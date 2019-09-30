Хранители народной памяти. Что вскрыл скандал вокруг Бабьего Яра?

Президенту следует помнить, что не просто должностное лицо, но и основной хранитель исторической памяти и народной идентичности.

Неожиданный скандал с отсутствием президента Владимира Зеленского на церемонии поминовения жертв Бабьего яра многим сторонникам нового главы государства и уж тем более представителям его окружения может показаться надуманным, пишет Виталий Портников на страницах «Espreso.TV»

«Президент не должен быть на каждой церемонии. Он прислал цветы, приехал «в частном порядке». Почему был так возмущён раввин Блайх? Может быть, просто потому, что Владимир Зеленский – еврей, который не почтил память жертв одной из самых страшных катастроф в истории своего народа?», – пишет публицист.

«Но дело вовсе не в том, что Владимир Зеленский – еврей. И я еврей, и раввин Блайх – еврей. Но наши представления о еврейском народе могут быть также различаться, как представления Порошенко, Захарченко и Богдана о народе украинском. В этом смысле мы люди даже не с разных миров, а из разных измерений», – добавил он.

Дело в том, что Зеленский – глава Украинского государства. А глава государства – прежде всего – это хранитель памяти и идентичности. Это – защитник Отечества и репутации своего народа. Бабий яр – одна из самых больших трагедий, которая произошла на украинской земле.

«И когда президент Украины приезжает почтить память об этой трагедии, он демонстрирует, что украинцы об этом помнят. Он выступает не в частном порядке, а от имени всего украинского народа. Это – великая миссия и великая честь, выступать от имени народа. И защищать этот народ и его репутацию», – отмечает Портников.

Бабий яр в эти скорбные дни в очередной раз напоминает нам об этом. Когда нацисты решили уничтожить евреев Европы, не было ни одного государства, ни одного правительства, для которого спасение евреев было бы первоочередной задачей. Евреи Киева были оставлены на произвол судьбы советским правительством – тем самым, которое буквально за несколько лет до этого организовало Голодомор.

«И для евреев, и для украинцев это было чужое правительство. Вот почему для евреев такое основополагающее значение имело провозглашение Израиля, а для украинцев – независимость Украины. Вот почему так важно, чтобы в независимой Украине о трагедии украинских евреев помнили бы на государственном уровне», – подчеркивает Портников.

У меня нет никаких сомнений в том, что Зеленский не пришёл на церемонию в Бабьем яру не потому, что хотел кого-то обидеть. Просто президент Украины не очень понимает, что такое президент, что такое государство.

«Он готов заниматься тысячью дел, которые не имеют никакого отношения к его главной функции – защищать украинский народ, его идентичность, его репутацию, его память. И многие сторонники Зеленского точно также не понимают, зачем государство нужно. Для них президент – председатель правления колхоза или директор завода. Понизит тарифы, разгонит нерадивых чиновников, победит коррупцию. Спасибо большое!», – отмечает Портников.

При этом эти люди думают, что живут в будущем. Но на самом деле они живут в далеком прошлом. В эпоху феодализма, когда глава государства был просто добрым или злым барином, когда не было наций, а были просто подданные.

«Но с тех пор произошло многое, чего в Украине могли не заметить. Была «весна народов», появились современные государства и нации. И смысл существования независимой Украины ничем не отличается от смысла существования современной Франции, Германии, Италии», – подчеркивает Портников.

Это развитые страны, но у их народов есть память, есть идентичность, есть забота о своей репутации. Вот почему сегодня, когда прощаются с таким противоречивым политиком, как бывший президент Франции Жак Ширак, одним из главных событий его биографии называют признание ответственности за уничтожение французских евреев в годы Второй Мировой войны.

«Ширак – и такие как Ширак – идут на столь болезненные шаги, потому что знают, что у настоящих лидеров есть обязанности перед своими народами, перед их прошлым и их будущем», – подытожил Портников.