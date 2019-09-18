Медицинская реформа: сколько украинцам придется платить за свое лечение?

Трансформация системы здравоохранения, начавшаяся год назад, продолжается. В следующем году по плану реформы, прописанному еще и. о. министра здравоохранения Ульяной Супрун, медицинские учреждения Украины всех уровней должны перейти на новую модель финансирования – средства они будут получать от Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) за услуги, предоставленные пациентам по программе медицинских гарантий, пишет на страницах «Деловой Столицы» журналист Марина Ситник.

Тарифы на визиты к врачам и сами медики, и пациенты хотят услышать уже более года – в Минздраве несколько раз обещали предоставить общественности программу медгарантий, но точные суммы и перечень услуг до сих пор неизвестны. На днях руководитель НСЗУ Олег Петренко озвучил лишь несколько цифр.

Так, с нового года его ведомство планирует платить медучреждениям 8500 грн за роды, 19 500 грн за лечение одного инсульта и 15 800 грн за лечение инфаркта. Остальные суммы обещают озвучить после принятия госбюджета. Но эксперты уже говорят, что внедрение реформы оказалось под вопросом.

Больницы старые, законы новые

По Закону «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения» все медучреждения Украины с 2020 г. должны перейти на новую систему работы, согласно которой деньги им будут начисляться в зависимости от обслуженных пациентов и проведенных исследований/операций. Государство сформирует перечень медицинских услуг, которые оно будет гарантированно и бесплатно предоставлять украинцам за счет средств госбюджета. Причем стоимость этих услуг будет одинаковой для всей страны – за наложенный гипс ту же сумму получит и столичная больница, и больница в райцентре.

Приоритетом программы медгарантий будут медицинские услуги, связанные с лечением острого мозгового инсульта, острого инфаркта миокарда, помощь в родах и неонатальная помощь, а также эндоскопические обследования, направленные на раннюю диагностику онкологических заболеваний.

За эти услуги НСЗУ будет платить медицинским учреждениям по приоритетному тарифу, который позволит пациентам получать помощь бесплатно и соответствующего качества – последнее в НСЗУ обещают держать под контролем и в случае чего разрывать с медучреждением договор о сотрудничестве. Отдельной статьей в программе медгарантий определены реабилитация и палиативная помощь, предусматривается увеличение финансирования программы «Доступные лекарства» и обеспечение инсулинами.

Но чтобы получить от государства деньги за пролеченных пациентов, медучреждения должны соответствовать определенным требованиям. Для начала стать коммунальным неприбыльным предприятием, иметь действующую лицензию, необходимое оборудование, персонал и компьютеры с медицинской информационной системой для подключения к электронной системе здравоохранения.

Только при соблюдении всех этих условий Нацслужба здоровья заключит контракт с клиникой. Полный список таких медучреждений обещают опубликовать на сайте службы. Информировать пациентов о возможности получить услугу бесплатно намерены также при помощи специальных наклеек при входе в здание больницы или поликлиники.

Сами пациенты смогут получить услуги специализированной медицинской помощи бесплатно только при наличии направления врача первички или лечащего врача. Но есть исключения. Безвозмездно медицинская помощь будет предоставляться при неотложном состоянии, независимо от того, есть ли у пациента декларация с семейным врачом, а также в том случае, если пациент, в соответствии с медицинскими показаниями, обратится к акушеру-гинекологу, стоматологу, педиатру, психиатру или наркологу.

«Пациент пользуется, НСЗУ платит, – заявил глава ведомства Олег Петренко. – Если заведение заключило договор с НСЗУ на предоставление приоритетных услуг и получает оплаты по данному договору, никто в этом заведении не может требовать у пациента деньги за это».

В случае, если больного все же просят доплатить, Петренко призывает обращаться в контакт-центр НСЗУ – служба вправе приостановить оплаты и даже расторгнуть договор с нечистоплотным медучреждением.

Возможности и реальность

Эксперты сомневаются, что выделенных государством денег хватит на то, чтобы покрыть стоимость лечения. Руководитель ассоциации частных клиник Украины Олег Спиженко вообще считает, что идея компенсировать из государственного бюджета услуги по единым тарифам – это путь в никуда.

