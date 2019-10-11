Президент на своей волне. Цена капитуляции для Украины

Муждабаем подчеркивает, что ему искренне жаль всех, в то числе – и Владимира, и самого себя, и крымских татар, и украинцев, и Украину.

В ответ на многочисленные просьбы прокомментировать президентский марафон Владимирка Зеленского с прессой, заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала «ATR» журналист Айдер Муждабаев отвечал отказом. Единственный свой комментарий на эту тему журналист разместил на своей странице в Facebook.

«Мне кажется, вчера я немного понял Владимира. Он добрый, хороший человек, почти мой ровесник. Я был бы не против иметь такого товарища. Он не предатель, не подлец, он с чувствами и переживаниями, с человеческими реакциями. Не чинуша, не высокомерный и не говно. Дружить, болтать, выпивать с ним мне было бы интересно. В мирное время», – пишет журналист.

И если бы Муждабаев имел возможность иметь такого друга, как и взаимно, – Муждабаев бы не радовался его походу в президенты Украины. Он бы его как мог от этого отговаривал, говорил, что «только через мой труп», именно как друг отговаривает хорошего человека от смертельного трюка на кураже. И корил бы самого себя последними словами, если бы ему это не удалось.

«Владимир ввязался в бой, в котором он не может стать победителем. Это не спектакль, не рестлинг – это фулл файтинг. Перепутана арена. Выходя против зверей-бойцов, не понаслышке знакомых с кровью, с веточкой мира, ты должен понимать, чем это закончится. Нет, не так. Понимая, чем закончится, на фулл файтинг с веточкой не выходят. Это самоубийство без вариантов», – отмечает Муждабаев.

Жаль, что у Владимира не оказалось такого друга, как Айдер Муждабаев, кто его действительно любит и любит его страну. Быть «президентом мира» в стране, на которую напал самый страшный и жестокий враг на планете, физически невозможно. Это не из разряда даже фантастики. Это фильм ужасов, гарантированная погибель, снаружи или внутри. Эта роль, которую невозможно сыграть без трагического финала. Эта пьеса запрограммирована на смерть.

«Я не про смерть физическую, хотя она при нынешних обстоятельствах для каждого из нас вероятна. Я про смерть каких-либо мирных планов, иллюзий, и вместе с ними – весьма возможно – страны», – подчеркивает Муждабаев.

Риск такого исхода огромен. Путин – безжалостный матерый охотник, он такого к себе подхода не простит. «Президент мира» в Украине для него – всего лишь релевантная жертва, шанс на решающий бросок. Он кинется на Украину: по мнению Муждабаева, – это просто без вариантов. Акулы чувствуют запах крови мирных купальщиков, и последние могут при этом веселиться, нырять, даже играть с акулой, не понимая, что приговорены.

«Нет, я не буду ржать и троллить, и хайповать, хотя поводы найти можно. Ни сейчас, ни потом не буду. Все предельно серьезно. Понадобится любая помощь для Украины и ее президента в делах полезных – я готов помогать. Но честно признаюсь, что в результат не верю. Болеть за нетренированного хорошего человека на ринге можно, но искренне верить в то, что это поможет ему выйти с победой – нет, это для меня слишком, я не ребенок, не инфантил», – отмечает Муждабаев.

Муждабаев хочет закончить тем, с чего начал: ему всех нас жаль. Впереди война, к которой надо всерьез готовиться. Муждабаев это понимаю, и буду. И Зеленскрому советует, хотя он не услышит предупреждения, а если услышит, то не воспримет, судя по всему. Очевидно, что он сейчас на своей волне. А когда эта волна бессильно разобьется о скалы, может быть сильно поздно. Нам всем будет тяжело. Найдите слово тяжелее, чем тяжело, – Муждабаев его нашел, но писать не стану.

Многие просили комментарий про президентский марафон с прессой. Я отказался. Комментарий мой, единственный, тут. Мне… Geplaatst door Ayder İzzet-oğlu Muzhdabaev op Donderdag 10 oktober 2019

«Комментировать отдельно ответ Владимира на вопрос о Крымскотатарской автономии в составе Украины, вопрос жизни и смерти для моего народа, заданный умной, искренней, нежной Гульсум Халиловой, я не вижу смысла. «За все хорошее, против всего плохого» – не принимается, это зеро, а понимания, увы, нет. Теперь что будет, то будет, разве у крымских татар есть какой-то выбор? Потеряно все, и за спиной море, мы не можем мечтать о мире, который невозможен, наш опыт подсказывает одно. И мы не можем сдаваться, это не вариант», – подчеркивает Муждабаев.

«Для меня все это печально. Все, что сейчас написано, о чем я сейчас думаю, абсолютно все», – подытожил он.