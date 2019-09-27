Услуги для президента. Что следует делать пресс-службе главы государства?

Весна 2005-го. Первый визит президента Ющенко в Туркменистан, критически важные переговоры о поставках газа. Россия в то время уже планировала заблокировать Ашхабаду весь транзит в третьи страны, чтобы за бартер или низкой ценой скупать все на границе и остаться монополистом, пишет на своей странице в Facebook народный депутат фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

«Украинская делегация маневрирует, где подыгрывая Туркменбаши, где показывая норов, защищая наши национальные интересы. Цель одна — диверсифицировать закупки энергоносителей, избавиться от энергетической зависимости от Москвы», – пишет нардеп.

Пресс-конференция. Ритуальные несколько вопросов. Полно российских камер — им слова не даем. Девушки-журналистки из Интерфакса и УНИАН спрашивают президентов Ющенко и Ниязова об итогах, поставках, цене и объемах. Все по протоколу — визит выдался удачным.

«И здесь из-за камер выходит журналист СТБ Сергей Андрушко и спрашивает у Виктора Ющенко, как, мол, демократу, сидится рядом с последним диктатором и тираном. Затем обращается к самому Туркменбаши с вопросом о политических заключенных и пытках», – отмечает Геращенко.

Российские телеканалы оживленно стрекочут, записывают эту феерию, разбудилвшую даже мух в позолоченном дворце ньюсултана. Виктор Андреевич говорит что-то типа, что для нас демократия — ценность на всех континентах, Туркменбаши предлагает Андрушко вместе пойти в тюрьмы и посмотреть, что там все не так плохо, и там коррупционеры и ворюги, а не оппозиция.

«Я в этот момент больше всего хочу Андрушко чем-то треснуть, представляя вечернюю феерию российских телеканалов. Но в то же время думаю, что надо не забыть забрать его и оператора в самолет на Киев, без экскурсий в местные тюрьмы», – подчеркнула Геращенко.

«Я не ошиблась в своих прогнозах: российские телеканалы потом еще несколько недель крутили не так ответы Ющенко и Туркменбаши, как вопрос Андрушко. Россия, кстати, до конца года таки дожала Туркменистан и стала выкупать весь газ на границе. Конечно, пресс-конференция здесь была ни при чем — так сложились обстоятельства, а вот я еще год выслушивала от членов делегации о феерических вопросах пула. Россияне умеют использовать в своих экономических войнах любой фон, и тогда они донесли Туркменбаши, что вопрос был чуть ли не спланирован», – добавила она.

Геращенко и Андрушко еще долго при встречах возвращались к той истории и дискуссии о непростом выборе, который нередко стоит перед журналистом: о чем стоит спрашивать на различных международных мероприятиях и при каких обстоятельствах. О работе пула в полях, поле для маневра и других информационных тактиках.

«Наши взгляды не всегда совпадали, но я четко понимала, что он отстаивает свою позицию и право на получение информации как журналист, я говорю с позиции пресс-секретаря, у которого другой функционал и коммуникативные задачи, говорю с позиции защиты. Так или иначе наши отношения всегда строились на взаимном уважении и, ключевое, уважении к профессии. Мы могли тролить друг друга, но точно не толкать», – подчеркнула Геращенко.

«И да, Андрушко, Лещенко и другие журналисты, конечно, и дальше приходили на пресс-конференции Ющенко и могли задать ему вопросы. Иногда в эти минуты у меня все внутри сжималось: казалось, что вопросы некорректные и несправедливые. Однако, как говорил Виктор Андреевич — все это была наша цена за демократию», – добавила она.

Пресс-секретарь не должен бросаться на прессу. Этим он оказывает плохую услугу своему руководителю. Говорю это как искренний совет из собственного, и тоже очень непростого опыта коммуникационных успехов и ошибок. Задача пресс-секретаря — помогать своему офису, а не разрушать отношения со СМИ.

Весна 2005. Перший візит Президента Ющенка до Туркменістану, критично важливі переговори про поставки газу. РФ в цей… Geplaatst door Iryna Gerashchenko op Vrijdag 27 september 2019

«Когда-то с Сашей Мартыненко, гендиректором «Интерфакса», шутили, что надо создать клуб пресс-секретарей президента. Возможно, в этой шутке что-то есть, и такой обмен мнениями обезопасил бы от определенных коммуникационных ошибок лучше, чем любые искусственно созданы советы», – подытожила Геращенко.