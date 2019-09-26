Ночной кошмар Украины. Какие пути есть у страны?

Перемены в Украине только начинаются, ведь никто не знает к чему все придет. А что бы в этом убедится попробуем представить себя шесть лет назад со всеми теми знаниями, которые есть у на сегодня, рассказывает в своем видеоблоге на страницах «Крым.Реалии» журналист и публицист Павел Казарин.

«А представьте, что вы проснулись в сентябре 2013-го. Вы знаете все, что будет дальше: Янукович не подпишет ассоциацию с ЕС, начнется Майдан, штурмы, разгоны, коктейли молотова, Небесная сотня, аннексия Крыма, вторжение на Донбасс, Саур-могила, Иловайск, сбитый «Боинг», затем – Дебальцево, бурятские танкисты, вторые минские», – рассказывает публицист.

Далее Казарин отмечает, что все эти знания шесть лет назад ничем бы не помогли. Никто бы не поверил в тот кошмар который пришлось пережить украинцам за эти годы.

«И что вы с этими знаниями будете делать в сентябре 2013-го? Кому вы о них расскажете? Кто вам поверит? На фразе «а президент Грузии будет губернатором Одесской области» вас увезут в психушку», – отмечает Казарин.

В то же время нельзя говорить о том, что в Украине ничего не меняется.

«Мы часто говорим, что ничего не меняется. Черта с два. Нам не о чем говорить с самими собой шестилетней давности. Но если вы думаете, что все перемены позади – вы ошибаетесь», – подчеркивает Казарин.

Достаточно вспомнить о том, что еще пару лет назад никто бы не мог помыслить, что Зеленский будет президентом.

«Потому что пару лет назад наш будущий президент вел корпоративы. А главным претендентом на президентское кресло считалась Юлия Тимошенко. Если меня чему-то и научила жизнь – так это тому, что никогда не говори никогда», – подытожил Казарин.