Подозрение животворящее экс-регионалу. Сумеет ли генпрокурор раскрутить громкое дело?

Экс-регионал и оппоблоковец Дмитрий Святаш может сбежать из Украины. Генпрокурору Рябошапке, предлагают ты определись уже с мерой пресечения для этого «массовика-затейника».

Экс-депутат подозревается в крупных финансовых махинациях, которые позволили ему и его подельникам распилить значительные средства полученные в рамках «выигранных» тендеров. Но в настоящее время лишенный прежней неприкосновенности и имея офшорные счета Святош запросто может податься в бега, пишет на страницах издания «Петр и Мазепа» журналист Томми Вайсо. Впрочем, персонаж наш весьма примечательный и детали его биографии содержат весьма любопытные и удивительные моменты…

«Пацан к успеху шел – не фартануло»

8 октября 2019 года прокуратура Киева сообщила о подозрении в совершении преступления регионалу (позже – оппоблоковцу) Дмитрию Святашу. Это кандидат-лузер по 170 мажоритарному округу Харькова, который на выборах этим летом таки проиграл ноунейму от ассорти-партии «Слуга народа». До того он был народным депутатом от харьковчан целых пять созывов Верховной Рады подряд.

«Сложно сказать, чем он заслужил такое доверие харьковчан. Может быть, вкусной гречкой, которая закупалась на кредитные средства банков, выданные контролируемой Святашем группе компаний «АИС». Те, которые потом выводились через фиктивные предприятия и оседали на офшорных кипрских счетах горе-кандидата», – пишет журналист.

Или, может, поддержкой спортивных клубов бойцовских единоборств «Пересвет» для детсадов и школ, которые финансировались за деньги распиленных Святашем государственных тендеров. Кстати, позже детям-воспитанникам этих спортклубов тщательно промывали мозги, давали в руки деньги и превращали в «титушек» для регионаловских «шабашей».

«Так или иначе, благодаря избирателям Зеленского и «Слуги народа» этот «розбійник», который давно должен был «вийти звідси», теперь не сможет спрятаться за депутатской неприкосновенностью. Точнее, вскоре не сможет: ведь пока что, несмотря на бравурные заявления зе-депутатов, это изменение так и недоголосовали», – отмечает Томми Вайсо.

По сути уголовных дел, в которых Дмитрий Святаш уже фигурирует в качестве подозреваемого, – в период с 2008 по 2018 год он организовал сговор с топ-менеджерами группы компаний «АИС». В результате этой сделки группа получила ряд кредитов от «Укрсиббанка» на сумму 1,1 млрд грн и через подставные юридические лица вывела их на свои офшорные счета.

«Чтобы вы могли понимать масштаб гешефта – это приблизительно пятая часть годового бюджетного обеспечения обороны Украины от российской агрессии», – подчеркивает Томми Вайсо.

Статья, которая инкриминируется Дмитрию Святашу – это ч.4 ст.190 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах). Кроме того, еще стоит вашего внимания ч.3 ст.27 ч. 3 ст. 358 УК Украины (подделка официального документа, который выдается предприятием, учреждением, организацией, и который предоставляет права или освобождает от обязательств, с целью использования их как фальсификатором, так и другими лицами, по предварительному сговору группой лиц).

«Кроме Святаша, о подозрении было сообщено генеральному директору корпорации «АИС», а также топ-менеджерам ПП «Импульс-В» (директору и основателю). Им светит обвинение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 УК Украины, а именно в пособничестве в завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничестве), совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах. Какие интересные и добрые люди подобрались, вы только посмотрите», – подчеркивает Томми Вайсо.

Как были украдены деньги

Недавно назначенный Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уже ощутил на себе воздействие украденных Святашем денег. 2 сентября под ГПУ прошел митинг якобы «сотрудников АИС», которые требовали увольнения первого заместителя прокурора Киева Павла Коненко, который когда-то подписал подозрение сообщнику Святаша – Василию Полякову.

«Запахло заказными мероприятиями с массовкой и чучелами. За неосторожность неудачливого любителя митингов успел пнуть даже ленивый, то есть народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский. Не так давно он опубликовал доказательства, указывающие на то, что Святаш имел отношение к финансированию и организации шапито против Зеленского под «1+1», против Рябошапки и Коненко под стенами Генеральной прокуратуры», – отмечает Томми Вайсо.

