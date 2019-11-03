Бабченко объяснил причину своего отъезда из Украины

Стало известно, что журналист Бабченко покинул Украину. Он сам подтвердил этот факт и пояснил причины и обстоятельства вынудившие его решится на очередной переезд после бегства из России.

Журналист Евгений Киселев заявил в своей программе и написал на странице в Facebook что Аркадий Бабченко уехал из Украины. Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook сообщил о причинах и обстоятельства вынудивших его принять такое решение.

В пятницу, 1 ноября, на своем YouTube-канале журналист выложил первую программу – «ПонаУехавшие» – о русских эмигрантах в Украине. Евгений Киселев написал пост об этой программе в Facebook и один из читателей задал вопрос о том, почему в программе не было журналиста Аркадия Бабченко. На это Киселев ответил, что Бабченко уехал из Украины.

Журналист Аркадий Бабченко на своей странице написал комментарий, где раскрыл обстоятельства своего отъезда из Украины.

«Что-то я не пойму, а чего все так всполошились-то? «Если Украина выберет «кандидата Х» — я сейчас без персоналий, я про общую тенденцию в стране — я на следующий же день начинаю запуск процесса «я сваливаю», – пишет Бабченко.

Бабченко подчеркивает, что ровно полгода назад написал о том, что собирается уезжать в случае такого результата выборов в Украине. Как известно на выборах победил Владимир Зеленский.

«Вот ровно, почти день в день. Я сказал. Я сделал.В чем проблема?», – подчеркнул Бабченко.

Бабченко подчеркивает, что привык всегда держать свое слово.

«Я ж не какой-то там пиздливый лудоман, правда? Я к вам еще и на «Абрамсе» приеду, это я тоже обещаю. Все эти полгода у меня в комментариях слюной захлебывались – Бабченко, мы выбрали Зеленского, сваливай, как обещал. Ну, вот», – отмечает Бабченко.

Кроме того Бабченко намекает, что на принятие решения об отъезде повлияло возвращение в Украину бывшего соратника беглого президента Виктора Януковича, замглавы его администрации Андрея Портнова.

«Пацан сказал, пацан сделал. Портнов приехал – Бабченко уехал. Чем вы теперь недовольны-то. Поменяли хулигана», – подчеркнул Бабченко.

По оценке журналиста ситуация складывалась неоднозначная и предсказать развие событий было сложно.

«А сидеть и гадать, начнется или не начнется в рамках новой концепции «мир-дружба-жвачка» обмен экстрадициями – это без меня. Я пока за заборчиком постою. Пользуясь потерей управления, Украина сейчас просто потоком напичкивается инсургентами, ни на секунду не сомневаюсь», – отмечает Бабченко.

Бабченко поблагодарил Евгения Киселева, за то что тог не раскрыл страны в которую сбежал журналист.

«Отдельное спасибо хочу передать Евгению Киселеву за то, что он смог удержаться и не раскрыть хотя бы уже мой адрес проживания. Кремень, а не человек».

Бабченко анонсировал появления в скором времени большого количества «журналистских расследований», правда не уточнил про что они будут.

«Ну и общий уровень расследовательской журналистики не может не восхищать. А мне тут одна бабка на хвосте принесла, а вам сейчас таааакоооеее расскажу!!! Белингкэт плачет от зависти», – подчеркнул Бабченко.

Бабченко напомнил что в Украине совершается ползучий переворот и осуществляется капитуляция перед Россией.

«В стране ползучий захват власти, капитуляция и откат в девяностые – по оптимистичному сценарию – о чем бы написать…. А знаю, тут один лысый хер в Израиль уехал! Шок, сенсация, комментарии», – подытожил Бабченко.

Что-то я не пойму, а чего все так всполошились-то? "Если Украина выберет «кандидата Х» — я сейчас без персоналий, я про… Geplaatst door Аркадий Бабченко op Zondag 3 november 2019

В своих комментариях Бабченко намекнул на то, что находится в Израиле.

Сенсационную новость о том, что журналист Аркадий Бабченко покинул Украину и эмигрировал в другую страну, прокомментировал в своем Twitter российский юрист Марк Фейгин.

«То, что Бабченко уехал из Украины, лишь подтверждает тезис покойного писателя Владимира Максимова, что эмигрантский хлеб горек. А в остальном, русским (ватным или оппозиционным) не надо лезть в украинские проблемы: за Зеленского, за Порошенко и т.д. и т.п. Они сами там разберутся», – написал российский юрист.

То, что Бабченко уехал из Украины, лишь подтверждает тезис покойного писателя Владимира Максимова, что эмигрантский хлеб горек. А в остальном, русским (ватным или оппозиционным) не надо лезть в украинские проблемы: за Зеленского, за Порошенко и т.д. и т.п. Они сами там разберутся — Mark Feygin (@FeyginMark) November 3, 2019

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал в ближайшее время разведение войск в Петровском.

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