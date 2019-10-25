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Готовы выйти на забастовку. Почему педагоги против повышения зарплат?

Инициативы фракции «Голос» вызвали возмущение педагогов.

Во вторник, 29 октября, украинские педагоги собираются выйти на протест против инициатив нардепов от партии «Голос» внести поправки к законопроекту «О полном общем среднем образовании», которые могут изменить модель оплаты учителей. Депутаты уверены, что благодаря их нововведениям педагоги смогут зарабатывать больше, последние же в этом сомневаются, пишет на страницах «Деловой Столицы» журналист Марина Ситник.

Обещанного повышения три года ждут

Закон «Об образовании» определяет, что с 2023-го минимальная зарплата педагогов не может быть ниже четырех прожиточных минимумов. Учительские зарплаты понемногу повышают на протяжении последних лет, но до установленного законом минимума все еще далеко. В июле этого года Кабмин Гройсмана принял постановление о повышении окладов в сфере образования – на 20-70%.

«Причем доплаты полагались не только школьным учителям, но воспитательницам детсадов, тренерам детских спортшкол – то есть тем, о ком традиционно «забывали», верстая зарплатные бюджеты. Согласно этому постановлению молодой учитель должен получать не менее 7 тыс. грн, педагоги со стажем – от 10 тыс. грн», – пишет журналист.

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Во время избирательной компании соратники президента Зеленского заявляли, что учителя могут получать и по $4 тыс. Но в проекте бюджета на следующий год, который уже принял в первом чтении новый парламент, денег на повышение учительских зарплат нет – для этого необходимо дополнительно 45 млрд грн.

«Министр образования Анна Новосад отметила, что зарплаты педагогам в следующем году все-таки намерены повысить, но только тем, кто получает «минималку» – воспитателям дошкольных учреждений, а также мастерам производственного обучения и молодым учителям. Сколько именно денег в итоге выделят учителям на зарплаты пока неизвестно – ко второму чтению бюджет-2020 может существенно преобразиться», – отмечает Ситник.

Пока в Кабмине трудятся над новым вариантом главного финансового документа страны, об учительских зарплатах заговорили в парламенте. Фракция «Голос» подала поправки ко второму чтению закона «О полном общем среднем образовании», которыми предложено повысить зарплаты педагогов, одновременно лишив их всех надбавок.

Без тетрадей и классного руководства

Сегодня средняя зарплата учителя составляет 7349 гривен. Эта сумма рассчитывается на основе так называемой «единой тарифной сетки», которая распространяется на всех бюджетников и устанавливает должностной оклад для работников в соответствии с их тарифным разрядом. То есть поднять оклады учителям, не повысив зарплаты остальным бюджетникам, невозможно.

«Кроме того, по тарифной сетке зарплаты учителей различных категорий не сильно отличаются: оклад учителя II категории составляет 4480 грн, а учителя высшей категории – 5113 грн. Чтобы ликвидировать «уравниловку» и получить возможность повышать зарплаты персонально педработникам, в июльском постановлении Кабмина зарплаты педагогов привязали к прожиточному минимуму. С 2020-го минимальный оклад педагогического работника должен составить 2,5 прожиточных минимума, после чего этот показатель должны поэтапно повышать», – подчеркивает Ситник.

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К основному окладу учителей прилагаются доплаты и надбавки. Если педагог проработал в школе более 20 лет, то автоматически получал дополнительные 30% к окладу. Еще 10-20% – за проверку тетрадей, отдельно – за классное руководство или заведование учебными кабинетом, а также ученое звание.

«Депутаты от фракции «Голос» решили, что эти надбавки следует ликвидировать – педагоги должны получать зарплаты, размер которых определяется исключительно их уровнем профессионализма. Так, должностной оклад учителя второй категории депутаты предлагают увеличить на 25% по сравнению с окладом учителя-интерна (без категории), учителя I категории – на 30%, высшей категории – на 40%», – отмечает Ситник.

При этом должностной оклад молодого учителя будет иметь нижний предел – 4 прожиточных минимума. Если предложение «Голоса» одобрит парламент, то молодой учитель будет получать 8 тыс грн, учитель II категории после прохождения сертификации – 10 000 грн., учитель I категории – 13 000 грн., а высшей – 18 200 грн. При этом в партии уверены, что на самую высокую зарплату будет претендовать почти половина украинских педагогов – согласно данным МОН, сегодня 45% отечественных учителей имеют высшую категорию.

Почему учителя против

Самим учителям предложенная «Голосом» схема не понравилась. По закону «Об образовании» минимальная зарплата учителя и так должна с 2023-го составлять четыре прожиточных минимума. Не устраивает же педагогов ликвидация надбавок.