В общем, гулять так гулять. Но, несмотря на такие обстоятельства, понятного и прямолинейного решения проблема Святаша пока что не дождалась. По крайней мере, пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила, что прокуроры еще определяются с мерой пресечения нашему массовику-затейнику.

«Это несмотря на то, что схемы Святаша описаны уже по несколько раз за последние шесть лет. Что же, давайте помогать киевской прокуратуре и еще разок освежим данные насчет махинаций Дмитрия Святаша. Поехали», – подчеркивает Томми Вайсо.

Еще в ноябре 2013 года звезда украинской расследовательской журналистики Леся Иванова («Наші гроші»), которая является и автором резонансного «Свинарчуки-Гейта», кратко рассказывала об «офшорных лишениях» Святаша.

«По данным Леси, уже тогда в «Віснику державних закупівель» появились данные о тендерах, которые выигрывали 17 фирм, связанных с «АІС». Из них 15 региональных представительств, а также «АІС АЗЧ Маркет» и «АІС-Сітроен-Центр». Вместе, по подсчетам «Наших грошей», соратники Святаша «натендерили» как минимум 366 млн грн, которые осели в офшорах. Например, на счетах американской компании «Девелопмент Макс ЛЛС» с пропиской в штате Делавэр (США)», – отмечает Томми Вайсо.

Примечание редактора. Делавэр вообще часто считается офшорной столицей вселенной. Это если серьезные данные искать, а не по 3 килобакса на счету вылавливать, конечно.

«3 сентября 2010 года активы были переведены компании, зарегистрированной в Панаме. Например, «Навитрон Прожектс Корп» (Navitron Projects Corp.), под «крыло» которого перешли «АІС-Сітроен-Центр» и «АІС-Донецьк», а с весны 2012 года – одна за одной и остальные пятнадцать замеченных на государственных тендерах фирм «АИСа», – подчеркивает Томми Вайсо.

Номинальный контроль над этими компаниями через «прокладки» в то время удерживали Стан Горин и Эрик Ванагельс: те самые латыши, которые «продавали» «вышку Бойко», что доказывает неразрывную связь Святаша с руководством Партии регионов, а потом и «ОПЗЖ».

«В первой половине 2013 года Святаш перерегистрировал свои активы уже на кипрские офшорные структуры, а именно на «Радолин Трейдинг Лимитед» (Radolin Trading Limited), владельцем которой является «Фониариум Холдингс Лимитед» (Foniarium Holdings Limited). Обе компании, согласно украинским реестрам, формально контролируются подставным лицом – Марией Чатзиантона (Maria Chatziantona, родившаяся 24 октября 1983. Проживает по адресу: Кипр, 4154, Лимасол, Като Полемеди, 24)», – отмечает Томми Вайсо.

Согласно данным сервиса YouControl, эта же дамочка входит в состав основателей или конечных бенефициаров еще как минимум 52 юридических лиц, которые являются частью сети Святаша – «АИС».

«Таким образом, довольно легко допустить, что формальный конечный бенефициарный владелец многих компаний, входящих в орбиту Святаша, – Мария Чатзиантона – является сотрудницей компании «Oxford Tax Solutions». Этой фирмой управляют Деметрис Ахиллеос, руководитель юридического департамента, в этом году засветившегося в паре российских мошеннических скандалов, а также Атос Футтис (Athos Fouttis), управляющий партнер «Oxford Management Limited» (еще одной из десятков офшорных компаний в этом бизнесе)», – подчеркивает Томми Вайсо.

Атос Футтис прекрасно ориентируется в украинских реалиях и даже приезжал в апреле 2016 года в Одессу. Там он выступал на частном семинаре с докладом «Компании ОАЭ как инструмент международного торгового планирования».

Пойди в «Оксфорд» – там тебя плохому научат

«Как уже упоминалось, Святаш просидел в парламенте целых пять созывов. Все это время он отрицал факт контроля над группой компаний «АИС» и спокойно получал скромную депутатскую зарплату», – отмечает Томми Вайсо.

