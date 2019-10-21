Потерянные горизонты юмора. Чем на самом деле занимается «Квартал 95»?

Да, смеяться можно над всем. Но для этого понадобится одно условие…

Те, кто пишут, что смеяться можно над всем, и приводят в пример, скажем, Charlie Hebdo или Джорджа Карлина – либо дураки, которые не понимают, о чем говорят, либо подонки, пишет на своей странице в Facebook журналист Аркадий Бабченко.

«Да, смеяться можно над всем. Но для этого необходимо одно условие. Субъекты должны быть как минимум равны по положению», – пишет журналист.

Когда равный смеется над равным – нет проблем. Когда угнетаемый смеется над угнетающим – вообще без вопросов.

Когда народ смеется над своим правительством – это одно. Но когда правительство смеется над своим народом – это другое.

«Когда над Холокостом смеется жертва Холокоста – это одно. Но когда над Холокостом смеется немецкая газета «Фолькишер Беобахтер» – это совсем, совсем другое. И не понимать этого может только идиот», – подчеркивает Бабченко.

Если человек защищает право нациста смеяться над евреями в концлагерях в той же степени, как право евреев в концлагерях смеяться над нацистами – он просто идиот, и говорить тут не о чем.

«Если человек защищает право Скабеевой смеяться на «России-24» над смертями украинцев во время войны в той же степени, как право украинцев смеяться над смертями захватчиков, этот человек – полезный идиот, опосредованный пособник и говорить тут не о чем», – отмечает Бабченко.

Потому что шутки «Фолькишер беобахтер» над сгоревшими домами евреев – это уже не юмор. Это уже называется государственный террор.

«Так вот. То, что происходит сейчас – не юмор. Пусть даже и самый низкопробный запредельный чернушный стеб в стиле 95-го квартала. Нет, это травля», – подчеркивает Бабченко.

Когда национальный хор, на принадлежащем серому кардиналу канале, в соавторстве с подтанцовкой президента смеется над тем, как чуть не убили бывшую главу Нацбанка, противостоявшую полному захвату экономики страны этим самым серым кардиналом – это государственная травля.

«Это разжигание ненависти. Государственное разжигание ненависти», – особо подчеркивает Бабченко.

«Я прошел через это. Я все это знаю. Когда вот так вот, с телевизора, со страниц газет льются тонны помоев, шуточки-прибауточки, когда быдло с гоготом гонит жертву, то есть тебя, а ты стоишь и не можешь поверить», – уточнил он.

Не можешь понять. И не знаешь, что делать дальше. Оправдываться? Не в чем. Доказывать? Бессмысленно. Не доказывать? Тоже.

«И я это ненавижу. Просто ненавижу. Какой там пять лет. Год назад, всего год назад мне и в бредовом сне не пришло бы в голову, что в Украине будет свой зомбоящик, в котором шутившие про эбонитовые палочки и страну-проститутку будут использовать для травли патриотов те же приемы, что и зомбоящик в РФ. Вот смотрю на хор Веревки, а вижу Доренко: «Казалось бы, при чем тут Гонтарева». Попробуйте найти десять отличий с Соловьевым и хором Александрова с песенкой «Отключим Украине газ» уже писал», – отметил Бабченко.

Те, кто пишет, что смеяться можно надо всем, и приводят в пример, скажем, Шарли Эбдо или Джорджа Карлина, либо дураки,… Geplaatst door Аркадий Бабченко op Maandag 21 oktober 2019

Никогда бы не подумал, что что-нибудь украинское может вызвать во мне ненависть, но, черт забери, 95-му кварталу это удалось.

«Те, кто считает это смешным, или допустимым, или не видит ничего такого – вы участвуете в травле человека. Подумайте над этим», – подчеркивает Бабченко.

А в следующий раз поговорим про репутационные издержки страны. Потому что кажется, совсем немногие поняли, что же на самом деле произошло, какие это будет иметь последствия для страны на международной арене, и какие рапорты сейчас пишутся в посольствах.