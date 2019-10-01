Хакинг страны «Слугами народа». Что ожидать Украине после хакинга мозга избирателей?

Казанжи подчеркивает, что «Зеленский точно не ее президент, хоть и украинский». Но саму Казанжи разрывает от того, что Украина, как страна, унижена и высмеяна.

Новая украинская власть, олицетворением которой стал президент Владимир Зеленский вызывает странные и зачастую противоречивые чувства. Многих людей не покидает ощущение боли и униженности из-за происходящих внутри и вокруг Украины событий, пишет консультант по коммуникациям Зоя Казанжи на своей странице в Facebook

«Знаете, странные у меня ощущения и рефлексии. Я не голосовала за Зеленского. Да и вообще никогда к нему не испытывала симпатии. Это точно не мой президент, хоть и наш», – пишет эксперт.

«Однако меня разрывает от того, что мы, как страна, остались унижены и высмеяны. И наш президент выглядит эдаким весьма странно-чудаковатым героем на внешнеполитическом фоне», – отмечает она.

Провалена коммуникация как внутри страны, так и за ее пределами. Какой-то несуразный идиотический лепет исходит от тех, кто полагал, что наскоком оседлал коня удачи.

«Недопустима эйфория от того, что нежданно-негаданно дали порулить. Выпендривались, что обойдутся без медиа и якобы будут общаться с народом «напрямую». Ну, мир и показал, каково значение медиа на самом деле», – подчеркивает Казанжи.

«Очень хочу, чтобы сейчас на этом этапе те, кто рядом и кто понимает на самом деле, как и куда все может зайти, опомнились, пришли в себя. Позвали не братьев-кумовьев-сватов, а специалистов из профессиональной среды», – отмечает она.

Знаєте, дивні у мене відчуття і рефлексії. Я не голосувала за Зеленського. Ні разу не є його симпатиком. Це точно не мій… Geplaatst door Zoya Kazanzhy op Maandag 30 september 2019

Ибо, в противном случае, мы все становимся заложниками непомерных амбиций и болезненных фантазий небольшой кучки людей. Которые, хакнув мозг электората, хакнут и всю страну.

«Мой мне не люб. Но при мне не бей». Ирина Вильде», – подытожила Казанжи