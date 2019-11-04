Пора валить: аргументы “за” и “против” эмиграции из Украины

В последнее время в связи с приходом к власти команды президента Владимира Зеленского все чаще можно услышать заявления о необходимости эмиграции из Украины. По поводу того, что с Украиной надо сваливать, свои аргументы написан в Facebook журналист и блоге Иван Верстюк.

«Мое полное убеждение состоит в том, что нельзя ломаться перед лицом проблем. Проблемы есть, но билет в одну сторону – это скорее наивная мечта стать современным Иосифом Бродским или Леонидом Плющом, чем вклад в развитие ситуации», – пишет журналист.

Где бы в итоге ни оказался после эмиграции человек – в Брюсселе, Вашингтоне или Подгорице – уже на третий день прекратится эйфория от пребывания за границей. Выветрится кофеин из кофе, выпитого в первое утро после ночного сна в хорошем отеле. Начнутся рабочие будни.

«Потом – поиск новой идентичности и новой профессиональной мотивации. Твоя неидеальная английский язык приведет к тому, что ты проиграешь конкуренцию на рынке труда. А изучить местный язык с нуля займет кучу времени и денег», – отмечает Верстюк.

Жизнь за рубежом только на первый взгляд кажется сладким. С «высоты» своих 36 лет возраста я за границей прожил шесть лет. Нет там такого, чтобы молочные реки и кисельные берега. Всегда найдется немало тех, кто ткнет тебя лицом к реальности: ты здесь чужой и должен благодарить каждый день за возможность жить здесь.

«Когда я в начале лета посети Музей эмиграции в Нью-Йорке и увидел бытовые условия жизни международных переселенцев, пришел к выводу: эмиграция – это очень непростой крест. Надо обладать большим количеством внутреннего ресурса, чтобы нести этот крест на своих плечах», – подчеркивает Верстюк.

Украина – непростая страна. Здесь трудно идти против консенсуса, даже если правда за тобой. Здесь не просто инициировать разумную дискуссию вместо соревнования в стиле «кто круче?». Но здесь реально интересно.

З приводу того, що з України треба звалювати.Моє повне переконання є в тому, що не можна ламатися перед обличчям… Geplaatst door Ivan Verstyuk op Zondag 3 november 2019

«Украинские города активно развиваются. Украинская экономика полна возможностей. Украинский частный сектор демонстрирует много креатива, что прилагается к экономическому росту», – отмечает Верстюк.

Поэтому билет в одну сторону – это скорее глубоко индивидуальная история полученных в течение жизни психологических травм, чем лайфхак для тех, кто хочет перемен. Изменения нужно инициировать, а не убегать от сложностей, которые не позволяют этим изменениям состояться.