Пример рассудительного общественного разговора должен подать сам Зеленский – признать популизм своей избирательной кампании

Президент Зеленский призвал сограждан к спокойному рассудительному разговору без лишних эмоций и лозунгов. Это правильное предложение, тем более когда оно исходит от руководителя страны, которая находится в состоянии войны с сильным и жестоком врагом.

Но пример рассудительного разговора должен подать сам Зеленский. Он должен признать, что его предвыборная кампания строилась не на серьезном и честном разговоре с соотечественниками, а именно на эмоциях и лозунгах, пишет Виталий Портников на страницах «Espreso.TV».

«Пусть Зеленский вспомнит самого себя – человека, который подменил содержательные дебаты о будущем страны чтением комментариев из социальных сетей. Пусть вспомнит, как утверждал, что он, обеспеченный человек, который провел всю свою творческую жизнь на олигархических телеканалах, выступает от имени народа. Пусть еще раз посмотрит свое выступление, в котором он говорит, что прекратить войну просто – нужно просто перестать стрелять», – пишет публицист.

Честный разговор возможен только в стране, президент которой говорит правду своим соотечественникам. И начинать нужно с самого себя – с честного объяснения самому себе того простого факта, что ты не сможешь справиться со всеми сложными проблемами этой страны ни за один срок, ни за два.

«Что у тебя одна задача – сохранить бесспорные достижения предшественников. Хотя бы не сделать хуже», – подчеркивает Портников.

«Но если ты подменяешь этот честный разговор шельмованием предшественников, пренебрежением к патриотам, ставкой на многочасовые выступления, в которых теряется смысл и телевизионные ролики, в которых нет ни дискуссии, ни правды – то как ты можешь ожидать от сограждан честности и отсутствия эмоций? Как можешь не замечать, что страна скатывается к новому витку общественного противостояния и ненависти? Как можешь не понимать, что это противостояние несет смертельные угрозы не только для твоей власти, но и для самой Украины?», – подытожил он.