«В Киевском профсоюзе работников образования приводят следующие расчеты: после принятия поправок «Голоса» молодой учитель в 2023-м будет получать 8400 грн. Без этих поправок он получит 12 600 грн: 8400 грн должностного оклада + 2520 грн надбавки за престижность педагогического труда + 1680 грн доплаты за проверку тетрадей. Та же история и с другими категориями», – уточняет Ситник.

Саму высокую зарплату среди педагогов смогут получать учителя, которые имеют высшую категорию, являются классными руководителями и выполняют обязанности по заведованию кабинетами. С учетом оклада и всех доплат их зарплата должна составить 23 478 грн – против максимальных 18 200 грн в варианте «Голоса».

«Намерение ликвидировать надбавки в «Голосе» объясняют тем, что «учителя должны учить детей, а не заполнять бумаги». Так, нардеп Инна Совсун, в свое время занимавшая должность первого заместителя министра образования, отмечает, что логика в надбавках была одна – таким образом Кабмин хоть как-то мог повысить зарплаты педагогам, не пересматривая всю тарифную сетку», – отмечает Ситник.

Но почему учителя физики получают дополнительные деньги за работу с оборудованием в классе, а учитель литературы перечитывает каждый год произведения по программе бесплатно? Почему учителям языка за проверку тетрадей доплачивают, а учителям биологии нет? Эту несправедливость и должны решить предлагаемые «Голосом» изменения.

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«К тому же, теперь не нужно будет 20 лет ждать, чтобы получить высшую категорию и, соответственно, высокую зарплату – пройти аттестацию можно будет в любое время. А обязанности классных руководителей должны выполнять консультанты – такую должность предложили ввести в школах нардепы», – подчеркивает Ситник.

Учителя же отмечают, что инициаторы поправок, собираясь ликвидировать надбавки, плохо представляют, за что эти самые надбавки насчитывают. Особое негодование вызвало утверждение о том, что главное при проверке тетрадей – следить, чтобы «дети не заступали «за поля». Так что эксперты прогнозируют, что директора школ могут столкнуться с массовыми отказами учителей брать на себя дополнительные нагрузки.

«А в то, что учителей лишат необходимости вести бумажную и воспитательную работу, педагоги просто не верят», – отмечает Ситник.

Камень преткновения

Однако больше всего возмущения в учительской среде вызвало предложение ввести обязательную сертификацию. Точно так же рьяно против такого механизма педагоги выступали в 2017-м во время обсуждения закона «Об образовании» – после протестов обязательную сертификацию в документе заменили добровольной.

«Сегодня учителя регулярно проходят аттестацию, в ходе которой подтверждают свою квалификацию. Однако зачастую вопрос о том, получит ли учитель желаемую категорию, зависит от его личных отношений с руководством школы (оно входит в состав аттестационных комиссий)», – подчеркивает Ситник.

Чтобы исключить этот момент Министерство образования во главе с тогдашним министром Лилией Гриневич инициировало введение добровольной сертификации – как отмечала Гриневич, оценивать работу учителей должны специалисты в сфере образования, а не чиновники.

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«Сертификация – это внешнее независимое оценивание профессиональных компетентностей, а также его практических умений в применении современных методов и технологий обучения. Сейчас процесс проходит добровольно в три этапа: изучение практического опыта работы педагога (для этого к учителю приезжает как минимум двое экспертов), внешнее независимое тестирование, а также изучение электронного портфолио (анкет самооценивания, описание учебного курса)», – отмечает Ситник.

В этом году сертификацию предложили пройти тысяче педагогов, пообещав надбавку в 20% к зарплате тем, кто успешно справится с испытанием. Впрочем, технология проведения сертификации все еще не отработана окончательно – на этом и делают упор учителя, выступающие против ее обязательного введения. Критика самой идеи сертификации понятна: в случае провала учителям запретят заниматься педагогической деятельностью.

«В апреле этого года преподаватели математики из пяти районов Винницкой области сдали ВНО по математике – решали те же задачи, что и их ученики. Из 217 педагогов 37 учителей выполнили задания наполовину, а четверо провалили тест. При этом никто не набрал максимального количества баллов. В областном департаменте образования эти результаты оценили так: «Скоро все учителя будут проходить сертификацию. Кому-то придется искать другую работу», – подчеркивает Ситник.

«Между тем многие педагоги уверены, что уже сам факт получения ими диплома учителя свидетельствует о наличии необходимой квалификации для работы в школе. А на вопросы о том, как же оценить профессиональное развитие учителя, отвечают, что развиваться учителям некогда – нужно к урокам подготовиться, тетради проверить, устроить школьный праздник, да и личную жизнь, вообще-то, никто не отменял», – подытожила Ситник.

Автор Марина Ситник
Источник Деловая Столица
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