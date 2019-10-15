Конфликт Элладской церкви и Московского патриархата. Что стоит за признанием автокефалии ПЦУ?

О том, что греки, скорее всего, признают ПЦУ, в Кремле было известно раньше, чем где-либо.

Архиерейский собор Элладской православной церкви принял решение о признании Православной церкви Украины. Это первое признание ПЦУ со стороны поместной православной церкви с момента получения Томоса от автокефалии, пишет Екатерина Щеткина на страницах издания «Деловая Столица».

«Вернее, это второе признание – первым был сам Томос, полученный от Вселенского патриарха. Таким образом, ПЦУ признана в данный момент двумя поместными церквями – Константинопольской и Элладской. Надо думать, тем, кто будет принимать подобное решение следующим, теперь будет легче, и дело с признанием пойдет быстрее», – пишет журналист.

О том, что на Архиерейском соборе епископы будут принимать решение по ПЦУ, было известно заранее – еще летом Синод епископов ЭПЦ предложил признать, что Киевская церковь никогда не выходила из состава Константинопольской, а также подтвердить законное право Вселенского патриарха предоставлять автокефалию.

«Что до ПЦУ непосредственно, то вопрос о признании Синод оставил на рассмотрение лично главы ЭПЦ архиепископа Иеронима. Предполагалось, что его мнение на сей счет будет озвучено перед Архиерейским собором», – отмечает Щеткина.

Подготовка к собору и сам собор, по всей видимости, проходили нелегко. Во всяком случае, в нашем эфире то и дело мелькали какие-то тревожные сообщения. К примеру, архиепископ Иероним встретился с митрополитом Иларионом, главой Отдела внешних церковных связей МП, и они очень хорошо поговорили о «единстве церкви» (улыбчивые фоточки прилагаются).

«За пару дней до Собора начали расползаться слухи, что программа Собора уже известна, и украинского вопроса в ней нет. Тем не менее, Моспатриархат послал в Афины свой «десант» – просвещать греческих епископов на счет «гонений на каноническую церковь в Украине». «Православные активисты» раздавали всем желающим (и не желающим) брошюрки от Союза православных журналистов, спонсируемого известным олигархом Вадимом Новинским с красочным описанием «гонений», – подчеркивает Щеткина.

Активистам, впрочем, оказались не рады. Тут они и правда оказались «гонимы» – очевидцы утверждают, что кое-кто из греческих епископов не проявил ни терпимости, ни сдержанности на язык, чтобы выразить свое отношение к пропаганде такого рода и к самому Моспатриархату.

«Раздражение Москвой – ее методами и политикой – оказалось сильным аргументом в пользу признания украинской автокефалии. «Проморгав» Томос, ведомство митрополита Илариона Алфеева судорожно пытается выстроить некий «план Б», при котором ПЦУ «никто не признает» и она «останется маргинальной структурой», – отмечает Щеткина.

С этой целью МП и союзное дипломатическое ведомство РФ буквально бомбит поместные церкви – главным образом, древние патриархаты, поскольку их мнение остается весьма авторитетным для всей церкви – с тем, чтобы они хотя бы не спешили с решением «украинского вопроса», если уж прямо и жестко отказать Вселенскому патриарху не комильфо. Однако, судя по всему, делается это со слоновьей грацией – в древних патриархатах раздражение Москвой еще никогда не было таким очевидным.

«Пикантная подробность: о том, что греки, скорее всего, признают ПЦУ, в Кремле было известно раньше, чем где-либо (за исключением, может быть, Афин). Вывод о том, что признание неизбежно, можно было сделать по минорной валдайской речи министра иностранных дел РФ Лаврова», – подчеркивает Щеткина.

Министр объявил всемирное православие битой картой и предложил переориентироваться на Ватикан. А буквально накануне Собора проговорился Сергей Степашин, бывший глава правительства РФ и высокопоставленный ФСБ-шник, а нынче президент Императорского палестинского общества, которое обеспечивает российские интересы на православном Востоке. Степашин открытым текстом сообщил о том, что Элладская церковь собирается признать ПЦУ.

«И светские, и церковные московские дипломаты в Греции потерпели серьезное поражение. И не стоит расслабляться: они, уж наверное, это так не оставят. И даже если РПЦ «переориентируется» на Ватикан (интересно, как это у них получится – с такой антикатолической оппозицией внутри церкви), она не простит православным собратьям такого «вероломства». Так что, откупоривая шампанское, держите ногу в стремени», – отмечает Щеткина.

Язык документа, принятого ЭПЦ, как было отмечено экспертами, весьма витиеват, но сути это не меняет. Епископы подтвердили положения документа, принятого ранее Синодом: Вселенский патриарх имел полное право дать автокефалию, а вопрос о признании ПЦУ – в компетенции архиепископа Иеронима.

«Тут же, в коммюнике, довольно подробно представлена позиция архиепископа Иеронима: с его точки зрения, нет никаких причин этого не делать, раз процесс предоставления автокефалии совершенно законный .Кроме того, отмечает архиепископ, это поспособствует укреплению отношений между церквями Украины и России. Можете относиться к этому как к тончайшему греческому стебу», – отмечает Щеткина.

«За» проголосовало подавляющее большинство епископов ЭПЦ. Раздавались отдельные голоса в пользу отсрочки принятия решения. Но принципиально против признания канонической автокефалии ПЦУ не выступал никто.

«По информации, которой делятся греческие коллеги со ссылкой на свои источники, уже в ближайшее время архиепископ Иероним будет поминать имя предстоятеля ПЦУ митрополита Киевского Епифания во время богослужения», – подчеркивает Щеткина.

Что же до рукоположений украинских епископов, истинность которых яростно оспаривается Моспатриархатом, то с точки зрения епископов греческих, это «внутреннее дело ПЦУ». И то сказать – чего это греческие епископы должны разбираться с тем, кто, как и кем рукоположен в другой церкви? Есть в ПЦУ свое начальство – пускай разбирается. А если само не справится – есть высшая инстанция, Вселенский патриарх.

«Признание со стороны Элладской церкви – следующая после Томоса большая победа ПЦУ на внешнеправославной арене. Эксперты и просто любопытствующие уже гадают, кто следующий – румыны? грузины? а может быть, Кипр? Если бы игорный бизнес был легальным, можно было бы делать ставки», – отмечает Щеткина.

Также обсуждается вопрос о том, возобновится ли процесс переходов приходов из УПЦ МП в ПЦУ теперь, когда с признанием «процесс пошел». Это, конечно, тревожный вопрос для Московского патриархата. Но, пожалуй, это Москву сейчас волнует меньше, чем сам факт поражения и то, что ее влияние в православном мире, как показывает практика, вовсе не так велико, как там хотели думать.

«Впрочем, подсчитывать перемоги и гадать, «кто следующий» не более чем азартная игра. Признание будет – рано или поздно, неважно, когда именно и в какой последовательности, было бы что и кого признавать. По-настоящему судьба украинской церкви мало зависит от поместных собратьев (если вообще зависит от них хоть сколько-нибудь). Она зависит только от нас», – подытожила Щеткина.