Все было плохо, но началось улучшение: как “1 + 1” манипулирует общественным мнением

После первого тура президентских выборов, то есть с апреля этого года, количество негатива в сюжетах «ТСН» уменьшилoсь. Речь идет не только о критике политиков.

Смотрите, как медиа формируют нашу реальность, точнее, как менялась тональность выпусков «ТСН» с января по сентябрь,пишет на своей странице в Facebook редакция «По той бік новин». Спойлер: в январе все было плохо, но с апреля началось улучшение.

«Наши коллеги из «Texty.org.ua» исследовали соотношение негатива и позитива в «ТСН», а также обратили внимание, в каком контексте в эфирах вспоминали Порошенко и Зеленского во время выборов. В январе-феврале почти половина всех названий сюжетов вечерних и недельных выпусков «ТСН» включали слова, которые ассоциируются с негативными эмоциями ( «убить», «ДТП», «украсть», «угроза», «смерть» и т.д.)», – говорится в сообщении редакции.

Фамилию Порошенко чаще вспоминали вместе со словами, которые вызывают негативные эмоции – в 30.8% всех случаев. Фамилия Зеленского стояла рядом с негативными словами только в 18.6% случаев. Это технология называется «закрепление ассоциации». Чем больше негатива (или позитива) о человеке или явлении говорят, тем ярче будет закреплена ассоциация.

«Интересно, что корреляция уменьшения или увеличения негатива в конктексти различных политических событий. Помните, Зеленский записал видео о том, чтобы парламент назначил дату инаугурации, а Порошенко еще надо проходить таможню и паспортный контроль? Так вот, в этот день резкий скачок негативных сюжетов. А вот когда была инаугурация – наоборот, минимальное количество негатива», – отмечает редакция «По той бік новин».

Такой прием называется «обрамление». Наше отношение к событию формируют не только сам сюжет или событие, но и предыдущие и последующие сюжеты. «Происходит улучшение», когда медиа транслируют только позитив.

«Еще один интересный прием «размытие». Например 6 августа во время обстрелов в с. Павлополь (4 погибших) в ТСН снова был скачок негативных сюжетов. То, что четверо наших защитники погибли «размыло» другие негативные сюжеты», – подчеркивает редакции «По той бік новин».

Результаты исследования. Результаты исследования. Результаты исследования. Результаты исследования. Результаты исследования. Пред 1 из 6 След

Если оценить весь период, с января по сентябрь включительно, 42% сюжетов вечерних или недельных выпусков «ТСН» содержали негативные слова.

«Чаще всего это были слова «погибнуть» (200 упоминаний), «задержать» (85), «боевик» (66), «ДТП» (61), «убийство» (60)», – отмечает редакции «По той бік новин».

Дивіться, як медіа формують нашу реальність, точніше, як змінювалася тональність випусків ТСН з січня до вересня…. Geplaatst door По той бік новин op Woensdag 6 november 2019

«Слово «погибнуть» (во всех возможных его формах) даже вошло в пятерку наиболее часто используемых слов в заголовках сюжетов, уступив словам «Украина» (470), «Киев» (310), «украинский» (303), «годовой» (278)», – подытожила редакция.