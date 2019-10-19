Сенцов о русских и украинцах: «Каин, убив Авеля, не перестал считаться его братом…»

Освобожденный после пяти лет незаконного содержания в России украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что «странно отрицать родственное происхождение украинского и русского народов», как и пытаться выстроить украинскую нацию по чистоте крови.

Украинский кинорежиссер и бывший политузник Кремля Олег Сенцов заявил в интервью немецкому изданию «Der Spiegel», что «русские и украинцы – родственные народы». Из-за реакции в обществе, которую вызвали его слова он дал разъяснения на своей странице в Facebook, что он имел в виду делая такое заявление в интервью «Der Spiegel».

«Про братьев. Уже не в первый раз вижу как мои слова пытаются вырвать из контекста, перекрутить и вывернуть нужной злопыхателям стороной. В основном этим занимаются российские СМИ, но есть и украинские, льющие воду на мельницу врага, цель у которого одна: разобщить, рассорить, стравить. Я не буду ссылаться на трудности перевода, а лишь повторю и расширю свою мысль из того интервью немецкому изданию», – пишет режиссер.

Олег Сенцов подчеркивает, что в нем «нет ни капли украинской крови, если рассматривать вопрос происхождения». Но он – гражданин Украины, рожденный на ее земле, как и многий из украинцев, осознавший причастность и ответственность за свою страну, там, на Майдане и принимавший активное участие в борьбе за настоящую независимость своей Родины.

«Я горд называть себя украинцем и быть часть новой украинской нации, не формирующейся исключительно по национальному признаку, а объединяющейся прежде всего общей системой ценностей. В этом и есть наше главное и глубинное отличие от современных россиян, состоящих, кстати, не из одних только русских, которые начали развиваться, а точнее деградировать в совершенно другую сторону», – отметил Сенцов.

Главный разлом произошел в 2014 году и привел к войне, в которой мы защищаем свою страну и свой выбор жить так, как мы хотим. Жители Мордора искренне не понимают украинцев и считают, что они возвращают их на путь истинный, ведущий в топкое болото, в котором Россия гниет уже давно. А методы такого вот принуждению к дружбе у них одни и те же, еще с советских времен: танки, снаряды и штыки.

Про братьев. Уже не в первый раз вижу как мои слова пытаются вырвать из контекста, перекрутить и вывернуть нужной… Geplaatst door Oleg Sentsov op Zaterdag 19 oktober 2019

«Как по мне, странно отрицать родственное происхождение украинского и русского народов, как и пытаться выстроить украинскую нацию по чистоте крови или не замечать, что мы все разные и объединены прежде всего любовью к Украине», – подчеркивает Сенцов.

«Когда Каин убил Авеля, он не перестал считаться его братом, но он стал при этом убийцей. А это по-важнее любых споров о родственных корнях», – подытожил он.