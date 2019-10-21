Хоррор имени Веревки. Что стоит за перфомансом «Квартал-95»?

Участие хора им. Веревки в номере «Квартала 95» с песней о сгоревшем имуществе бывшей главы Нацбанка стало настоящей информационной бомбой, пишет Алиса Неделина на странице «Деловой Столицы».

«Внимание, внимание! Только сегодня хор Метрополитен-опера представит слушателям программу о подвиге летчика Маресьева под названием «Нет ножек – нет и сапожек»! Звучит чудовищно, не правда ли?», – пишет журналист.

Впрочем, не более чудовищно, чем очередной шедевр от «Квартала 95», в котором глазеющие на горящий дом Валерии Гонтаревой люди радостно подливают в огонь соляру и жарят на этом кострище шашлыки. Но если к уровню юмора самого «Квартала» вопросов уже давно нет, то участие хора имени Веревки в номере о «сожженной хате» стало настоящей информационной бомбой.

«Мол, как они одним и тем же ртом могут петь гимн на открытии новой сессии Верховной Рады и вроде-как-веселую песенку о сгоревшем доме бывшей главы НБУ? Примечательно, что в едином порыве критики слились как сторонники, так и противники Гонтаревой – невзирая на все скандалы, связанные с ее пребыванием на посту, шутить о сгоревшем доме уж никак не пристало. Ну, как в доме повешенного не говорят о веревке. Даже если это самоубийство», – отмечает Неделина.

Впрочем, в случае с номером «Квартала» о веревке как раз и речь. Национальный заслуженный академический народный хор Украины им. Веревки уже предложили переименовать в хор веревки и мыла, а фейсбучные умельцы оперативно состряпали афиши, где именитый коллектив анонсирует выступления на пожарищах.

«Нардеп от «ЕС» Ирина Геращенко предложила больше не приглашать хор на закрытие и открытие парламентских сессий, а целая армия экспертов, блогеров и просто неравнодушных людей гневно потребовала перестать содержать коллектив за счет налогоплательщиков. Пожалуй, никогда еще выступление хора не сопровождалось такой информационной шумихой. Но что на самом деле стоит за появлением коллектива в откровенно макабрическом номере «Квартала 95»?», – подчеркнула Неделина.

Первый и самый очевидный ответ – деньги. Но речь вовсе не о гонораре за выступление. В новом плане действий правительства, недавно утвержденном Радой, министерство культуры, молодежи и спорта анонсировало изменения в подходах к финансированию творческих коллективов.

«Конкретики в намерениях министерства немного, но в документе четко указано: никто не намерен содержать работников искусства за красивые глаза, так что финансировать государство собирается не коллективы, а конкретные проекты. Работники хора Веревки получают приличные по украинским меркам зарплаты и терять нажитое непосильными репетициями деньги явно не намерены», – отмечает Неделина.

Впрочем, как и остальные деятели культуры – на прошедшей на минувшей неделе встрече президента Владимира Зеленского с работниками искусства меньше всего говорили о стратегиях и планах, зато активно жаловались на нехватку денег. Выступление в номере «Квартала» – отличный повод показать, что хор Веревки, который в глазах большинства украинцев выглядит эдаким сценическим мастодонтом в шароварах, на самом деле может зажечь не хуже Лысого-Кошевого.

«И лишать хористов, а заодно и целую армию других сотрудников (в коллективе более 150 человек), денежного довольствия из госбюджета никак нельзя. Тем временем благодаря Елене Кравец все украинские граждане уяснили: президент между пресс-марафонами и поездками то ли в Литву, то ли в Латвию находит время прочесть квартальские шутки и внести в них правки. И появление хора Веревки в концерте вряд ли прошло мимо Владимира Александровича – кто знает, не он ли лично предложил такой хитрый ход», – подчеркнула Неделина.

И здесь кроется еще один ответ на вопрос, зачем же такой славный коллектив скатился до уровня капустника? Дело в том, что новая власть в «турборежиме» принялась не только штамповать кадровые решения и законы – она в таком же сумасшедшем темпе десакрализирует все, что еще недавно казалось незыблемыми канонами государства.

«Публичные порки чиновников, пренебрежение журналистами, игнорирование парламентской оппозиции, закрытые заседания Кабмина по воскресеньям – все это звенья одной цепи. «Власть здесь мы», – без обиняков говорят новые политики и чиновники, раздающие в Раде билеты на «Квартал», называющие подчиненных «чертями» и расхаживающие по парламенту в футболках «Каких вам, б##дь, еще реформ не хватает». Свой парень у руля – предмет обожания миллионов украинцев. Не какой-то там умник с десятью образованиями, а нормальный пацан – и говорит так же косноязычно, и шутки такие же дурацкие. Пиетет и благоговение к власти остались в прошлом», – отмечает Неделина.

Впрочем, такая игра на «очеловечивание» может принести горькие плоды – попытка струсить денег с мелких предпринимателей и таксистов, вместо того чтобы разбираться с олигархами, вполне способна запустить волну такого недовольства, которую шутками «Квартала» не остановишь.

«Министр экономразвития Тимофей Милованов уже заявил, что шуточка о сгоревшем доме Гонтаревой может аукнуться проблемами с инвесторами – они вполне могут расценивать номер «Квартала» как свидетельство связи команды президента и Игоря Коломойского. Сам Коломойский, кстати, номер оценил очень положительно. Особенно в части, где стройными голосами хор Веревки во главе с Евгением Кошевым выводит руладу о том, что хата, дескать, со стыда-то сгорела», – подчеркнула Неделина.

Возмущенные граждане уверены, что сгореть со стыда на самом деле должен хор им. Веревки. Но большинство деятелей искусства в Украине – отпетые коньюнктурщики. В 2013-м Виктор Янукович провел четырехчасовой телемост, который транслировали шесть национальных каналов (ничего, кстати, не напоминает?).

«Тогда с президентом могли поговорить медработники, многодетные родители, металлурги и священники. Но одним из самых трогательных моментов стало включение из Кировограда – актриса местного театра благодарила Виктора Федоровича за ремонт театра: «Мы посмотрели на залитую золотым сиянием сцену. Слезы потоками лились из наших глаз. Это было счастье». Точно так же потоки слез благодарности льются из глаз заслуженных и народных при любой власти – президенты меняются, а кушать хочется всегда», – отмечает Неделина.

В сухом остатке оказалось, что публика на концерте посмеялась над очередной низкосортной шуткой, «Квартал» пнул Гонтареву в угоду Коломойскому, хор Веревки продемонстрировал готовность исполнять любые капризы, а соцсети получили повод начать понедельник с потоков фотожаб и гневных комментариев.

«Но пока все бурлит и неистовствует, зеленый паровоз продолжает лететь вперед. И хоррор продолжается», – подытожила Неделина.