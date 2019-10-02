Плохая коммуникация: почему о капитуляции узнали из сообщения ТАСС?

Вчера в Минске состоялось подписание «формулы Штайнмаера», Украина узнала об этом из российских масс-медиа. Несколько часов после этого страна жила с этой новостью не зная верить в нее или нет, пишет на своей странице в Facebook журналист Кристина Бердынских.

«С коммуникацией у президента, конечно, беда», – пишет журналист.

О подписании формулы Штайнмайера в Украине узнали из сообщений российских информационных агентств, в первую очередь «ТАСС». Несколько часов страна жила с этой новостью, не зная верить ей или нет.

«И скорее ей не верят, чем верят. Ведь, к счастью, в Украине многие уже научились не доверять российским пропагандистским СМИ или хотя бы сомневаться в достоверности информации», – отмечает Бердынских.

В 18.00 был анонс срочного брифинга президента. Сам брифинг запланировали провести в 19.00.

«За этот час все начинают догадываться, что российские СМИ на этот раз, видимо, не соврали. Но люди все равно сомневаются, брифинг без темы», – подчеркивает Бердынских.

«Выходит пресс-секретарь, президент шутит, мол, не толкает ли она никого? Это вообще не смешно! Когда журналисты неделю пишут коллективные письма, заявляя о том, что физически отталкивать журналистов пресс-секретарю недопустимо, вместо извинений – приколы», – добавила она.

Поведение пресс-секретаря даже на этой пресс-конференции – катастрофа. Что означают слова: задавайте вопросы по теме? А какой была тема? Где об этом почитать? Да и сколько уточняющих вопросов могли задать журналисты? Три?

«За 10−15 минут брифинга президент мало что объяснил по той самой теме.

», – отмечает Бердынских.

Возникает вопрос, неужели на Банковой думают, что «общество должно просто поверить, что все будет хорошо?».

При этом, мы, журналисты, должны простым языком объяснить обществу, что означает «формула Штайнмайера», не услышав подробных объяснений от первого лица.

Что можно было сделать?

– Догадаться, что русские сразу же сольют информацию в СМИ, не ждать их и выпустить срочную новость с комментариями. Или новости о встрече в Нормандском формате тоже на «ТАСС» теперь искать?

– На брифинге четко перечислить те самые «красные линии», которые Украина никогда не переступит. Их же уже называл Вадим Пристайко на брифинге «YES», это не секрет (забрать его шпаргалку и повторить).

– Объяснить все этапы процесса. Ведь до применения «формулы Штайнмайера» может пройти множество лет.

С коммуникацией у президента, конечно, беда. О подписании формулы Штайнмайера в Украине узнали из российского ТАСС…. Geplaatst door Kristina Berdynskykh op Dinsdag 1 oktober 2019

«Объясните людям, что будет до внедрения «формулы». О безопасности в первую очередь (да, об этом же уже тоже говорили, но повторите снова и снова. Читатели и зрители не засыпают и не просыпаются с мыслями об этой «формуле»). Вы же хотите, чтобы общество это как-то приняло? Объясняйте снова и снова», – отмечает Бердынских.

В Нью-Йорке, когда был брифинг Зеленского и Трампа, никто не отчитывал СМИ. Журналисты кричали, перебивали, задавая вопросы, уточняли, повторялись. Президенты, хоть и кривились, но отвечали на них. И ничего, и Трамп, и Зеленский как-то выстояли. Это нормально, объяснять сложную тему и отвечать на вопросы.

«Я не говорю о самой «формуле», нужна она или нет. Но с коммуникацией по этой теме точно проблемы», – подытожила Бердынских.