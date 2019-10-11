Президентский пресс-марафон. Что осталось за кадром?

Что интересного не попало в камеры трансляции 14-часовой пресс-конференции президента Украины. Журналисты, которые там были и все видели – делятся своими впечатлениями.

Обычно во время событий типа вчерашнего пресс-марафона Владимира Зеленского много интересных событий остается за кадром трансляции. Чтобы заполнить этот пробел, пишет на страницах «Depo.Власть» журналист Антон Коломойцев, журналисты издания делятся с читателями своими наблюдениями и впечатлениями от 14-часовой пресс-конференции президента.

Что такое Kyiv Food Market

Здание, в котором Зеленский принимал журналистов, ранее было цехом завода Арсенал. Расположено в самом центре, буквально в ста метрах от метро «Арсенальная». Сейчас эту часть бывшего завода арендуют двое предпринимателей Алекс Купер и Михаил Бейлин, которые превратили старый цех в так называемый фудкорт – современное заведение общественного питания в стиле традиционного рынка.

Фото с место событий. Фото с место событий. Фото с место событий. Фото с место событий. Фото с место событий. Фото с место событий. Фото с место событий. Фото с место событий. Фото с место событий. Фото с место событий. Пред 1 из 10 След

Это похоже одновременно на старинное торговое место где-то во Флоренции. И в то же время напоминает павильон Октобер-феста. Особенно второй этаж маркета – здесь длинные деревянные столы, кажется, ждут, когда красивая официантка с баварским корсетом под пышным бюстом обрушит на них охапку тяжелых кружек.

По замыслу авторов, это такой своеобразный фастфуд, но не только с традиционными быстрыми бургерами и пиццей, а и с меню дорогих ресторанов. В расположенных по периметру первого этажа скамейках можно удовлетвориться одновременно и борщом с варениками, и устрицами с тайской лапшой.

Перед стартом марафона у входа в заведение собралось несколько активистов с плакатами и листовками, которые пытались привлечь внимание не столько президента, сколько журналистов. Но журналистов, операторов и фотокоров, которые ждали президента, было, кажется больше.

Пока журналисты и активисты ждали Зеленского возле центрального входа, его машина и машина сопровождения внезапно подъехали к дверям. Большинство активистов, журналистов, операторов и фотокоров просто не успели среагировать и президент без лишних преград направился внутрь.

Марафон с перекурами

Это место – вполне в духе Зеленского: как только мы попали внутрь, возникло ощущение дежавю. Где-то мы уже видели и этот шум, и давку, и даже лица официантов показались знакомыми. Ведь именно такой была атмосфера в предвыборном штабе кандидата Зе в КВЦ Парковый под вертолетной площадкой, и на первом публичном съезде «Слуги народа» в киевском ботаническом саду. Только меню немного изменилось: вместо привычной шаурмы – круассаны, бургеры и пицца.

Надо отметить, что в этот раз журналистам было значительно комфортнее. В сравнении со, скажем, тесными залами Паркового, где заседали предвыборные штабы, здесь было больше места и доступ к телу проходил не в спонтанном режиме, а по определенному регламенту. Благодаря этому были почти исключены разборки между журналистами, операторами и фотографами.

Вчерашний марафон показал, что Владимир Зеленский по-прежнему любит толкотню и прелести закулисных тусовок. И ему гораздо комфортнее общаться, если фоном беседы является базарный шум и лязг тарелок. Заметно, что его радуют всплески неожиданной активности людей на первом этаже, которых, отметим, было несколько во время марафона. Он с удовольствием откликался на провокационные выкрики и вступал в парадоксальные дискуссии с сорвиголовами.

Если людям «снизу» удавалось из истерики выйти на понятное изложение своей проблемы, Зеленский выслушивал и иногда даже отправлял своих помощников разбираться в ситуации уже более конкретно. Такие дилоги служили для него своего рода способом разрядки и отдыха – после каждого из них он возвращался за стол улыбающимся и более свежим.

«Подзаряжался» Зеленский и во время перерывов между сетами – вместе с охраной, пресс-секретарем и помощниками президент Украины на 5-10 минут покидал зону конференции, выходя в боковое помещение. Это было отдельное крыло здания с лестницей к отдельному выходу. По этому ходу к президенту приходили посетители, с которыми он общался в перерывах и решал, как объявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, «государственные дела». И тем же путем визитеры исчезали.

Одним из таких был и таинственно небритый глава президентского Офиса Андрей Богдан. Но, в отличие от других собеседников Зеленского, Богдан решил продемонстрировать себя публике, пройдя по второму этажу рынка к другой лестнице. Это вызвало небывалый ажиотаж среди журналистов, которые попытались было увязаться за президентским офис-менеджером. Но в намерения последнего общение с «фанатами» не входило – своим появлением он хотел, кажется, только подразнить и потроллить «журналюг».

А еще среди посетителей были медики, которые с помощью лекарств поддерживали голосовые связки Зеленского в состоянии, пригодном к разговорам – ведь известно, что горло является его слабым местом и требует особого внимания во время подобных ток-марафонов.

Эмоциональный Зеленский

Владимир Зеленский традиционно не очень скрывает свои эмоции – его лицо часто воспроизводит реакцию президента на те или иные события. Иногда это, конечно, актерская игра профессионального лицедея. А иногда – нескрываемая радость или, наоборот, грусть.

Некоторые вопросы, как, например, о легализации марихуаны, заметно было, вызывали у него возбуждение и любопытство. Он отвечал восторженно и более-менее конкретно.

Те, кто имел силы досмотреть марафон до конца, имели возможность увидеть очень утомленного президента с несвязной речью, пустыми глазами и ничего не значащими словами. Что аж хотелось пожалеть его и прекратить это издевательство.

Но порой у него как будто открывалось второе (третье, пятое) дыхание и он с новыми силами начинал отбиваться от очередного журналиста, который пришел сюда уже не столько чтобы по восьмому кругу услышать одно и то же, сколько получить свою порцию тщеславного самоутверждения.

Все это продолжалось 14 часов. Зеленский побил рекорд Лукашенко (белорусский президент общался со СМИ 7 часов 21 минуту). И теперь может быть счастлив: он перебил информационную повестку и снял напряжение в обществе, а также точно сыграл в плюс собственным рейтингам.