Готовы выйти на забастовку. Почему педагоги против повышения зарплат?

Во вторник, 29 октября, украинские педагоги собираются выйти на протест против инициатив нардепов от партии «Голос» внести поправки к законопроекту «О полном общем среднем образовании», которые могут изменить модель оплаты учителей. Депутаты уверены, что благодаря их нововведениям педагоги смогут зарабатывать больше, последние же в этом сомневаются, пишет на страницах «Деловой Столицы» журналист Марина Ситник.

Обещанного повышения три года ждут

Закон «Об образовании» определяет, что с 2023-го минимальная зарплата педагогов не может быть ниже четырех прожиточных минимумов. Учительские зарплаты понемногу повышают на протяжении последних лет, но до установленного законом минимума все еще далеко. В июле этого года Кабмин Гройсмана принял постановление о повышении окладов в сфере образования – на 20-70%.

«Причем доплаты полагались не только школьным учителям, но воспитательницам детсадов, тренерам детских спортшкол – то есть тем, о ком традиционно «забывали», верстая зарплатные бюджеты. Согласно этому постановлению молодой учитель должен получать не менее 7 тыс. грн, педагоги со стажем – от 10 тыс. грн», – пишет журналист.

Во время избирательной компании соратники президента Зеленского заявляли, что учителя могут получать и по $4 тыс. Но в проекте бюджета на следующий год, который уже принял в первом чтении новый парламент, денег на повышение учительских зарплат нет – для этого необходимо дополнительно 45 млрд грн.

«Министр образования Анна Новосад отметила, что зарплаты педагогам в следующем году все-таки намерены повысить, но только тем, кто получает «минималку» – воспитателям дошкольных учреждений, а также мастерам производственного обучения и молодым учителям. Сколько именно денег в итоге выделят учителям на зарплаты пока неизвестно – ко второму чтению бюджет-2020 может существенно преобразиться», – отмечает Ситник.

Пока в Кабмине трудятся над новым вариантом главного финансового документа страны, об учительских зарплатах заговорили в парламенте. Фракция «Голос» подала поправки ко второму чтению закона «О полном общем среднем образовании», которыми предложено повысить зарплаты педагогов, одновременно лишив их всех надбавок.

Без тетрадей и классного руководства

Сегодня средняя зарплата учителя составляет 7349 гривен. Эта сумма рассчитывается на основе так называемой «единой тарифной сетки», которая распространяется на всех бюджетников и устанавливает должностной оклад для работников в соответствии с их тарифным разрядом. То есть поднять оклады учителям, не повысив зарплаты остальным бюджетникам, невозможно.

«Кроме того, по тарифной сетке зарплаты учителей различных категорий не сильно отличаются: оклад учителя II категории составляет 4480 грн, а учителя высшей категории – 5113 грн. Чтобы ликвидировать «уравниловку» и получить возможность повышать зарплаты персонально педработникам, в июльском постановлении Кабмина зарплаты педагогов привязали к прожиточному минимуму. С 2020-го минимальный оклад педагогического работника должен составить 2,5 прожиточных минимума, после чего этот показатель должны поэтапно повышать», – подчеркивает Ситник.

К основному окладу учителей прилагаются доплаты и надбавки. Если педагог проработал в школе более 20 лет, то автоматически получал дополнительные 30% к окладу. Еще 10-20% – за проверку тетрадей, отдельно – за классное руководство или заведование учебными кабинетом, а также ученое звание.

«Депутаты от фракции «Голос» решили, что эти надбавки следует ликвидировать – педагоги должны получать зарплаты, размер которых определяется исключительно их уровнем профессионализма. Так, должностной оклад учителя второй категории депутаты предлагают увеличить на 25% по сравнению с окладом учителя-интерна (без категории), учителя I категории – на 30%, высшей категории – на 40%», – отмечает Ситник.

При этом должностной оклад молодого учителя будет иметь нижний предел – 4 прожиточных минимума. Если предложение «Голоса» одобрит парламент, то молодой учитель будет получать 8 тыс грн, учитель II категории после прохождения сертификации – 10 000 грн., учитель I категории – 13 000 грн., а высшей – 18 200 грн. При этом в партии уверены, что на самую высокую зарплату будет претендовать почти половина украинских педагогов – согласно данным МОН, сегодня 45% отечественных учителей имеют высшую категорию.

Почему учителя против

Самим учителям предложенная «Голосом» схема не понравилась. По закону «Об образовании» минимальная зарплата учителя и так должна с 2023-го составлять четыре прожиточных минимума. Не устраивает же педагогов ликвидация надбавок.

