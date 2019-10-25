Украинское общество и ВСУ: о настроениях бойцов на линии фронта на Донбассе

Отношение к украинской армии прошло за эти годы важную трансформацию.

Нет необходимости объяснять, что отношение к армии – это важный индикатор общественных настроений и состояния самого общества. Какие трансформации претерпело отношение к военным за пять лет войны на Донбассе, пишет на своей странице в Facebook народный депутат фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко

«Как обстоят дела с местным населением?» – всегда спрашивает Геращенко об этом военных, дислоцированных в зоне ООС.

Отношение к украинской армии после многолетнего информационного яда из РФ в вотчинах местных региональных феодалов прошло за эти годы важную трансформацию.

В 2014-ом бывало такое, что агрессивные женщины перекрывали пути нашим военным, идущим защищать страну, и шипели в спину. В 2015-2016 годах после российских градов и тысячи погибших некоторым прочистили мозги, кто-то наконец осознал уровень угрозы, а антиукраинские элементы просто притихли.

В 2017-2018 годах возрастало уважение и поддержка украинской армии, которая не только защищала, освобождала, но и помогала, делилась сухпаями в серой зоне, первой бросалась разбирать завалы гражданских зданий, пострадавших от обстрелов боевиков, помогала в восстановлении инфраструктуры.

«С армией нам надежнее», – признавались руководители городов и городков на востоке, налаживали хорошие контакты с военными, и ротация родных бригад воспринималась как драма.

«Какие настроения?» – спрашивала Геращенко и ее коллеги у военных, с которыми удалось пообщаться на Донбассе во время нынешнего нашего визита.

«Население здесь крайне чувствительно к информационным волнам и настроениям в Киеве. Антиукраинские элементы поднимают голову и снова могут шипеть в спину. И даже угрожать», – прямодушно рассказывают солдаты.

«Демотивирует ли это армию? Наши солдаты мудрые», – подчеркивает Геращенко.

Украинские солдату знают свой долг: защищать землю и ее народ. Хотелось бы, конечно, чтобы народ не деградировал в население.

«Меня, в свою очередь, откровенно беспокоит смещение акцентов властной командой в вопросах решения российской агрессии на Донбассе», – отмечает Геращенко.

Первое – замалчивание безопасности проблемы как ключевой и акцентирование внимания на гуманитарном блоке.

Второе – стирание из дискурса темы российской агрессии и ответственности РФ за войну и гуманитарные последствия агрессии.

«Создается такое впечатление, что будто бы Украина виновна в невыплате пенсий на оккупированных РФ территориях, разделении Донбасса уродливыми КПВВ, которые на самом деле соединяют оккупированную часть страны со свободной, а официальные признания пусть даже жизненно важных справок о рождении/смерти – это как шаг ползучей легитимизации «республик» и перенаправление дискурса из российской агрессии в гражданский конфликт», – подчеркнула Геращенко.

Впервые за 5 лет в бюджете на следующий год не предусмотрено увеличения зарплат военным хотя бы на тысячу. Мы постепенно увеличивали выплаты военным в сложнейшем 2015-м. Герои на передовой, военные медики получают 15-20 тысяч гривен.

«Як складається з місцевим населенням ? « – завжди запитую про це військових , дислокованих в зоні ООС. Ставлення до… Geplaatst door Iryna Gerashchenko op Donderdag 24 oktober 2019

В прошлые годы власти всегда закладывали повышение в целях мотивации нашей армии, осознавая при этом, что и этого отнюдь недостаточно для справедливой оплаты тяжелой, изнурительной, опасной, благородной миссии защитника.

«Как быстро мы, общество, забыли о войне? Из эфира исчезли материалы не только о нищете, но и о героизме. Мы забыли 2014-2015 годы и армию, которая выстояла и отстояла?», – подчеркивает Геращенко.

«Неужели новая гуманитарная и информационная политика, борьба за умы на оккупированных территориях преследует цель запирательства темы войны, замалчивания о российской агрессии и полном забвении героев?», – подытожила она.