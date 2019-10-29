Майдан все еще расползается: Сенцов высказался о текущей ситуации в Украине

Майдан все еще расползается до объема всей страны. Но это нормально, мы не могли в одну ночь проснуться другими.

Впервые по‑настоящему украинцем Сенцов почувствовал себя в период Майдана 2004 года, пишет на страницах «Нового Времени» бывший политузник Кремля, украинский кинорежиссер Олег Сенцов.

«Я понял тогда, что эта борьба мне близка. На сам Майдан я не ездил, но следил за ним из Симферополя, даже была идея выйти с оранжевым плакатом к Совмину Крыма. К тому времени я уже много читал о развале СССР, ездил и по областям Украины, и в Россию, и по странам Европы. Видел, во что превращается РФ, и не хотел такого будущего для нашей страны», – пишет кинорежисер.

Но затем украинцы быстро потеряли шанс на изменения, а лично Сенцов прекрасно понимал, кто такой Янукович. В Крым приехали донецкие и макеевские, у многих людей отбирали бизнес, происходил дерибан земли, беззаконие. В 2014 году новый Майдан стал для кинорежиссера очень понятной историей о справедливости и свободе. И это он не мог уже не пропустить.

«Майдан все еще расползается до объема всей страны. Постепенно. Борется с Совком. Оттого у людей активных и прогрессивных столько неприятных открытий. Но это нормально, мы не могли в одну ночь проснуться другими», – подчеркивает Сенцов.

Кинорежиссер, отмечает, что он – человек спокойный, не люблю резких качков туда-сюда, поэтому для меня прошедшие пять лет не «зрада» и не «перемога». Работать надо еще больше, сделать очень много.

«Я не верю в реванш. Этот фарш уже обратно не вывернуть, и очень хорошо. Мы наконец‑то откололись от российской и советской империи, которая нас всех держала в руках сотни лет. Мы от нее отрываемся с кровью, временными потерями территорий, потерями людей. Никому свобода не давалась легко, и мы впервые с момента распада СССР за нее платим», – отмечает Сенцов.

В то же время кинорежиссера настораживает разделенность и агрессивность украинцев, прежде всего к мнению других людей. Сенцов проводит много встреч, беседуя с людьми из разных социальных групп. И вот это отсутствие единения и злость очень бросаются в глаза. Нетерпимость к чужим мнениям и чужим поступкам. Если мнение другого человека в чем‑то не совпадает с собственным, человек моментально становится врагом, общение прекращается.

«Как мы можем враждовать между собой, пока у нас есть Путин?», – подчеркивает Сенцов.

Украина находится в состоянии реального вялотекущего военного конфликта. Против страны ведут гибридную войну. Исподтишка, сильный и жестокий противник.

«Этого мало для объединения?», – задает вопрос Сенцов.

Кинорежиссер предлагает хотя бы договоримся, что пока Путина не победим, не построим нормальную страну, будем через мелочи переступать. Спотыкаясь на мелком, украинцы большого не решат.

«У меня есть один враг на земле – это Путин. Я человек не агрессивный, не конфликтный, хотя многие меня считают жестким. Я стараюсь уходить от таких вещей. Но с Путиным это не работает. Вот он – лично мой враг. Он забрал Крым, он оккупировал Донбасс, он стравливает нас между собой, он убил 12−13 тыс. наших соотечественников», – отмечает Сенцов.

Ненависть – чувство, которое мешает, воевать нужно с холодной головой, но я хочу увидеть, когда он падет.

«Хочу увидеть, когда дракон сдохнет. Это все», – подытожил Сенцов.