«В Киевском профсоюзе работников образования приводят следующие расчеты: после принятия поправок «Голоса» молодой учитель в 2023-м будет получать 8400 грн. Без этих поправок он получит 12 600 грн: 8400 грн должностного оклада + 2520 грн надбавки за престижность педагогического труда + 1680 грн доплаты за проверку тетрадей. Та же история и с другими категориями», – уточняет Ситник.

Саму высокую зарплату среди педагогов смогут получать учителя, которые имеют высшую категорию, являются классными руководителями и выполняют обязанности по заведованию кабинетами. С учетом оклада и всех доплат их зарплата должна составить 23 478 грн – против максимальных 18 200 грн в варианте «Голоса».

«Намерение ликвидировать надбавки в «Голосе» объясняют тем, что «учителя должны учить детей, а не заполнять бумаги». Так, нардеп Инна Совсун, в свое время занимавшая должность первого заместителя министра образования, отмечает, что логика в надбавках была одна – таким образом Кабмин хоть как-то мог повысить зарплаты педагогам, не пересматривая всю тарифную сетку», – отмечает Ситник.

Но почему учителя физики получают дополнительные деньги за работу с оборудованием в классе, а учитель литературы перечитывает каждый год произведения по программе бесплатно? Почему учителям языка за проверку тетрадей доплачивают, а учителям биологии нет? Эту несправедливость и должны решить предлагаемые «Голосом» изменения.

«К тому же, теперь не нужно будет 20 лет ждать, чтобы получить высшую категорию и, соответственно, высокую зарплату – пройти аттестацию можно будет в любое время. А обязанности классных руководителей должны выполнять консультанты – такую должность предложили ввести в школах нардепы», – подчеркивает Ситник.

Учителя же отмечают, что инициаторы поправок, собираясь ликвидировать надбавки, плохо представляют, за что эти самые надбавки насчитывают. Особое негодование вызвало утверждение о том, что главное при проверке тетрадей – следить, чтобы «дети не заступали «за поля». Так что эксперты прогнозируют, что директора школ могут столкнуться с массовыми отказами учителей брать на себя дополнительные нагрузки.

«А в то, что учителей лишат необходимости вести бумажную и воспитательную работу, педагоги просто не верят», – отмечает Ситник.

Камень преткновения

Однако больше всего возмущения в учительской среде вызвало предложение ввести обязательную сертификацию. Точно так же рьяно против такого механизма педагоги выступали в 2017-м во время обсуждения закона «Об образовании» – после протестов обязательную сертификацию в документе заменили добровольной.

«Сегодня учителя регулярно проходят аттестацию, в ходе которой подтверждают свою квалификацию. Однако зачастую вопрос о том, получит ли учитель желаемую категорию, зависит от его личных отношений с руководством школы (оно входит в состав аттестационных комиссий)», – подчеркивает Ситник.

Чтобы исключить этот момент Министерство образования во главе с тогдашним министром Лилией Гриневич инициировало введение добровольной сертификации – как отмечала Гриневич, оценивать работу учителей должны специалисты в сфере образования, а не чиновники.

«Сертификация – это внешнее независимое оценивание профессиональных компетентностей, а также его практических умений в применении современных методов и технологий обучения. Сейчас процесс проходит добровольно в три этапа: изучение практического опыта работы педагога (для этого к учителю приезжает как минимум двое экспертов), внешнее независимое тестирование, а также изучение электронного портфолио (анкет самооценивания, описание учебного курса)», – отмечает Ситник.

В этом году сертификацию предложили пройти тысяче педагогов, пообещав надбавку в 20% к зарплате тем, кто успешно справится с испытанием. Впрочем, технология проведения сертификации все еще не отработана окончательно – на этом и делают упор учителя, выступающие против ее обязательного введения. Критика самой идеи сертификации понятна: в случае провала учителям запретят заниматься педагогической деятельностью.

«В апреле этого года преподаватели математики из пяти районов Винницкой области сдали ВНО по математике – решали те же задачи, что и их ученики. Из 217 педагогов 37 учителей выполнили задания наполовину, а четверо провалили тест. При этом никто не набрал максимального количества баллов. В областном департаменте образования эти результаты оценили так: «Скоро все учителя будут проходить сертификацию. Кому-то придется искать другую работу», – подчеркивает Ситник.

«Между тем многие педагоги уверены, что уже сам факт получения ими диплома учителя свидетельствует о наличии необходимой квалификации для работы в школе. А на вопросы о том, как же оценить профессиональное развитие учителя, отвечают, что развиваться учителям некогда – нужно к урокам подготовиться, тетради проверить, устроить школьный праздник, да и личную жизнь, вообще-то, никто не отменял», – подытожила Ситник.