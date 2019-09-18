Крымчанин и ветеран на мосту Метро. Почему Белько – это звоночек по Зеленскому?

Сегодняшняя ситуация с захватом моста Метро военным Алексеем Белько – это урок для новой власти, которая, похоже, не поняла, что такое 5 лет войны и сотни тысяч людей, которые через это прошли.

В государстве Украина шестой год продолжается война на Донбассе. Сотни тысяч людей прошли через нее, а еще десятки до сих пор воюют, погибают, хоронят родных и близких, пишет на страницах «Depo.Власть» главный редактор издания Андрей Коваленко.

«За всеми разговорами о мире, о формулах Штайнмайера, Большой сделке и выборах в ОРДЛО, реинтеграции Донбасса, возвращении пленных и примирении с Россией мы потеряли одну очень важную вещь. Война в головах многих людей, которые через нее прошли, продолжается и будет продолжаться даже после ее завершения. И эти люди так же смотрят телевизор, живут новостями с фронта, служат в частях и хотят прямо сейчас завершить ее победой», – пишет главред.

Потому что информационное поле в Украине раньше было наполнено войной и недопустимостью капитуляции. Эти люди не читают Минские соглашения, они не помнят, при каких условиях мы их подписывали, и не очень понимают, что такое разведение войск.

«Сегодня 42-летний военный Алексей Белько ехал на машине по мосту Метро. Затем остановился, достал оружие, начал угрожать взорвать мост. У него был украинский флаг и он кричал о недопустимости капитуляции», – отмечает Коваленко.

Незадолго до этого, утром, пресс-центр ООС и командующий Владимир Кравченко сообщили, что штаб ООС готовит отвод войск по всей линии фронта. Кравченко говорил, что: «Мы к этому готовы ради улучшения жизни наших граждан и, в конце концов, все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны». Но СМИ понесли информацию исключительно об отводе ВСУ.

«Как человек, работающий в СМИ, скажу, что большинство аудитории не читает дальше заголовка и воспринимает информацию эмоционально. На ТВ также подали информацию ООС под соусом того, что мы отступаем. Некоторые авторы начали писать об угрозе Мариуполю и Харькову, а народ в Facebook запустил флешмоб #неотводивойска. Они все забыли о Минских договоренностях и не обратили внимание на слова о подготовке к…, но кого это волнует», – подчеркивает Коваленко.

Офис президента, который так хочет победить в информационной войне с Россией, даже не удосужился провести инструктаж штаба ООС, а также не стал исправлять заложенную армейцами информационную бомбу здесь, в Украине. Им было безразлично, что информация гуляла по стране под видом того, что мы капитулируем и отступаем на Донбассе, сдаем украинские интересы.

«В итоге обычный военный Белько, который является участником АТО, имел звание старшего сержанта, занимал должность начальника радиостанции радиоцентра полевого узла связи воинской части А3628, расположенной в Броварах Киевской области (занимается информационной войной), напился или принял наркотические вещества (по словам мэра Киева Кличко) и решил остановить капитуляцию. Говорят, что захватывать мост он пошел из-за ссоры и расставания с девушкой. Но одно другому не мешает», – отмечает Коваленко.

Здесь неважно, что 26 июня суд признал Белько виновным в самовольном оставлении воинской части, назначив ему наказание в виде ареста с содержанием на гауптвахте на срок 7 суток. Нам безразлично, является ли он примерным гражданином, или наоборот – хулиганом.

«Дело в том, что таких как Белько в армии может быть много, а еще больше их среди людей с ПТСР. И эти люди, которые воевали или воюют, насмотревшись новостей про отвод войск, могли воспринять это как поражение в войне из-за действий Зеленского», – подчеркивает Коваленко.

Яркий пример – это националист Андрей Медведько, которого подозревали в убийстве Олеся Бузины. Вот что он писал в Facebook:

Блокування мосту метро може виявитися відчайдушною акцією проти прімірєнчєства(відводу військ).Хто не в курсі:В Києві… Geplaatst door Medvedko Andrii Oleksandrovych op Woensdag 18 september 2019

Белько задержал спецназ «Корд» и «Альфа». Он выжил, хотя, по данным Коваленко, было разрешение стрелять на поражение.

Власти нужно понять, что любые действия на Донбассе с разведением сил должны быть подготовлены информационно. Украинцы должны услышать алгоритм действий, понять, по каким соглашениям мы действуем и что будет дальше. Проще говоря, нам всем нужно донести, что это не капитуляция, и почему.

«Нам всем нужна победа. Но похоже на то, что новая власть не знает, как это сделать, или банально не просчитала риски. В сегодняшней истории в Киеве виновны те, кто недооценил информационное влияние и уровень стресса в обществе. Хорошо, что все завершилось мирно. Но вот завтра такого «мирно» может не быть», – подытожил Коваленко.