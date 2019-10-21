Гуманитарная аура

Потерянные горизонты юмора. Чем на самом деле занимается «Квартал 95»?

Да, смеяться можно над всем. Но для этого понадобится одно условие…

Те, кто пишут, что смеяться можно над всем, и приводят в пример, скажем, Charlie Hebdo или Джорджа Карлина – либо дураки, которые не понимают, о чем говорят, либо подонки, пишет на своей странице в Facebook журналист Аркадий Бабченко.

«Да, смеяться можно над всем. Но для этого необходимо одно условие. Субъекты должны быть как минимум равны по положению», – пишет журналист.

Когда равный смеется над равным – нет проблем. Когда угнетаемый смеется над угнетающим – вообще без вопросов.

Когда народ смеется над своим правительством – это одно. Но когда правительство смеется над своим народом – это другое.

Время шуток кончилось. Коломойский играет против Зеленского

«Когда над Холокостом смеется жертва Холокоста – это одно. Но когда над Холокостом смеется немецкая газета «Фолькишер Беобахтер» – это совсем, совсем другое. И не понимать этого может только идиот», – подчеркивает Бабченко.

Если человек защищает право нациста смеяться над евреями в концлагерях в той же степени, как право евреев в концлагерях смеяться над нацистами – он просто идиот, и говорить тут не о чем.

«Если человек защищает право Скабеевой смеяться на «России-24» над смертями украинцев во время войны в той же степени, как право украинцев смеяться над смертями захватчиков, этот человек – полезный идиот, опосредованный пособник и говорить тут не о чем», – отмечает Бабченко.

Потому что шутки «Фолькишер беобахтер» над сгоревшими домами евреев – это уже не юмор. Это уже называется государственный террор.

«Так вот. То, что происходит сейчас – не юмор. Пусть даже и самый низкопробный запредельный чернушный стеб в стиле 95-го квартала. Нет, это травля», – подчеркивает Бабченко.

Когда национальный хор, на принадлежащем серому кардиналу канале, в соавторстве с подтанцовкой президента смеется над тем, как чуть не убили бывшую главу Нацбанка, противостоявшую полному захвату экономики страны этим самым серым кардиналом – это государственная травля.

«Это разжигание ненависти. Государственное разжигание ненависти», – особо подчеркивает Бабченко.

«Я прошел через это. Я все это знаю. Когда вот так вот, с телевизора, со страниц газет льются тонны помоев, шуточки-прибауточки, когда быдло с гоготом гонит жертву, то есть тебя, а ты стоишь и не можешь поверить», – уточнил он.

Не можешь понять. И не знаешь, что делать дальше. Оправдываться? Не в чем. Доказывать? Бессмысленно. Не доказывать? Тоже.

«И я это ненавижу. Просто ненавижу. Какой там пять лет. Год назад, всего год назад мне и в бредовом сне не пришло бы в голову, что в Украине будет свой зомбоящик, в котором шутившие про эбонитовые палочки и страну-проститутку будут использовать для травли патриотов те же приемы, что и зомбоящик в РФ. Вот смотрю на хор Веревки, а вижу Доренко: «Казалось бы, при чем тут Гонтарева». Попробуйте найти десять отличий с Соловьевым и хором Александрова с песенкой «Отключим Украине газ» уже писал», – отметил Бабченко.

Те, кто пишет, что смеяться можно надо всем, и приводят в пример, скажем, Шарли Эбдо или Джорджа Карлина, либо дураки,…

Geplaatst door Аркадий Бабченко op Maandag 21 oktober 2019

Никогда бы не подумал, что что-нибудь украинское может вызвать во мне ненависть, но, черт забери, 95-му кварталу это удалось.

«Те, кто считает это смешным, или допустимым, или не видит ничего такого – вы участвуете в травле человека. Подумайте над этим», – подчеркивает Бабченко.

А в следующий раз поговорим про репутационные издержки страны. Потому что кажется, совсем немногие поняли, что же на самом деле произошло, какие это будет иметь последствия для страны на международной арене, и какие рапорты сейчас пишутся в посольствах.

Автор Аркадий Бабченко
Источник Facebook
Тоже интересно
Гуманитарная аура

Обреченные быть вместе. Почему «95 квартал» и хор Веревки составили единое целое?

Гуманитарная аура

Хоррор имени Веревки. Что стоит за перфомансом «Квартал-95»?

Гуманитарная аура

Сенцов о русских и украинцах: «Каин, убив Авеля, не перестал считаться его…

Гуманитарная аура

Методичка по дискредитации: как бездарно слить протест?

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Обреченные быть вместе. Почему «95 квартал» и хор Веревки составили единое целое?

Хоррор имени Веревки. Что стоит за перфомансом «Квартал-95»?

Сенцов о русских и украинцах: «Каин, убив Авеля, не перестал считаться его братом…»

1 из 119