«Великая Венгрия» отменяется? У украинцев забирают венгерские паспорта в Закарпатье

Сообщения Москаля о «массовом» лишении украинских граждан полученного ими противозаконным образом гражданства Венгрии кажутся несколько фантастическими. Но создание «Закарпатской народной республики», если судить по сегодняшней политике выдачи венгерских паспортов гражданам Украины, пока не планируется.

Власти Венгрии якобы вынуждены забирать обратно паспорта, которые «раздавали» жителям Закарпатья, поскольку их получали не этнические венгры, а украинцы с липовыми документами, которые даже не умеют говорить на венгерском языке. По крайней мере, такую информацию распространил экс-председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль, пишет на страницах «Depo.Весь мир» журналист Тарас Паньо.

«Который утверждает, что очень много венгерских паспортов получили люди, которые подтвердили свое этническое происхождение с помощью заведомо подложных справок из государственных архивов. А теперь якобы венгерская полиция отлавливает подобных лиц и, убедившись в их неспособности пользоваться венгерским языком, немедленно лишает гражданства», – пишет журналист.

Проверить это утверждение достаточно проблематично. Несмотря на сенсационное заявление, о каких-то «полицейских рейдах» ни региональные СМИ, ни жители Закарпатья не слышали. Но тот факт, что венгерские пограничники могут создать массу проблем людям, которые демонстрируют им венгерский паспорт, но по-венгерски не говорят ни слова, — на Закарпатье общеизвестный.

«Наконец, несколько месяцев назад в городе Ниредьгаза был суд относительно фальсификации документов для получения гражданства Венгрии, связанный именно с фиктивными архивными справками и переклеенными фото на ведомостях для сдачи экзаменов по венгерскому языку. Суд признал виновными 51 украинца, 12 лиц были осуждены к условным приговорам от двух до десяти лет, а еще 39 украинцев оштрафованы на 50 тысяч форинтов каждый», – отмечает Паньо.

Желание Орбана создать «Великую Венгрию», которое дало толчок массовой раздаче паспортов вскоре после его прихода к власти, разбилось о серый быт, и теперь получить венгерский паспорт стало заметно сложнее, чем четыре-пять лет назад. Причин для этого, кажется, немало.

«И возмущение официального Киева после публикации видеоматериалов о раздаче паспортов в венгерском консульстве, и следующий скандал с взаимной высылкой дипломатов — это только одна из них. Возможно, даже не самая главная», – подчеркивает Паньо.

Существенно большее влияние на решение официального Будапешта могла иметь негативная реакция со стороны ЕС на тот факт, что части новых владельцев «паспорта для заграничных венгров» Будапешт выдавал еще и заграничный венгерский паспорт, то есть приравнивал этих людей к гражданам ЕС с возможностью ехать в любую европейскую страну. Более того, претендовать на все льготы, предусмотренные для граждан ЕС.

«В результате щедрая раздача паспортов в последние три-четыре года заметно уменьшилась, не в последнюю очередь еще и из-за снижения спроса, потому что «паспорт для заграничных венгров» дает не так уж много льгот по сравнению с украинской биометрией, чтобы ради него учить венгерский или идти на какие-то противозаконные – и недешевые – махинации. Поэтому подозрения, что «Орбан готовит на Закарпатье свою ЗНР», кажется, на данный момент не имеют под собой существенных оснований», – отмечает Паньо.

А речь украинского экс-чиновника вызывает сразу несколько вопросов. Конечно, Москаль перед своим губернаторским титулом недавно получил существенную приставку «экс», поэтому за состояние дел на Закарпатье он не отвечает. Но подавляющее большинство липовых архивных справок о венгерском происхождении украинские граждане, по крайней мере те, которые живут на Закарпатье, получали от государственных нотариусов именно по месту жительства.

«А Геннадий Геннадиевич в то время был не последним человеком в регионе и мог бы, наверное, как-то на это положение дел повлиять. Но делать этого не стал. В любом случае, сильно радоваться «тотальной коррумпированности» Украины, благодаря которой венгры «сначала раздавали, а теперь забирают паспорта», человеку, на протяжении десятков лет занимавшему важные должности в государственной исполнительной вертикали, видимо, как-то не очень подобает», – подчеркивает Паньо.

Другой момент, который режет глаз, со слов Москаля, — это видимое злорадство относительно судьбы тех, кто получил венгерское гражданство, но рискует не сохранить, ибо «выучить венгерский, поверьте мне, почти невозможно. Это надо делать с детства. Это самый трудный язык в Европе».

«Насильно удержать граждан Украины дома, пользуясь их незнанием других языков или еще какими-то техническими моментами, на самом деле, невозможно. Пока на родине не будет адекватных рабочих мест с адекватной оплатой, хоть с «картой поляка», хоть и с неполноценным паспортом «заграничного венгра», а хоть и с обычным биометрическим паспортом украинцы будут ехать на заработки», – отмечает Паньо.

И часть из них, причем наиболее энергичная и социально адаптивная, будет искать способы остаться в Европе на постоянное проживание и вывезти туда свои семьи. И помешать этому можно и нужно путем развития экономики и увеличения доходов украинских граждан, а не с помощью злорадства относительно сложностей венгерского языка.