционно русскоязычным остается кинопрокат.

«С 374 фильмов, вышедших в этом году в кинопрокат, 47 сняты в оригинале на украинском языке, 194 дублированы, а 152 – озвученные с иностранного языка на украинский, 78 фильмов имеют украинские субтитры. В 89% случаев фильмы в кинотеатрах демонстрируются с украинским как на языке оригинала или дубляжа, в остальных случаях – озвучены или субтитрами украинским», – говорится в материалах.

В то же время, мониторинг в сфере общественного питания показал, что в 26 городах (речь идет о всех областных центрах, кроме оккупированных, а также про Кривой Рог, Мариуполь, Краматорск и Северодонецк) только 37% кафе и ресторанов имеют украинские вывески, в 75% учреждений есть меню на украинском, и только в 51% учреждений персонал обслуживает украиноязычных клиентов на украинском языке.

Что касается транспортной сферы, то вопреки закону, на транспорте в обслуживании пассажиров нередко используется русский язык, говорится в исследовании.

Обзор базируется на данных государственной статистики, социологии и мониторинговых исследований.