В то же время, его декларация «перед увольнением», которая была подана в НАПК, когда уже стало понятно, что старожил пролетает с депутатской неприкосновенностью – это просто «золотой Клондайк» и «пещера Алладина» в одном флаконе.

«Святаш задекларировал почти 1,5 тысячи квадратных метров недвижимости, 11 брендовых часов, 4 автомобиля (два из которых, правда, арендованы у компании ТОВ «НД-Украина», в состав основателей которой входит офшорная компания, контролируемая Святашем. То есть он взял авто в аренду у самого себя, что уже является преступлением). Миллионные сбережения в разных валютах Святаша и еще большие долги банкам и компаниям (почти 30 млн грн экс-нардеп задолжал ТОВ «Українська металургійна компанія») показывают, что жить наш герой привык на широкую ногу», – подчеркивает Томми Вайсо.

Конечно же, есть и некоторые вещи, «забытые» при составлении декларации. Например, приобретенная в 2015 году меблированная квартира в Париже. Площадь скромная, всего-то 154 кв. метра, локация так себе – рядом с Эйфелевой башней (адрес 29 Avenue Charles Floquet, Париж, Франция). Сущая мелочь.

«Очевидно, что все эти огромные средства и драгоценные приобретения невозможно было провести без офшорных компаний и бизнеса, зарегистрированного на жену данного человека. И именно это должно всерьез беспокоить прокуратуру Киева, которая все еще колеблется с избранием меры пресечения», – отмечает Томми Вайсо.

В подтверждение этих слов есть огромное количество фактов, демонстрирующих настоящее сотрудничество мошенников с компанией «Oxford Tax Solutions», уже упомянутой выше. Только три месяца назад кипрская офшорка, возглавляемая тем самым Димитрисом Ахиллеосом, помогла вывести около 300 млн рублей производителю канцелярских товаров Erich Krause, якобы в процессе оплаты услуг съемок рекламного ролика. А уже упомянутая выше сотрудница «Oxford Tax Solutions» Мария Чатзиантона, по данным открытых реестров, еще совсем недавно входила в список лиц, связанных с российским банком «Возрождение».

«Ее фамилия появилась в списке связанных лиц, скорее всего, еще тогда, когда в сентябре 2017 года банк «Возрождение» после покупки был присоединен к Промсвязьбанку братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых. Те быстренько вымыли капитал банка, под давлением ЦБ РФ продали его группе «ВТБ» и уехали из России, получив статус резидентов Кипра уже в феврале этого года», – подчеркивает Томми Вайсо.

Уже в сентябре стало известно, что московский Басманный суд заочно арестовал обоих братьев. Но вот с Кипра их уже без Бетмэна не достанешь, так что денежки тю-тю.

«Такая же схема была применена и по отношению к российскому предприятию «Тольяттиазот». Его прибыли выводились точно так же, через кипрские офшорные компании, управление которыми осуществляли «Oxford Tax Solutions» (а именно через компанию Corpag Services (Cyprus) Ltd, зарегистрированную по тому же адресу). Правда, в этом конкретном случае российский суд пресек такую деятельность. А вот разрушенному руками Святаша Кременчугскому автосборочному заводу, который кормил тысячи семей кременчужан, так не повезло. Так и не нашлось украинского суда, который прекратил бы этот бардак», – отмечает Томми Вайсо.

Беги, Рябошапка, беги

Все вышесказанное указывает лишь на одну возможность избежать «кусания локтей» после того как Святаш сбежит из Украины вместе с более чем миллиардом украденных и выведенных гривен. Киевская прокуратура должна срочно определиться с мерой пресечения и хотя бы назначить залог, соответствующий сумме убытков. Хотя бы 400 миллионов гривень, если по-хорошему.

«Ведь, как вы сами видите по анализу финансового благополучия Святаша, быстро сбежать он сможет без проблем. Не исключено, что у этого кадра уже есть паспорт того же Кипра, или же другой страны, по которому он и покинет Украину», – подчеркивает Томми Вайсо.

«Надо спешить. Ведь весна давно прошла, а сажать так и не начали», – подытожил он.