И наступила мгла. Как украинские города накрыл смог?

В чем причина того, что каждую осень Украину накрывают туманы смога, а украинцы задыхаются от недостатка чистого воздуха.

Каждую осень Киев окутывают едкий дым и запах гари. Ситуация повторяется из года в год – с наступлением золотой поры, жители столицы задыхаются, пишет на страницах «Фокуса» глава комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в общественном совете при КГГА Олег Попенко.

«Что воняет? Откуда ветер приносит гарь? Что горит или что сжигают? Почему власти не предпринимают никаких мер? На эти вопросы получить ответы оказалось сложнее, чем разглядеть в двадцати метрах здание в утреннем тумане», – пишет эксперт.

Еще в 2016 году мы с коллегами занялись вопросом мониторинга воздуха в столице – чем мы вообще дышим?! С этой инициативой обращались и в Кабмин и к депутатам ВР Украины, но как оказалось, тогда это было никому не нужно.

«Стали отслеживать самостоятельно состояние качества воздуха. И вот в один из дней на сайте WINDY я увидел картину, подвергшую в шок сначала меня, а после и всю страну», – отмечает Попенко.

Треть территории Украины покрылась черным устрашающим пятном – загрязнение воздуха соответствовало промышленным районам Китая или Нью-Йоркской агломерации. Возможно, не все так плачевно в масштабном сравнении с атмосферой воздуха над задыхающейся Поднебесной, но если оставить проблему без решения совсем скоро Украина станет такой же задыхающейся.

«Так что же спровоцировало такой выброс угарного газа накрывшего нашу страну? Лично я вижу здесь объединение сразу нескольких факторов, которые и спровоцировали формирование облака смога над Украиной», – подчеркивает Попенко.

Во-первых, это массовое горение (тление) торфяников в Украине. Об этом мало пишут, знают и говорят – у нас просто нет денег на ликвидацию пожаров, а в стране около 14 тыс Га. Вдумайтесь в эту цифру!

«Гидрометцентр отрапортовал, что у них все хорошо. Минэкоэнерго – тоже все хорошо. Но пока у них там «все хорошо» украинцы по ночам дышат гарью», – отмечает Попенко.

Во-вторых, массовое сжигание листвы, веток, переход на печное отопление, массовое сжигание остатков сельскохозяйственного земледелия в полях. Пришли похолодания и в частном секторе начался отопительный сезон.

«В связи с государственной политикой отказа от потребления газа за последние пять лет, с помощью теплых кредитов население Украины купили несколько десятков тысяч простых дровяных котлов без элементарной системы предочистки, которые теперь дымят по всей стране. Плевать какие там выбросы в атмосферу – надо как-то греться», – подчеркивает Попенко.

В-третьих, выхлопы автомобилей. За последние годы Украину заполонили так называемые «евробляхи», многие из которых не соответствуют даже Евро-1, не говоря уже о необходимом Евро-5, и соответственно уровень загрязнения воздуха серьезно вырос.

«Но самая большая проблема кроется в другом – отсутствие государственного контроля за экологическим состоянием. Что привело к массовым нарушениям на промышленных предприятиях. Украинские ТЭЦ работающие в большинстве своем на углях, являются прямыми источниками загрязнения воздуха. И никто ничего не предпринимает», – отмечает Попенко.

Все это с учетом инверсии привело к формированию огромного облака смога над Украиной.

«Давайте подробно разберем, что такое инверсия, и как в этой ситуации себя вести», – подчеркивает Попенко.

Суть его в том, что вверху находится более теплый воздух, чем в приземном слое атмосферы. Поэтому теплые выхлопы не поднимаются вверх. Инверсия может быть несколько дней, или даже недель.

«Ночью температура у земли падает, а воздух над землей теплый, из-за этого мы каждый день наблюдаем туманы. И как следствие максимальная концентрация вредных веществ наблюдается ночью, особенно перед рассветом. Да, когда светит солнце днем и поверхность земли прогревается – инверсия уходит, но ночью вновь возникает и так каждый день.», – отмечает Попенко

С точки зрения государства, нужно оперативно реагировать на такие явления. Вести агитацию и разъяснительную работу с населением, максимально бороться с лесными пожарами и пожарами на торфяниках. Проводить работу с аграриями. Подключать все СМИ.

«Ну и конечно профильные ведомства должны этим вопросом занимать», – подчеркивает Попенко.

А что мы видим сейчас? Гидрометцентр отрапортовал, что у них все хорошо. Минэкоэнерго – тоже все хорошо. Но пока у них там «все хорошо» украинцы по ночам дышат гарью.

«Можно и нужно ограничить пребывание на свежем воздухе, на улицу лучше выходить в повязке, в квартире держать все окна и двери закрытыми, и проводить влажную уборку несколько раз в день. А это поможет? Это обезопасит людей? Если ситуация так и останется «не тронутая» властями – спасут ли повязки и закрытые окна в квартире?», – отмечает Попенко.

И снова вопросы, на которые сложнее ответить, чем разглядеть в двадцати метрах здание в утреннем тумане.