«Не имеющие отношения к действительности цены либо будут порождать сооплату, либо врачи просто будут отказываться обслуживать пациентов по медгарантии, а больницы – заключать договоры с НСЗУ», – подчеркивает эксперт.

Врачи отмечают, что озвученные Петренко суммы за роды или лечение инсульта на самом деле далеки от реальности. К примеру, так называемые договорные роды в Киеве, когда роженица заранее подыскивает врача и роддом, где хочет рожать, стоят от $500 до $1500. Между тем в НСЗУ озвучили сумму в 8500 грн.

Пока, правда, неизвестно, что именно будет входить в эту сумму. Теоретически тарифы должны рассчитываться на основании утвержденных Минздравом протоколов, однако работа в этом направлении еще не завершена. Удивление медиков вызвала и сумма в 19 500 грн за лечение инсульта, они отмечают, что одни только лекарства обойдутся дороже. Пациенты же утверждают, что лечение инсульта в обычной государственной больнице стоит от 40 тыс. грн, это без учета «гонорара» медперсоналу.

Как же предоставить качественные медицинские услуги, если государство собирается покрывать лишь часть их стоимости? Разрешить эту проблему должен был принцип сооплаты, изначально предложенный в медреформе. В соответствии с ним государство оплачивало часть высокоспециализированной помощи, а остальные средства вносил сам пациент, благотворительный фонд, работодатель или местные власти. Но нардепы заявили, что медицина в стране бесплатная, и голосовать за введение сооплаты отказались.

Между тем Олег Спиженко уверен, что доплачивать украинцам за лечение все же придется. «Если НСЗУ действительно введет эти цены по медгарантии в следующем году, то на практике будет происходить следующее.

Пациенту будут выдавать перечень лекарств, которые надо купить в аптеке. Он будет возмущаться и говорить: «Вы должны предоставить мне все бесплатно». Врач, в свою очередь, абсолютно честно будет возражать, что на сумму, которую за больного платит государство, клиника не в состоянии предоставить качественное лечение. И медучреждения, боясь жалоб и проверок, начнут отказывать таким пациентам», – отмечает Спиженко. Ситуация изменилась бы в том случае, если бы НСЗУ отплачивала услуги по рыночным ценам, тогда за пациента боролись бы и государственные больницы, и коммунальные, и даже частные клиники.

Но если НСЗУ оценивает медицинские услуги ниже их рыночной стоимости, то на чем будет зарабатывать больница? В Нацслужбе успокаивают: финансировать больницы исключительно по результатам их работы начнут только через несколько лет.

В следующем году учреждения, заключившие договор с НСЗУ, будут финансироваться по смешанному принципу: 60% финансирования из глобального бюджета (то есть 60% средств, которые больница получала от государства до реформы) и 40% непосредственно за пролеченные случаи. В дальнейшем пропорцию будут изменять вплоть до полного перехода на систему, когда медучреждения перестанут получать деньги, исходя из количества коек.

Однако государственных денег пока не хватает даже на тот минимум, который насчитали в НСЗУ. Так, общие расходы на здравоохранение в 2020-м предварительно составят 108 млрд грн – это на 9,8 млрд больше, чем в текущем году. При этом на реализацию программы медицинских гарантий для первичной, экстренной, вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи предусмотрено выделить 72,1 млрд грн.

Однако Олег Петренко уже выступил с заявлением, что службе необходимо как минимум 80 млрд грн. Изначально планировалось, что реформа вторичного и третичного звена здравоохранения стартует с 1 января нового года. Но позже старт перенесли на апрель, а теперь в кулуарах Минздрава и вовсе поговаривают о том, что этот этап реформы начнется не ранее второго полугодия 2020-го.

А сам глава Нацслужбы здоровья не скрывает, что денег у государства на всю систему здравоохранения все равно не хватит, и прямо говорит: «Я очень хочу, чтобы был введен принцип сооплаты». Так что доплачивать за лечение украинцам, судя по всему, все же придется.