Писатель: Россия – не для русских, а украинцам там вообще ничего не светит

Живущий в Украине русский писатель призывает русскоязычных украинцев навсегда забыть о России, которая отдана в управление и разграбление нерусским и иноверческим диаспорам.

Русскоязычным гражданам Украины повезло жить в славянском государстве с минимальным влиянием инородных структур, культур и религий. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал Всеволод Непогодин, русский писатель, живущий в Украине.

«Русскоязычные граждане Украины! Забудьте Российскую Федерацию раз и навсегда!», – призывает писатель.

Непогодин не в первый раз акцентирует внимание на отсутствии у русских своего собственного национального государства, особо подчеркивая нерусский состав элиты и власти в современной России.

«Россия сегодня – это страна Хабиба Нурмагомедова, Марго Симоньян, Тины Канделаки, Дамира Юсупова, но никак не русских людей», – подчеркивает Непогодин.

Отмечается и растущая исламизация России, где только в столице страны – Москве – количество мусульман превышает все население Киева. В этом процессе Непогодин усматривает серьезную угрозу русскому национальному государству.

«Глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин заявил, что сейчас в Москве живет порядка трех-четырех миллионов мусульман (в Киеве официально живет три миллиона человек)», – отмечает Непогодин.

Непогодин особо подчеркивает, что украинцам повезло иметь свое собственное государство и никакие якобы существующие притеснения не являются основанием не любить свою страну.

«Даже если вас принудят говорить только на мове, а ваших детей заставят ходить в школу в шароварах и вышиванках, то это все равно будет приемлемая цена за жизнь в славянском государстве с минимальным налетом исламизации», – подчеркивает Непогодин.

По мнению Непогодина для русскоязычных украинцев в современной России нет совсем места, как и для самих русских. В качестве примера он приводит невозможность устроится на работу даже на должности самого низкоквалифицированного труда.

«В современной России вы не устроитесь даже чернорабочими (везде таджикская диаспора) и чистильщиками картошки на кухню (везде киргизская диаспора)», – отмечает Непогодин.

Для россиян русскоязычные украины это люди даже не второго, а третьего сорта.

Русскоязычные граждане Украины! Забудьте Российскую Федерацию раз и навсегда!Россия сегодня – это страна Хабиба… Geplaatst door Vsevolod Nepogodin op Zaterdag 21 september 2019

«Русскоязычные украинцы! Вы все и для рядовых россиян и официального Кремля не соотечественники, а третий сорт людей, презрительно именуемый шовинистическим словечком «хохлы», – возмущается Непогодин.

Именно поэтому Непогодин предупреждает о двух возможных жизненных путях для русскоязычных украинцев:

«У вас два есть только пути – или становится полноценными украинцами, или ехать в Россию и там быть на побегушках у нерусских этнических группировок. Третьего не дано. Выбор за вами…», – подытожил Непогодин